‘The Voice’-juryleden Jan Paternoster en Mathieu Terryn: ‘Te commercieel, dat bestaat niet meer in 2022'

Wie The Voice van Vlaanderen wordt, weten we pas tegen Kerstmis. Dat er naast routiniers Natalia en Koen Wauters twee nieuwe juryleden rondjes draaien in de stoelen van VTM, viel op vrijdag- en zondagavond al zes afleveringen lang te bewonderen. Jan Paternoster (33) is de frontman van het met prikkeldraad omrande rockduo Black Box Revelation (zilver in Humo’s Rock Rally 2006), vader van twee en echtgenoot van StuBru-presentatrice Eva De Roo. Mathieu Terryn (28, finalist ‘Eurokids’ 2005) is de zanger van het met goud omzoomde Bazart (Sportpaleis 2017).

Tussen de werkzaamheden voor ‘The Voice’ door speelde Terryn met zijn groep op twee handenvol zomerfestivals, Pater­noster nam met Black Box Revelation een plaat op en tourde aan de Amerikaanse Westkust.

HUMO Jan, toen ik je in 2006 voor het eerst zag in Humo’s Rock Rally, dacht ik niet dat ik je ooit zou spreken als jurylid van ‘The Voice’.

JAN PATERNOSTER «Dat is het mooie aan het leven, hè? Stel je voor dat je alles kon voorspel­len, het zou nogal een saaie boel zijn.

»Nee, ik vind het heel leuk om te doen. Ook nu het op tv komt – behalve het live-­gedeelte is alles al ingeblikt – vind ik het aangenaam om naar te kijken. Al heb ik ­eraan moeten wennen om mezelf te zien praten op tv. Mijn gezichtsuitdrukkingen, zo raar. Ik zat de hele tijd te denken: ‘Huh, ben ik dat?’

»Van meet af aan was gelukkig duidelijk dat ze ons wilden om wie we zijn, mét onze muzikale achtergrond. We hoefden ons niet aan te passen.»

MATHIEU TERRYN «‘We ­willen jou, maar kun je doen alsof je ­Jacques ­Vermeire bent?’ (lacht)»

PATERNOSTER «Als ik me jaar laat coachen, moet dat lukken.»

HUMO En dat dan filmen en het format verkopen aan VTM.

PATERNOSTER «‘De metamor­fose’! Godverdomme, ik had er meer kunnen uithalen (lacht).»

HUMO Jullie hebben allebei al eens meegedaan aan ‘De slimste mens’. Maakte dat de stap naar ‘The Voice’ kleiner?

PATERNOSTER «‘De slimste mens’ is voor mij al zeven jaar geleden. Op de opnames kun je dat zien aan de witheid van mijn kousen van Anderlecht: die waren toen gloednieuw, intussen is er al eens iets gekleurds in de witte was beland. Die sokken waren toen een heel ding, omdat ik het opnam tegen ­Bart ­Verhaeghe, de voorzitter van Club Brugge. Puur toeval hoor, ik had ’s morgens gewoon voor mijn kleerkast gestaan: ‘Wat doet een mens aan op tv? Ah, hier, mijn sokken van den Anderlecht!’ Ik ben daar jarenlang over aangesproken geweest.

»Zeer goed nummer trouwens: ‘Witte was’ van ­Goldband. Maar dat gaat dus zwaar over coke snuiven.»

TERRYN «Echt? Gaat dat niet gewoon over op stap gaan – de was buiten hangen? Of wacht, zo gaat die uitdrukking niet… De bloemetjes buitenzetten – dat is het!»

HUMO Heb jij op je huwelijk niet een lijst voorgelezen met spreekwoorden die je vrouw fout uitspreekt?

TERRYN (knikt schuldig)

PATERNOSTER «‘Wie bij de hond slaapt, wordt gebeten’ (lacht).»

HUMO Maar dus: maakte de deelname aan ‘De slimste mens’ de stap naar ‘The ­Voice’ kleiner?

PATERNOSTER «Het is iets anders. Voor ‘De slimste mens’ had ik zóveel stress, van pure nervositeit morste ik het water uit mijn glas. Niemand had dat in de gaten: langs de buitenkant leek ik iceman, maar vanbinnen ging ik kapot van de zenuwen. Ik dacht: ‘Stel dat ik niks weet, dan ben ik den ­domme van Vlaanderen.’ ­Terwijl niemand er zo uitkomt, hè, in al die jaren niet. Maar hadden ze mij gevraagd voor ‘De allerslimste mens’, ik zou het toch niet gedaan hebben.»

TERRYN «Het format van ‘The Voice’ omvat alles wat we sowieso al doen en goed kunnen: naar muziek luisteren, oordelen, begeleiden…»

PATERNOSTER «Pas na de blind auditions, wanneer je echt begint samen te werken met de kandidaten, is mij opgevallen hoe groot je meerwaarde voor die mensen is als coach. Niet dat ik technisch de beste zanger ben, maar ik weet wel wat het inhoudt om een lied te zingen, en hoe je daarmee emotioneel kunt raken. Ik weet dat het meer is dan zangtechniek, dat je iets moet zien over te brengen. Het is heel bijzonder om iemand met die kennis te kunnen verrijken, want die mensen weten vaak nog van toeten noch blazen.»

TERRYN «Ik heb nog niet zoveel jaren op de teller, maar met Bazart hebben we in korte tijd wel heel veel meegemaakt – veel gedaan, en met veel mensen samengewerkt. Én ik heb deelgenomen aan ‘Eurokids’, waardoor ik weet hoe een televisieprogramma in elkaar zit. Al worden de kandidaten wat dat betreft sowieso goed begeleid.»

PATERNOSTER «Ik heb mezelf ooit een luie mens genoemd, maar mij viel op dat veel kandidaten wat werk­ethos betreft toch nog heel wat te leren hebben. Ik zou ze af en toe eens een sjot onder hun gat moeten geven. Sommigen denken al heel snel dat ze hard aan het werken zijn.»

HUMO In ‘The Voice’ werken de kandidaten in nagenoeg ideale omstandigheden: perfect geluid, perfecte belichting, goeie groep in de rug, ­enthousiast publiek. Kortom: zoals het eigen­lijk nooit is.

PATERNOSTER «Klopt, en je voelt dat daar voor mensen zonder enige ervaring met de muziekwereld de ontnuchtering dreigt. Maar ik ben niet het soort coach dat hun met­een alle illusies gaat ontnemen – laat ze maar even dromen, daar gaat zo’n programma ook over.»

TERRYN «Maar: respect weer voor de mensen van de productie, die de kandidaten ook wat dat betreft de klok rond begeleiden. Er wordt hun heel goed duidelijk gemaakt: dit is een televisieprogramma, daarbuiten heerst een andere realiteit.»

PATERNOSTER «Het gebeurt dat iemand hele dagen aan de telefoon hangt met kandidaten die de volgende ronde niet hebben gehaald.»

HUMO Er kan er maar eentje winnen.

PATERNOSTER «Daar probeer je ze wel op voor te bereiden: uiteindelijk valt iederéén af, op ééntje na. Dromen mag, maar enig realisme is mooi meegenomen. Ik zie het ook als mijn taak om ervoor te zorgen dat de mensen die het niet halen, maar wel talent hebben, vooral doorgaan met muziek. ‘Doe het voor de ervaring, steek van elke workshop die je hier krijgt iets op.’»

