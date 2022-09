‘The Rehearsal’ op Streamz is veruit het raarste dat we recent op tv zagen, maar ook het beste

Niet gedacht dat ik dit zou schrijven na een week waarin zowel ‘De schaal van Pascale’ als het tweede seizoen van ‘BV Darts’ van start is gegaan, maar ‘The Rehearsal’ op Streamz is veruit het raarste dat ik recentelijk op televisie heb mogen aanschouwen. Gelukkig behoort de komische realityreeks, in tegenstelling tot ‘De schaal van Pascale’ en ‘BV Darts’, ook tot het allerbeste wat er de afgelopen maanden te zien is geweest.

Nu heb ik ‘The Rehearsal’ wel net een komische realityreeks genoemd, maar eigenlijk is het onmogelijk om een label op deze serie te plakken, of toch zeker niet één dat de lading dekt. Bedenker van het programma, gemaakt voor HBO in de Verenigde Staten, is de Canadese komiek en acteur Nathan Fielder en hij begint aan ‘The Rehearsal’ met een nobel doel: mensen die een belangrijke beslissing moeten nemen of een moeilijk gesprek willen aangaan de kans geven om alvast eens te oefenen in omstandigheden die de werkelijkheid zo goed mogelijk nabootsen maar waarin alles gecontroleerd is.

Zeggen dat Fielder kosten noch moeite spaart om zijn kandidaten te helpen, is een understatement. In de eerste aflevering duikt een man op die sinds jaar en dag meedoet aan quizavonden op café en tegen zijn teamgenoten al even lang liegt dat hij een universitair diploma heeft. Nu zou Kor graag aan Tricia, een van zijn vrienden, de waarheid opbiechten en om dat lastige gesprek te repeteren, heeft Fielder hun favoriete café minutieus nagebouwd en een dozijn acteurs ingehuurd om dat te bevolken, inclusief een vrouw die stand-in speelt voor Tricia. En dat is nog een eenvoudig geval. In aflevering twee wil een 44-jarige dame ervaren hoe het is om moeder te zijn en mag ze van Fielder een echt kind opvoeden, in een gigantisch landhuis waarin Angela zichzelf met een gezin kan zien wonen. Hij huurt kindacteurs in - van baby’s tot tieners - die elke week ingeruild worden voor een ouder exemplaar, installeert digitale spiegels zodat de moeder zichzelf kan zien verouderen, laat de tuin geregeld omspitten om grotere planten aan te leggen, simuleert een winter rond het landgoed… Enfin, het is zo waanzinnig dat zelfs Christof, de architect uit ‘The Truman Show’, het wat overdreven zou vinden.

Snel na de start wordt ‘The Rehearsal’ nog vreemder wanneer blijkt dat Fielder niet alleen de presentator en begeleider van dit hele experiment is maar er ook zelf aan deelneemt. Een kwartier ver in de eerste aflevering onthult hij aan Kor dat hij al hun interacties - de eerste ontmoeting, de uitleg over het concept - zelf ook heeft ingeoefend, in een perfecte replica van Kors appartement en met een acteur die op de man lijkt. En een paar weken nadat Angela ‘moeder’ is geworden en een zoektocht naar een geschikte vader op niets uitloopt, stelt Fielder voor om bij haar in te trekken, zodat hij zelf ook kan voelen hoe het is om een kind te hebben. Terwijl hij in Oregon bij Angela woont, moet hij verder werken aan de rest van ‘The Rehearsal’ - acteurs opleiden, andere repetities op het getouw zetten, de crew begeleiden - waardoor Fielder niet alleen ervaart wat het vaderschap inhoudt, maar ook hoe moeilijk het is om je tijd te verdelen tussen werk en familie en wat voor invloed het heeft op een - weliswaar fake - kind als zijn vader zo vaak van huis is.

Het resultaat is soms zo ingewikkeld dat je hoofd ervan gaat tollen, soms verbluffend briljant en nooit voor één gat te vangen. Je zou ‘The Rehearsal’ een parodie of een kritiek op reality-televisie kunnen noemen, die toont hoe de makers van dat soort programma’s altijd de werkelijkheid naar hun hand zetten en deelnemers manipuleren. Maar de reeks stelt ook erg filosofische vragen over het leven en hoe dat te leiden, over hoe lastig het is om situaties en zeker mensen goed in te schatten, zo lastig dat zelfs repetities waarbij je alles onder controle lijkt te hebben nog uit de hand kunnen lopen. Zeker Fielder heeft problemen om echte connecties te maken met anderen en hun emoties te lezen en ‘The Rehearsal’ lijkt gaandeweg meer en meer voor hem te zijn uitgedacht. De decors die hij zo minutieus laat nabouwen, de scenario’s waarin hij alle mogelijke variabelen giet, de beslissing om sommige dingen over te doen maar dan op een andere manier, het komt allemaal voort uit zijn drang om te snappen hoe sociale interacties werken, te ontdekken wat je precies moet doen om de puzzel van het bestaan op te lossen.

Na afloop van de zes afleveringen van het eerste seizoen - een tweede is besteld - blijf je vooral met vragen zitten. Wat was er nu echt en wat niet? Hoe hebben de deelnemers, in de veronderstelling dat het geen acteurs zijn, het experiment ervaren? Is Fielder echt zo of speelt hij een soort personage? Hoe zit het met dat bevreemdende einde, waar een van de kindacteurs zich op een verontrustende manier aan zijn nepvader begint te hechten? Antwoorden komen er niet, maar je blijft wel met één zekerheid achter: het zal lang duren voor er nog eens iets op tv zal passeren dat zo gedurfd, zo verwarrend en zo fascinerend is als ‘The Rehearsal’.