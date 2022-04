Van Robert Eggers, met Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Ethan Hawke en Claes Bang

Zó hebben we Wickie de Viking nooit tekeer zien gaan!

Hoor ons, Odin! Zoals sommige helden graag een bad nemen in drakenbloed, zo wentelt de Amerikaanse regisseur Robert Eggers zich graag in de oeroude mythen, sagen en legenden die in ons collectieve bewustzijn sluimeren. Speelde zijn angstaanjagende debuutfilm ‘The VVitch’ rechtstreeks in op onze kinderlijke angsten voor donkere bossen, dansende heksen en zwarte bokken, dan paste het onovertroffen ‘The Lighthouse’ in de eeuwenoude traditie van spookachtige verhalen over oude vuurtorens.

In zijn nieuwste, ‘The Northman’, een epos van uitzinnige woestheid zoals we die niet meer hebben gezien sinds ‘Conan the Barbarian’, duikt Eggers in de onweerstaanbare mythologie van de Vikingen, die horde bebaarde woestelingen uit het Hoge Noorden die in vervlogen tijden in hun snekken door de golven kliefden, onze kusten plunderden en sindsdien onze verbeelding zijn blijven prikkelen. Het in het jaar 895 gesitueerde ‘The Northman’ is gebaseerd op de Scandinavische wraaktragedie van Amleth, dezelfde legende die Shakespeare in 1600 inspireerde tot ‘Hamlet’. Met dat verschil dat de beroemde verzen van de bard (‘To be or not to be!’) in de film grotendeels zijn vervangen door ijselijk gebrul: ‘RRRAAAHHH!’

Na twee relatief kleinschalige films maakt Eggers met ‘The Northman’ de oversteek naar het walhalla van de prestigieuze big budget-producties: een grote studio zette er z’n schouders onder, kosten noch moeite werden gespaard om de woeste wereld van de Vikingen in de onaardse landschappen van Ierland en IJsland tot leven te wekken, en de rol van Amleths moeder ging naar superster Nicole Kidman, die in haar dialogen de rrrr laat rollen zoals alleen acteurs in Vikingfilms dat doen: ‘I am yourrrrrr death!’ Dat Eggers een grote Hollywoodfilm heeft mogen maken, wil gelukkig níét zeggen dat hij aan artistieke eigenzinnigheid of bloederige rauwheid – darmen die uit opengereten buiken puilen – heeft ingeboet. Aan de loefzijde geeft ‘The Northman’ ons precies wat men van een Vikingepos mag verwachten: zo plukt Amleth (Alexander Skarsgård), de blote bast druipend van het bloed en aldoor ‘RRRAAAHHH!’ brullend, tijdens een raid op een dorp als een superheld met zijn blote hand een zoevende speer uit de lucht.

Daarnaast blijft Eggers, een cineast met een uitgesproken demonisch trekje, zich verlustigen in de surrealistische fresco’s (de rit van de Walkure!) waar hij het patent op heeft. Het devies is: je kijkt niet naar een film van Eggers, je duikt erín, en je levert jezelf uit aan de zwarte dromen die hij op je ziel projecteert. Wanneer de Vikingen, die toonbeelden van ontembare viriliteit, zich op een grasveldje onder luid gebulder aan een spelletje met de katttré wagen, zou je zelfs zweren dat Eggers de spot zit te drijven met het toxische mannelijke testosteron. (Wat een katttré is? Na ‘The Northman’ zult u het nooit meer vergeten!) Toen wij achteraf geheel in de ban van ‘The Northman’ naar huis beenden, konden we het niet laten om geregeld luidkeels ‘RRRAAAHHH!’ te brullen. Aan alle geschrokken voorbijgangers: bij Odin, onze excuses!

Vanaf 20 april in de bioscoop.