TERRYN «In mijn team zaten veel kandidaten van wie ik dacht: ‘Dit parcours is niet voor jou, maar doe na je eliminatie vooral verder. Blijf maar raar.’ Je bent in ‘The ­Voice’ uiteindelijk op zoek naar de meest allround stem, niet naar de stemmen die net over het randje gaan – ook al zijn die vaak interessanter. Soms gaat het ook om meer dan muziek. Heel veel popsterren zijn niet de grootste zangers, maar hebben een sterk aura en vertellen een verhaal dat boven de muziek uitstijgt. Artiest zijn is niet alleen de pannen van het dak zingen.»

PATERNOSTER «De jonge kandidaten probeer je ook wat muziekgeschiedenis bij te brengen. Sommigen zijn vertrouwd met artiesten uit elk tijdperk, maar er zijn er ook die ­Amy Winehouse al niet meer kennen. Ik weet niet of ik mij dan oud moet voelen, of zeggen: jij kent niks van muziek (lacht).»

HUMO Wie aan ‘The Voice’ meedoet, kiest voor het commer­ciële pad.

TERRYN «Die ‘cool-niet cool’-­tegenstelling uit de jaren 90 is compleet voorbijgestreefd.»

PATERNOSTER «Te commercieel, dat bestaat niet meer in 2022.»

TERRYN «Met Bazart hebben we vorig jaar een plaat uitgebracht, één verhaal, een gebundeld pakket songs. Maar eigenlijk is dat commercieel gezien niet meer the way to go. Je zit drie jaar in de studio, brengt twee singles uit, en bij de derde ben je oud nieuws. Soms vind ik dat jammer, maar het is wel hoe het nu is. Je wordt verplicht om na te denken over andere manieren om je muziek in de markt te zetten.»

PATERNOSTER «Ik zit sinds kort op TikTok, waar het een trend is om songs versneld af te spelen. Wat blijkt: artiesten gaan dat nu ook zelf doen. Ik hoorde daarstraks een nieuwe release van ­Steve ­Lacy, ‘Bad Habit’. Een song die hij al eerder had uitgebracht, maar nu in een zogenaamde sped up version. ­Lana ­Del ­Rey heeft dat ook al gedaan. Hier… (haalt zijn smartphone boven en laat een versneld ‘Summertime Sadness’ horen).»

HUMO De chipmunk-versie!

TERRYN «Inderdaad.»

PATERNOSTER «Allemaal dankzij TikTok.»

TERRYN «Je zou nu eigenlijk ook de instrumentale versies van je songs op Spotify moeten zetten, zonder zang, want dan is de kans groter dat ­iemand anders er iets mee doet en het viraal gaat. ­Fleetwood ­Mac boomt sinds twee jaar weer bij de jongeren, puur door een filmpje op Tiktok: een gast die ’s ochtends op zijn ­skateboard aan het ­cruisen is op ‘Dreams’.»

PATERNOSTER (knikt) «Met een fles bessensap in zijn hand, waarvan de fabrikant hem achteraf wellicht een miljoenendeal heeft voorgesteld.»

Mathieu Terryn en Jan Paternoster Beeld Lalo + Eva

TERRYN «Je kunt het ­allemaal niet meer inschatten. Neem nu de eerste plaat van MGMT: een groot succes met zotte singles. Maar ­vervolgens zijn die mannen gewoon hun goesting gaan doen, en zijn ze veel alternatiever gegaan. Nu, bij de vierde plaat, hebben ze ineens opnieuw een ­megahit. Een obscuur nummer, ‘­Little Dark Age’: weer dankzij TikTok. Klinkt niet slecht, maar een wereldhit hoor je er niet in. ‘­Little Dark Age’ zit al aan méér streams dan ‘Kids’ en ‘Electric Feel’, hun grootste singles van de eerste plaat.»

PATERNOSTER «Ik heb al verhalen gelezen van artiesten die hun plaat pas mochten uitbrengen als er een filmpje viraal was gegaan, op welke manier dan ook.»

TERRYN «Ik zit nu ook op Tik­Tok, namens Bazart, maar er valt geen touw aan vast te knopen. Soms wordt een filmpje gezien door twintig mensen, dan weer door 70.000, zonder dat je ook maar enig idee hebt waarom het ene werkt en het andere niet.»

HUMO Het moment waarop je het post?

TERRYN «Dat dacht ik vroeger ook, maar het maakt blijkbaar allemaal geen fluit meer uit. Hoe echter, hoe minder geproducet of georchestreerd, hoe beter. Ik heb mezelf in de auto gefilmd terwijl ik zei: ‘Onze nieuwe single komt uit.’ Dat is ik-weet-niet-hoeveel keer bekeken. Op Rock ­Werchter hebben we met ­Stijn ­Meuris een ­one-­take gemaakt van ‘Van God los, gefilmd met een analoge camera – vonden wij de max. Geen mens die daarnaar kijkt.

»Het allernieuwste op Tik­Tok is mensen die een appelsien eten onder de douche. Of een perzik. In ieder geval: fruit waar je bijna per definitie mee morst. Ik heb dat dus geprobeerd, en ik moet zeggen: zeer bevrijdend (lacht). Mijn fruitmand staat sindsdien in de badkamer.»

Smartphones weg

HUMO Ik weet dat Mathieu aan de leden van Bazart toestemming heeft gevraagd om mee te doen aan ‘The Voice’. Jij, Jan?

PATERNOSTER «Euh… nee. Het is mijn keuze, hè, ík moet daar gaan zitten, niet ­Dries (­Van ­Dijck, de drummer van Black Box Revelation, red.).»

HUMO Ja, maar doordat jij er gaat zitten, verandert het publiek van je band.

PATERNOSTER «Meer mensen die naar je concerten komen of naar je muziek luisteren: dat kun je toch alleen maar toejuichen? Het zorgt ervoor dat je langer kunt doen wat je graag doet.»

HUMO Heb je een verschil gemerkt na ‘De slimste mens’?

PATERNOSTER «Ja, maar dat was niet gigantisch. Iemand die in zijn zetel naar ‘De slimste mens’ of ‘The Voice’ ligt te kijken, is tot weinig meer actie bereid dan tijdens de reclameblokken naar het toilet gaan of chips halen, denk ik. Actief naar muziek gaan luisteren is toch nog wat anders. Het verschil is tastbaarder in de supermarkt dan op Spotify. Dit weekend ben ik met vrouw en kinderen in Dilbeek naar de jaarmarkt geweest: niet te geloven hoeveel mensen je daar aanspreken. ‘Ik wist nie dadde gij al nen tweede had!’ ‘Euh, en ik weet niet wie jij bent.’ (lacht) Of: ‘Amai die zijn al gegroeid.’ Allemaal superlief hoor, daar niet van.»

TERRYN «Maar daar doe je het dus niet voor. Je doet het wel degelijk opdat er meer mensen naar je muziek zouden luisteren of naar je concerten komen, daar gaan we niet flauw over doen.»

PATERNOSTER «Muziek blijft één van de emotioneelste dingen die er zijn. Hoeveel mensen hoor je in ‘De Warmste Week’ niet zeggen dat die of die song hen door een moeilijke periode heeft geholpen? Hoe meer mensen je muziek kennen, hoe groter de kans dat iemand in die moeilijke momenten iets aan één van je liedjes zal hebben.»

TERRYN «Het schoonste wat er is.»

PATERNOSTER «Onlangs kwam in een winkel een vrouw naar me toe: ‘Mag ik eens iets zeggen? In mijn ring staat ‘­Never alone’, en in die van mijn man ‘Always together’ (naar de song ‘Never Alone, Always ­Together’ van Black Box Revelation, red.).»

TERRYN (kreunt) «Hoe mooi is dat?»

HUMO Muziek, en dan zeker popmuziek, is de meest verspreide kunstvorm. In de toiletten van de Ikea ga je geen Picasso of ‘The Godfather’ tegenkomen, maar je kunt er met wat geluk wel ‘Thunder Road’ van Bruce Springsteen horen.

PATERNOSTER «Da’s waar, en je krijgt bovendien ook ­altijd het origineel. Je ziet overal ­Van Goghs, maar zelden een echte. En als het een origineel is, staan er vijftien Japanners voor. Ik ben onlangs in New York naar het MOMA geweest: ‘De sterrennacht’, daar kon je amper een glimp van opvangen. En in de hoek hangt dan een fantastische ­Ensor waar niemand naar kijkt.»

HUMO Ik vind dat het tijdens concerten ook uit de hand loopt. Je ziet nauwelijks nog iets van de artiest door de vele mensen die hele nummers met hun smartphone staan te ­filmen.

TERRYN «Het is eigen aan de generatie, hè. De smartphone is een verlengstuk van de arm ­geworden.»

PATERNOSTER «­Chris ­Martin van ­Coldplay heeft recent in het Koning Boudewijn­stadion een song stilgelegd en gezegd: ‘Willen jullie iets voor mij doen, en voor jezelf? Het volgende liedje niet filmen, maar hier samen beleven.’ Het werkte, je werd er helemaal ingezogen. Vóór mij stond een koppel waarvan de vrouw de hele tijd álles had staan filmen, elke song. Omdat ze geen zakken had, gaf ze voor dat ene nummer haar telefoon aan haar man. Na de eerste strofe zag je haar al nerveus worden, en bij het eerste refrein was ze tegen zijn arm aan het stoten van: ‘Geef mijne gsm!’ Waarop je die man zag gebaren: ‘Ah nee, het mag niet van de Chris.’ Schitterend om te zien, zo’n echtelijke ruzie bij Coldplay. Bij het tweede refrein heeft hij hem toch moeten afgeven (lacht).»

Zingen voor Eva

HUMO Ik heb thuis een paar keer een blind audition gesimuleerd en een kandidaat met de ogen dicht beluisterd. ik had niet de indruk dat mijn oordeel er erg door veranderde.

TERRYN «Ik ook niet, maar ’t is gewoon leuk om te doen.»

PATERNOSTER «Wat je wel hebt: als je het verhaal van de kandidaten hoort, en weet hoe hard ze ervoor gewerkt hebben, dan kan medeleven gaan meespelen, en zul je rapper op de rode knop drukken.»

HUMO Waarom wordt er soms zo snel op die knop gedrukt? Je kunt toch net zo goed wachten tot helemaal op het einde, en zo een beter oordeel vormen?

PATERNOSTER «Da’s waar, maar als je toch overtuigd bent, kun je beter meteen drukken, dan zíé je nog een stuk van de performance.»

TERRYN «En voor de kandidaat is het ook een opluchting, de vrees en de zenuwen glijden dan wat van ze af.»

HUMO Zie je het jezelf doen, zo’n blind audition?

PATERNOSTER «Nee, al heb ik het gisteren thuis met Eva wel geprobeerd. Ze wilde graag voor mij een auditie doen, en daarna heb ik er één voor haar gedaan.»

TERRYN «En, gedraaid?»

PATERNOSTER (knikt)

TERRYN «Ah ja, anders kreeg je geen eten (lacht).»

Mathieu TerrynJan PaternosterMuzikantenThe Voiceexclusief voor Humo Beeld Lalo + Eva

HUMO Kan Eva goed zingen?

PATERNOSTER«Ze heeft een prachtige stem, maar zingen: nee (lacht). Ze heeft sociale vaardigheden waarvan ik alleen maar kan dromen. Eva kan met een wildvreemde beginnen te praten en dingen van die mens te weten komen waarvoor ik een heel weekend nodig zou hebben.»

TERRYN «Heeft zij voor jou op de knop gedrukt?»

PATERNOSTER«Uiteraard. Maar zal ik je eens wat zeggen: ik had stress! Echt waar, in mijn eigen huis, voor mijn eigen vrouw!»

TERRYN «Ik zou ook nooit aan zo’n blind audition durven mee te doen. Het gaat echt puur om de stem, hè, en ik ken wat dat betreft mijn beperkingen. Chapeau voor iedereen die het wel durft.»

HUMO Wat mij na twee afleveringen is opgevallen, is dat de meeste afvallers het niet met hun stem of bereik, maar met gebrek aan ritme of frasering om zeep helpen. Velen lijken te denken dat zingen enkel om melodie draait.

PATERNOSTER «Timing is heel belangrijk, én ongelooflijk moeilijk.»

TERRYN «Moeilijk te coachen ook. Ik kies vaak voor een kandidaat puur omdat hij of zij ritmisch wél erg goed is. ­Ritme moet in je zitten, ritme en authenticiteit. Dat kun je haast niet aanleren.»

Doe gewoon

HUMO Mogen jullie zelf jullie outfits kiezen?

TERRYN «Ik heb eigenlijk altijd hetzelfde aan, ik heb één look voor het leven (lacht). Je mag kiezen, ja, maar het wordt wel een beet­je op elkaar afgestemd.»

PATERNOSTER «Verderop in de uitzendingen mag het wat feestelijker worden, dan gaat het gala-gehalte omhoog.»

TERRYN «Het gaat van casual naar chic.»

HUMO Ik zit zelf onder meer in de demojury van Humo’s Rock Rally, en ik heb niet de indruk dat ik tijdens het jureren veel gelaatsuitdrukkingen vertoon. Worden jullie daartoe aangemaand: ‘Wees maar expressief’?

PATERNOSTER «Nee, totaal niet.»

TERRYN «Ik weet dat mijn gebaren en gezichtsuitdrukkingen overdreven zijn, maar dat is óók zo als ik niet op televisie kom. Ik ben heel expressief in alles wat ik doe, en ik kan niet goed stilzitten.»

HUMO Dat hebben we gemerkt.

TERRYN «Ik heb er al veel opmerkingen over gekregen.»

HUMO Je Birdy-imitatie is bij ons thuis een groot succes.

TERRYN «Mijn wat-imitatie?»

HUMO Wanneer je op je stoel gaat zitten alsof je een vogel bent.

TERRYN «Huh?»

HUMO (laat Mathieu op mijn smartphone de affiche zien van ‘Birdy’, een film van Alan Parker over een man die denkt dat hij een vogel is)

TERRYN «Ah, godverdomme, ja. Touché. Shit! Krijg jij veel opmerkingen, Jan?»

PATERNOSTER «Valt mee. Alleen maar positieve. Maar ja, ik blijf dan ook stilzitten, hè. En ik hou mijn voeten op de grond. Ik heb misschien meer met de trein gereisd dan jij, daar mag je niet met je voeten op de stoelen zitten (lacht). Nee, je trekt je daar toch niks van aan, hoop ik, van die opmerkingen?»

TERRYN «Goh, toch wel. Ik mijd bijvoorbeeld Twitter, omdat het daar echt erg is. Om ’t luidst, om ’t grofst… Vroeger was ik er nog veel gevoe­liger voor.»

HUMO Je kunt er ook wel mee lachen, zag ik. Op Instagram heb je een venijnige opmerking aan je adres gerepost.

TERRYN «Dat is mijn manier om ermee om te gaan, in eerste instantie steekt het wél, hoor.»

HUMO ‘Als jurylid stoor je. Doe gewoon,’ stond er. Denk je dan: ‘Oei, en die aflevering waarin ik op mijn kop ga staan, moet nog komen’?

TERRYN «Ja! Ik dacht: wat heb ik daar nog allemaal gedaan in die stoel? Ik heb er ongetwijfeld in rechtgestaan ook. Maar uiteindelijk: fuck it, it’s just me.»

