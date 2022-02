‘The Tinder Swindler’ op Netflix kijkt als een handleiding om 10 miljoen euro afhandig te maken van verliefde Tinder-dates

Amelie Albrecht had 16.000 matches op Tinder voor de datingapp haar van het platform gooide, de Noorse Cecilie Fjellhøy zat daar nog ver van af. Maar tussen de 1.024 mannen voor wie ze naar rechts had geswipet, bevond zich wel de zoon van een rijke Israëlische diamantmagnaat, wiens fortuin zo groot was als de Dode Zee diep. Of dat dacht ze toch.

Simon Leviev, zo stelde de jongeman zich voor op Tinder, en toen hij en Fjellhøy begonnen te daten, haalde de zelfverklaarde prince of diamonds alles voor haar uit de kast: luxueuze etentjes, exclusieve feestjes, zelfs een uitje met de privéjet richting Bulgarije, waar de man moest zijn voor zaken. Dat op datzelfde toestel ook zijn bodyguard, zijn ex-vrouw en zijn dochtertje van twee mee vlogen, was misschien vreemd. Net als het feit dat hij in een Zuid-Afrikaanse gevangenis had gezeten, nadat enkele zakenpartners hem erin hadden geluisd. Maar, zoals men in ‘Bojack Horseman’ al wist: ‘When you look at someone through rose-colored glasses, all the red flags just look like flags.’ Al snel vormden Leviev en Fjellhøy dus een koppel en ging zij op zoek naar een appartement - budget: 15.000 dollar per maand - terwijl hij druk-druk-druk bezig was met allerlei diamantdeals.

In werkelijkheid was Leviev geen rijke zakenman maar een gewiekste oplichter uit een armoedige wijk van Tel Aviv, die jarenlang tientallen vrouwen overal ter wereld hun geld afhandig heeft gemaakt. De uitstekend getitelde documentaire ‘The Tinder Swindler’ laat drie slachtoffers aan het woord, die ongeveer in dezelfde periode in zijn netten verstrikt raakten. Fjellhøy, die in totaal 250.000 dollar leende om Leviev - echte naam: Shimon Hayut - uit de nood te helpen. De Zweedse Pernilla Sjohölm, die met de man een exuberante vakantie op Mykonos beleefde - grotendeels betaald door Fjellhøy, zo bleek later - en hem uiteindelijk al haar spaarcenten gaf. En de Nederlandse Ayleen Charlotte, Levievs vriendin op het moment dat hij ook met Fjellhøy én nog een Russische schone samen was en die 140.000 dollar lichter werd gemaakt.

De Israëliër leidde, als we goed hebben geteld, op een bepaald moment een dubbelleven in het kwadraat en zoog als een octopus geld uit alle mogelijke richtingen aan. Zijn methode was altijd dezelfde: als zijn slachtoffer hem voldoende vertrouwde, deed Leviev alsof enkele concurrenten uit de diamantsector hem naar het leven stonden. Om zijn veiligheid te vrijwaren moest hij snel aan cash geld komen - dat van de vrouwen, aangezien hij niet zonder gevaar aan zijn eigen rekeningen kon - of kredietkaarten gebruiken die op hun naam stonden. In totaal zou de kerel zo in een tiental jaar tijd een slordige 10 miljoen dollar bij elkaar harken én weer uitgeven, voor hij kon worden gestopt: dat hij in de luchthaven van Athene werd gearresteerd nadat hij eerst in Praag nog vruchteloos aan een plastisch chirurg had gevraagd om hem onder handen te nemen, maakt duidelijk hoe bizar het hier soms wordt.

Het waanzinnige verhaal is de voornaamste troef van ‘The Tinder Swindler,’ want als truecrimedocumentaire stelt de film niet zo veel voor. De makers laten de drie vrouwen uitgebreid getuigen en volgen ook enkele Noorse journalisten die zich op Leviev hebben gestort nadat ze door Fjellhøy waren gecontacteerd, maar veel eigen onderzoekswerk gebeurt er niet. Het is veelzeggend dat een van de meer intrigerende details uit de zaak - de identiteit van moeder en kind op het vliegtuig richting Bulgarije - wel wordt opgeworpen, maar dat er daarna niets meer mee gebeurt. Maar goed, ‘The Tinder Swindler’ heeft wel de verdienste dat het gezicht van Leviev op Tinder en andere datingapps voorgoed verbrand is, als hij tenminste niet alsnog een gewillige plastisch chirurg vindt.