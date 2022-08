‘The Lord of the Rings: The Return of the King’ is een ongemeen donker en meeslepend spektakel dat bárst van de kippenvelmomenten

Peter Jackson had beloofd dat ‘The Return of the King’ het meest sombere en terneerdrukkende deel van de trilogie zou worden, en hij heeft woord gehouden.

(Deze recensie verscheen origineel in 2003 op Humo.)

‘The Return of the King’ is van de eerste tot de laatste minuut doordrongen van angst, terreur, wanhoop, moedeloosheid, en pure doodsverachting. Minas Tirith, het laatste bolwerk van de vrije wereld, is omsingeld door enkele honderdduizenden bloeddorstige Orks, Aragorn stort zich ergens halfweg de film als een kamikaze in een donkere spelonk ‘waar nog nooit iemand uit is teruggekeerd’, en Sam en Frodo slepen zich zonder drank, voedsel en hoop (maar wel nog steeds in het gezelschap van de verraderlijke Gollem) voort door een asgrauw, apocalyptisch landschap van sintels en rokende as. De zaken staan er somber voor, en onze helden beseffen het. ‘We zijn maar met zo weinig,’ klaagt één van de ruiters van Rohan, ‘hoe kunnen we de troepen van Mordor ooit verslaan?’ ‘Dat kunnen we niet,’ antwoordt Koning Théoden (Bernard Hill) naar waarheid, ‘Maar we zullen het geprobeerd hebben.’ Zelfs de immer goedlachse Gimli heeft zich bij het onafwendbare neergelegd: ‘Vandaag is een goeie dag om naast een elf te sterven,’ horen we hem berustend grommen, en ook Legolas lijkt te beseffen dat het reisgenootschap van weleer meer in een soort zelfmoordbrigade is veranderd.

‘Als we dan toch allemaal moeten sterven, laten we het dan doen terwijl we enkele Orks een kopje kleiner maken,’ schijnen de reisgenoten te denken, terwijl ze voor de allerlaatste keer hun zwaarden en bijlen slijpen. Die allesverterende, tot radeloze daden aanzettende doodsdrift, die aan dit laatste deel een opmerkelijk donker cachet geeft, zit in zowat elke scène: in de laatste, door merg en been snijdende toespraak van Koning Théoden bijvoorbeeld, (‘Ten oorlog! Dood! Dood! Dood!’), of in de verbeten charge van Aragorn, die zich aan het hoofd heeft geplaatst van een cavalerie die - hoe passend - volledig is samengesteld uit wandelende doden. Zelfs Peter Jackson en zijn ploeg special effects-tovenaars lijken meer dan ooit bezeten door een vermetel alles-of-niks-gevoel: ze halen het onderste uit de kan, trekken alle digitale registers wagenwijd open, en ontplooien voor onze ogen duizenden ruiters, ontelbare Ork-troepen, en een reeks verpletterende veldslagen waarin Orks, mensen, dwergen, elfen, levende lijken, adelaars, vliegende draken, trollen, en zelfs een troep angstaanjagende olifanten met mekaar in de clinch gaan. Het resultaat is een ongemeen donker en meeslepend spektakel dat bárst van de kippenvelmomenten: het ontsteken van de vuurbakens van Gondor; Frodo's duel met Shelob; en het volledige laatste halfuur, waarin Jackson het epos naar een zielsontroerende climax voert: we zitten hier nog steeds na te trillen.

‘Alles wat je moet doen,’ hoorden we Gandalf ergens zeggen, ‘is beslissen wat je gaat doen met de tijd die je is gegeven.’ Welnu, Peter Jackson heeft zijn tijd in Nieuw-Zeeland niet zitten te verkwisten: hij heeft de boeken alle mogelijke eer aangedaan, en heeft een filmtrilogie tot stand gebracht die zonder enige twijfel als één van de grootste en meest geliefde klassiekers van onze tijd zal worden beschouwd. Die goeie ouwe J.R.R. Tolkien, waar hij zich ook moge bevinden (waarschijnlijk in een gerieflijk Hobbit-hol, gezellig rookkringen blazend en genietend van een paar gebakjes en een bierkroes), mag tevreden zijn.