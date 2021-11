The Rock slaat de kerstrendieren een bloedneus: Dit zijn nu de tien populairste titels op Netflix

‘Red Notice' is de duurste productie die Netflix in zijn korte bestaan al heeft gemaakt, maar de investering was, alvast wat het aantal kijkers betreft, geen weggegooid geld.

De actiefilm met Dwayne Johnson, Gal Gadot en Ryan Reynolds werd erg lauw onthaald door de critici, maar dat houdt het publiek niet tegen. Momenteel is ‘Red Notice' bijna overal ter wereld de meest bekeken titel op Netflix en ook bij ons staat de film al sinds de release vorige week vrijdag onafgebroken op één.

De koploper van vorige week, de kerstkomedie ‘Love Hard’, is alweer helemaal uit de top 10 geduikeld, maar gelukkig houdt de nieuwe film ‘Christmas Flow' de hoeveelheid slingers en bellen in de lijst op peil. Nog een nieuwkomer is het tweede seizoen van ‘Tiger King’, waarin de makers een vers blik waanzinnige verhalen over Joe Exotic en co. opentrekken.

Voor de rest duiken grotendeels dezelfde titels op, met ‘Dynasty’, ‘You’, ‘Locke and Key’ en natuurlijk ‘Squid Game’. Opvallend is wel hoe goed ‘Maid’, met een zwaar thema als armoede in de Verenigde Staten toch niet meteen hapklare tv, het blijft doen. Anderhalve maand na de release wint de ontroerende miniserie zelfs weer wat plaatsjes: vorige week stond ze nog op acht.

De Netflix-top 10 van vrijdag 19 november

1 ‘Red Notice' (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

2 ‘Dynasty’ - seizoen 4

3 ‘Christmas Flow’

4 ‘You’ - seizoen 3 (lees hier onze ★★★1/2☆-recensie)

5 ‘Maid’ (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

6 ‘Squid Game’ (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

7 ‘Tiger King’ - seizoen 2 (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

8 ‘Downton Abbey’

9 ‘Narcos: Mexico’ - seizoen 3

10 ‘Locke & Key’ - seizoen 2