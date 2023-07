‘The Silence of the Lambs’ is de meest spannende, fascinerende en intelligente thriller van zijn tijd

Ontkurk een goede fles chianti, trek een blik fava beans open en gooi een verse lever – bijvoorbeeld die van uw schoonmoeder – in de pan: vanavond op Play5 wordt ‘The Silence of the Lambs’ nog eens uitgezonden. Een ware filmklassieker die u onder geen omstandigheden mag missen, dat zag ook Onze Man al bij de release in 1991.

Deze review verscheen oorspronkelijk in Humo op 16 april 1997. ‘The Silence of the Lambs’, om 20.35u op Play5.

Afgrijzen, moed, vernedering, twijfel, angst: het overkomt iedereen wel eens, maar wellicht niet in de dosis waarmee Jodie Foster wordt bestookt in ‘The Silence of the Lambs’. Verwacht echter geen voyeuristische joyride doorheen haar zielenroerselen: de identificatie met emoties die tot op het bot gaan valt niet te ontlopen. De camera neemt Fosters standpunt in, en de kijker huivert met haar mee. Ze vertolkt Clarice Sterling, een briljante FBI-studente die de opdracht krijgt om seriemoordenaar Buffalo Bill op te sporen. Er zijn zo goed als geen aanwijzingen over de identiteit noch over de motieven van de dader: men stelt alleen vast dat de slachtoffers mollige vrouwen zijn wier lijken gevild worden teruggevonden.

FBI-agent Jack Warden (Scott Glenn) raadt zijn ambitieuze studente aan inlichtingen in te winnen bij Dr. Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), beter bekend als Hannibal the Cannibal. Lecter was een gerespecteerd psychiater voor hij tot levenslange gevangenisstraf werd veroordeeld wegens een ongezonde maar onweerstaanbare eetlust die hem overviel telkens als een hulpeloze patiënt bij hem kwam aankloppen. Toen God met een minzame glimlach de talenten uitdeelde zat Lecter op de eerste rij: hij is buitengewoon intelligent en gecultiveerd maar ergens sloop er een storing in zijn conceptie; hij incarneert zowel het meest gruwelijke als menselijke monster dat ooit in een film werd opgevoerd - you’ll love to hate him, en om omgekeerd. In de gevangenis is hij het manipuleren niet verleerd: in ruil voor een tip van de sluier over het wie en waarom van de seriemoordenaar moet Clarice de meest intieme details uit haar jeugd ophoesten.

Met deze basisgegevens (overgenomen uit de gelijknamige, schitterende roman van Thomas Harris) weeft Jonathan Demme een briljante psychologische thriller. Het zou me sterk verbazen als u dit jaar nog een film zult zien waarin acteursregie, fotografie, decor en psychologie van de personages zo perfect op elkaar zijn afgestemd als in ‘The Silence of the Lambs’. Het zou me nog meer verbazen als er een sterker vrouwenportret wordt geschilderd: in de zoektocht naar Buffalo Bill, en haar verwoede pogingen om het leven van zijn laatste slachtoffer te redden, moet Clarice niet alleen weerstand bieden tegen Dr. Lecter maar ook tegen de macho’s in het bureaucratisch systeem waarbinnen ze moet werken.

Uit de dubbelheid in ‘The Silence of the Lambs’ spruit een tergende maar fascinerende relatie met alle personages voort: je bent nauwelijks bekomen van het ping-pongspel tussen aantrekking en afstoting bij Clarice en Dr. Lecter, als je tenslotte geconfronteerd wordt met de gestoorde seriemoordenaar die hopeloos op zoek is naar de vrouw in zijn broek.

Jonathan Demmes ‘The Silence of the Lambs’ is - ik weeg mijn woorden op een goudschaaltje - de meest spannende, fascinerende en intelligente thriller van de afgelopen jaren. Vijf sterren.