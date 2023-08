‘The Swearing Jar’: Now it’s gone, gone, gone

Van Lindsay MacKay, met Adelaide Clemens, Patrick J. Adams en Kathleen Turner

DRAMA Carey, het hoofdpersonage van deze gebrekkige tearjerker, merkt op een dag dat haar geliefde Simon geen oogcontact meer met haar maakt. Has he lost that lovin’ feeling, of is er iets anders aan de hand? Adelaide Clemens lijkt ons een begaafde actrice, maar de scenaristen reiken haar een plot aan die meer berekend dan waarachtig aanvoelt. Waarom vertelt Carey haar nieuwe vriend niet dat ze een groot drama heeft beleefd? Omdat ze haar verdriet nog niet heeft verwerkt en er bijgevolg niet over kán praten, of omdat de scenaristen op sluwe wijze de dramatische spanning willen oppompen? Aha! Schrikbarende vaststelling: jaren 80-vedette Kathleen Turner, Simons moeder, is dezer dagen het evenbeeld van Sally Spectra, de flamboyante feeks uit ‘Mooi en meedogenloos’. Nope, de tijd spaart – zie ons uitdeinende trappistbuikje en onze strammer wordende botten – werkelijk niemand.

Nu in de bioscoop.

Bekijk hier de trailer: