Neen, deze reeks gaat niet over Donald Trump, Elon Musk of Rik Torfs vlak nadat hij weer eens een van zijn halfbakken tweets de wereld heeft ingestuurd: The Most Hated Man on the Internet is Hunter Moore, een Amerikaan die afgaand op deze driedelige Netflix-documentaire een van de grootste ‘douchebags’ is die er het afgelopen decennium online én offline hebben rondgelopen.

De ‘prestatie’ die Hunter Moore de dubieuze eretitel heeft opgeleverd? In 2010 stampte de toen 24-jarige inwoner van de Californische hoofdstad Sacramento Is Anyone Up? uit de grond, een website waar gebruikers expliciete foto’s van vrouwen konden posten, uiteraard meestal zonder de toestemming van de dames in kwestie. Is Anyone Up? groeide snel uit tot een rioolputje van de mensheid: gefrustreerde mannen kwamen er uit wraak naaktfoto’s van hun ex-geliefden met de wereld delen, hackers toonden er trots hun buit en allerlei anoniempjes schreven de gortigste commentaren onder de beelden. Om het allemaal af te maken stond er bij de foto’s vaak privé-info van de vrouwen - hun Facebookaccount, adres, soms zelfs hun telefoonnummer - zodat wie dat wou hen ook rechtstreeks kon laten weten wat ze van hen vonden.

Slachtoffers die bij de oprichter aanklopten in de hoop dat die het kwetsende materiaal snel weer zou verwijderen, vingen over het algemeen bot. Steeds wanhopiger wordende berichten legde hij naast zich neer en de verhalen over verwoeste levens en vernederde vrouwen leken hem alleen maar plezier te doen. Laten we het er maar op houden dat Hunter Moore bij zijn geboorte duidelijk náást het vat vol empathie is gevallen. ‘Als iemand zelfmoord pleegt vanwege foto’s op mijn site’, horen we hem zeggen in een interview, ‘besef je dan wel hoe rijk ik zal worden?’ Alle citaten van de man zijn trouwens afkomstig uit archiefmateriaal: Moore weigerde mee te werken aan ‘The Most Hated Man on the Internet’, en de makers hebben - o, ironie! - tegen zijn zin oude beelden van hem gebruikt.

Een van de vrouwen die ongewild op Is Anyone Up? terechtkwamen, was Kayla Laws. Zij had in haar slaapkamer voor de spiegel foto’s genomen waar ze topless op stond en die daarna naar haar privémail gestuurd, waar een handige hacker ze had gevonden. Met de hulp van haar stiefvader - een advocaat en zowat de meest Britse persoon die we sinds ‘The Crown’ op tv hebben gezien - kon de dame Moore er na enige tijd toch van overtuigen om het beeldmateriaal offline te halen. Maar ondertussen was haar moeder Charlotte al een kruistocht tegen de website en zijn CEO begonnen en had ze in een mum van tijd contact gelegd met tientallen andere benadeelden. Ze noteerde de verhalen over hacking en inbreuk op de privacy en legde een lijvig dossier aan waarmee ze naar de FBI trok: dankzij Charlotte werd Hunter opgejaagd wild.

‘The Most Hated Man on the Internet’ - van de makers van ‘Don’t F*ck With Cats’ en ‘The Tinder Swindler’ - toont in drie vinnige afleveringen hoe het net rond de zelfverklaarde ‘professional life ruiner’ zich sloot, maar maakt gelukkig ook genoeg ruimte vrij voor de lotgevallen van de slachtoffers van Moore. Een van hen is een dame die op Is Anyone Up? bekend stond als ‘Butthole Girl’ en haar wedervaren is zo onvoorstelbaar droevig dat we de moed niet vinden om het hier na te vertellen. Maar bijna even shockerend als de content op de site is de welwillendheid in de Amerikaanse media tegenover Moore in die beginjaren. Ook al kon je er van bij het begin niet naast kijken wat voor een hellhole Is Anyone Up? was, toch mocht de oprichter - hier en daar omschreven als een ‘internet cowboy’ - zonder veel tegenspraak interviews geven op radio en tv en was hij het onderwerp van een coverstory in de alternatieve krant The Village Voice.

Wat dan ook vooral ontbreekt in deze reeks is een poging om het verhaal breder te trekken en in te zoomen op de misogynie die zo alomtegenwoordig is online dat we bijna zijn gaan denken dat het er allemaal maar bij hoort. Hunter Moore - hoe moreel verdorven ook - was alleen maar een exponent van die tsunami van vrouwenhaat: door het noeste werk van Charlotte Laws mag hij dan wel gestopt zijn, het internet is er sinds het einde van Is Anyone Up? allerminst fraaier op geworden, zeker niet voor vrouwen.