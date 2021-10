‘The Last Duel’ is een confronterend ridderepos waarvan de bloedige lanssteek voelbaar is tot in het #MeToo-tijdperk

Zonder argumenteren aan de lans geregen!

Uiteraard hopen wij dat hij de komende decennia nog veel ‘Alien’-sequels zal draaien, maar toch bekroop ons tijdens ‘The Last Duel’ het melancholische gevoel dat de cirkel – en wát voor een cirkel! – rond is voor Ridley Scott. Hij debuteerde in 1977 met ‘The Duellists’, een verrukkelijk kostuumdrama over twee manskerels die het duelleren niet kunnen afleren, en nu zet hij de kroon op het werk met een schitterende film over... twee duellerende manskerels!

Het spectaculaire nektapijt van Matt Damon en de hilarisch geblondeerde lokken van de voortdurend door poedelnaakte deernen omringde Ben Affleck geven je héél even de indruk dat je in een biopic over een popgroep uit de jaren 80 bent beland, maar we zitten wel degelijk in de 14de eeuw, het tijdperk van de steekspelen en de maliënkolders. Wanneer de geharnaste ridders op hun hengsten komen aanstormen, trakteert Scott ons op een breugeliaans beeld van een besje dat met een lange tak haastig haar troep ganzen van het bospad jaagt: knipper met de ogen en je hebt het gemist, maar het is met dat soort tableaux vivants dat Scott de middeleeuwen tot leven weet te brengen.

Nu durft het zijn historische epossen weleens aan spankracht te ontbreken (‘1492: Conquest of Paradise’, ‘Exodus: Gods and Kings’). Zijn nieuwste daarentegen oogt niet alleen prachtig, maar knettert ook in verhalend opzicht van de urgentie, en het is precies om die reden dat ‘The Last Duel’ tot zijn allerbeste werk mag worden gerekend. Centraal staat een verkrachting die we vanuit drie wisselende perspectieven te zien krijgen: aan u om de zeven verschillen te ontdekken. In het tweede hoofdstuk zien we de waarheid vanuit het oogpunt van de vermeende verkrachter, de schildknaap Jacques LeGris (Adam Driver): wijst het feit dat Marguerite (Jodie Comer) eerst netjes haar muiltjes uittrekt vooraleer de slottoren in te rennen, er eigenlijk niet op dat de vrijpartij er ondanks haar ‘Nee! nee! nee!’ niet tegen haar wil komt? Aha!

In het derde hoofdstuk zien we de waarheid vanuit het vrouwelijke perspectief: let op de muiltjes! En dan is het schitterend om te zien hoe de makers het genre van de ridderfilm aangrijpen om een verhaal over seksueel wangedrag te vertellen, zonder dat het ook maar één seconde belerend of anachronistisch aanvoelt.

De mannelijke bezitsdrang is sinds de donkere middeleeuwen niet bepaald afgenomen, zo luidt de boodschap van deze film, waarvan het ingenieuze scenario werd gepend door twee sterren die in het verleden tot de inner circle van Harvey Weinstein behoorden (Affleck en Damon), én door een vrouw (Nicole Holofcener schreef het derde hoofdstuk) die in de regiestoel van onder meer ‘Inside Amy Schumer’ zat. En hun plaatje klopt helemaal, want op het einde denk je: maar dát lot had hij nu toch ook niet verdiend. Als in: alles goed en wel, maar is de slinger toch niet doorgeslagen? En zo eindigen Matt, Ben, Nicole en Rid met een confronterend ridderepos waarvan de bloederige lanssteek voelbaar is tot in het #MeToo-tijdperk.

Bekijk hier de trailer: