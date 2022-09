The Queen is na haar dood weer immens populair op Netflix, maar er worden twee series nóg beter bekeken in België

Het overlijden van Queen Elizabeth heeft ook een impact op de Netflix-top 10: ‘The Crown’ duikt plotseling weer op tussen de meest bekeken titels, in een lijst waar voor de rest nog heel wat nieuwkomers staan.

Nadat de Britse koningin kwam te gaan, hebben de mensen die niet genoeg hadden aan de extra journaals en de vele krantenkaternen zich nog verder in haar leven verdiept met behulp van de dramaserie waarin zij sinds 2016 centraal staat. Net na haar dood kwam ‘The Crown’ in de top 10 binnen en de volgende dagen is de reeks alleen maar blijven stijgen, om uiteindelijk te eindigen op plaats drie.

Boven ‘The Crown’ staan nog twee, meer recente, nieuwkomers: het vijfde seizoen van de populaire karatereeks ‘Cobra Kai’ en het eerste seizoen van ‘The Imperfects’, een sf-serie rond drie tieners die na een wetenschappelijk experiment superkrachten hebben gekregen en een manier zoeken om daar weer vanaf te raken. ‘Devil in Ohio’, een week geleden op 1, zakt naar plaats vier en is samen met ‘The Sandman’ ook de enige titel die nog overblijft van de vorige lijst.

Al de rest is dus eveneens nieuw: de sensuele Mexicaanse thrillerserie ‘Diario de un Gigolo’, de Koreaanse minireeks ‘Narco-Saints’, over een zakenman die in Suriname bij de drugshandel betrokken raakt, ‘Forsvinningen’, een Noorse krimi die een waargebeurde verdwijningszaak reconstrueert en de true crime-reeks ‘Sins of our Mother’. De meest bekeken film van deze week dateert van 2019: ‘Anna’, een spionagethriller van Luc Besson met onder meer Helen Mirren.

De Netflix-top 10 van vrijdag 16 september

1 Cobra Kai - seizoen 5

2 The Imperfects - seizoen 1

3 The Crown - seizoen 1-4 (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

4 Devil in Ohio (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

5 Diario de un Gigolo

6 Narco-Saints

7 Forsvinningen - Lorenskog 31. oktober 2018

8 Sins of Our Mother

9 The Sandman (lees hier onze ★★★1/2☆-recensie)

10 Anna (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)