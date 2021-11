‘The Motive’ op Netflix behoort tot het beste uit het true crime-genre

True-crime is zowat de bubbel waarop Netflix drijft, maar de kwaliteit van de documentaires is niet altijd geweldig. Gelukkig is er nu ‘The Motive’, een Israëlische vierdelige reeks die tot het beste uit het genre behoort. Deze serie vertelt het verhaal van een Israëlische jongen, zijn identiteit is nog altijd geheim, die in de jaren tachtig in koelen bloede zijn familie uitmoordde: vader, moeder en twee zussen. Het wapen was een M16, uit de collectie van zijn papa, een reservist in het Israëlische leger.

Over het waarom is nooit duidelijkheid gekomen. Wat bezielde de toen 14-jarige knul? Haatte hij zijn vader, zoals gezegd wordt? Maar waarom vermoordde hij dan ook de rest van het gezin ? Was hij een psychopaat? Dat lijkt voor de hand te liggen, maar hij kwam aardig mee in het leven: vrijwel iedereen die hem kende omschreef hem als braaf, beleefd en slim. Zijn cijfers op school waren in orde, hij spijbelde niet, er was geen gedoe.

Wat deze documentaire ijzersterk doet, is al deze bovenstaande vragen behoedzaam afpellen. De makers gaan niet voor de sensatie, maar voor de lange adem. Iedereen die iets zinnigs kan zeggen (oude vrienden, kennissen, juristen, etc) komt aan bod. Er zijn jeugdvrienden, die nog jaren na de berechting van alles naar de gevangenis stuurden omdat ze eigenlijk weigerden te accepteren dat hij schuldig was. Er wordt ingegaan op de mores van wapens in Israël, op de rol van psychologen in hun schoolsysteem en nog veel meer. ‘The Motive’ is bijna een podcast, met sterk archiefbeeld en goede talking heads.

De echte hoofdpersoon is evenwel Yossi Arnon, de advocaat die de jongen – en later jongeman én man – bijstond. Hij suggereert van alles te weten, zelfs het motief. Maar hij wil het niet vertellen, hij impliceert alleen, zo te zien bewust pesterig naar de makers. Dat maakt hem een nogal dubieuze verteller gezien zijn professie én wat er gebeurd is, maar een gedroomde figuur in een reeks als deze. Je hangt aan zijn lippen. Op het eind van de serie zijn alle verklaringen wel voorbij gekomen. De een is meer plausibel dan de ander, maar geen enkele lijkt sluitend. Arnon wil absoluut niet zeggen wat hij zegt te weten. En de jongen, intussen een man van 50, is alweer jaren op vrije voeten. Arnon mag dan een vreemde snuiter zijn, een goede advocaat lijkt hij wel; hij kreeg het gedaan om de jongen voor doodslag en niet voor moord veroordeeld te krijgen. Geen sinecure in een harde rechtsstaat als Israël.

‘The Motive’ besluit met een verbijsterende passage. We zien een windsurfklasje, en een kalende instructeur. We horen een stem vertellen dat een vrouw, die meedeed, de man herkende: het was haar klasgenoot van toen, de schutter. Deze documentaire laat zien dat we de ander nooit echt zullen kennen. Een huiveringwekkende gedachte.