PATERNOSTER «Voilà, je gaat toch niet veranderen omdat je niet in het plaatje past van een paar zure mensen?»

TERRYN «Ik had het gevraagd aan de productie-assistente: ‘Zit ik te veel met mijn schoenen in die stoel?’ Waarop zij: ‘Menneke, ge zijt wie ge zijt. Als ik ga zeggen dat het niet mag, dan ga je daar twintig minuten rekening mee houden, en daarna zit je er toch weer met je schoenen in.’ (lacht)»

HUMO Hebben jullie eigenlijk veel shows van elkaar gezien?

PATERNOSTER «Ik heb ­Bazart op Crammerock gezien, toen we er samen op de affiche stonden.»

TERRYN «Geen goeie show. Technisch liep er van alles mis, achteraf hebben we met de band en het hele team errond alles opnieuw ter discussie gesteld. Maar om op de vraag te antwoorden: ik heb veel shows van Black Box Reve­lation gezien. Jan is ook al langer bezig dan ik, en ik keek wel een beet­je naar hem op. Wij zaten met Bazart in het televisiecircuit, terwijl Black Box uit de Rock ­Rally kwam, wat ik eigenlijk ook liever had gedaan. Maar ik voelde dat we niet echt een Rock Rally-groep waren, dus hebben we ons nooit ingeschreven. Wij hebben geluk gehad met het juiste nummer op het juiste moment, in de juiste context. Maar ik had dus heel graag een Rock Rally-­­band willen zijn.»

HUMO Het kan nog altijd.

PATERNOSTER «Wij waren echt megajong toen we aan de Rock Rally meededen. Samen met Freaky ­Age, die nóg ­jonger waren. Ik was 16, die van Freaky Age 14.»

TERRYN «Ik herinner mij, uit een ander jaar weliswaar, een legendarische versie van ­‘Carmina Burana’ van ­STAKE, toen nog Steak ­Number Eight. En ‘Toxic’ van ­Compact ­Disk ­Dummies. Humo’s Rock Rally heeft veel goeie covers opgeleverd.»

HUMO Laten we dan Noordkaap met ‘Arme Joe’ van Will Tura ook maar niet vergeten.

TERRYN «Juist!»

HUMO Jij wist naar verluidt niet dat jullie drummer, ­Mario ­Goossens, ook meespeelde op de originele versie van ‘Van God los’ van ­Monza, waarvan jullie nu met Bazart een cover hebben uitgebracht.

TERRYN «Toen we hadden besloten om Stijn Meuris uit te nodigen om op Rock Werchter ‘Van God los’ te komen meezingen, heb ik aan Mario gevraagd of hij dat kon drummen. Waarop hij: ‘Als ik het toen kon, zal ik het nu nog wel kunnen, zeker?’ (lacht) Nee, ik wist dat dus niet.»

HUMO Hebben jullie Natalia of Clouseau ooit live gezien?

PATERNOSTER «Een volledig concert van ­Natalia heb ik volgens mij nooit gezien.»

TERRYN «Ik ook niet.»

PATERNOSTER «­Clouseau heb ik op Crammerock gezien.»

TERRYN «Jij wóónt op Crammerock, zeker? Clouseau heb ik een paar keer gezien in het Sportpaleis. Toen ik jonger was, was dat echt een jaarlijks event: met Kerst met het hele gezin naar Clouseau. Die gasten hebben 121 keer het Sportpaleis uitverkocht – hoe zot is dat!»

PATERNOSTER «Heeft ­Bart ­Peeters er niet nog meer gedaan?»

TERRYN «Peeters heeft het recordaantal Lotto Arena’s. Clouseau, dat was incontournabel.»

PATERNOSTER «Ik moet zeggen dat ik in ‘The Voice’ graag in die stoel naast Koen en ­Natalia heb gezeten. Voor ons was het de eerste keer, en zij hebben ons met hun jarenlange ervaring goed op ons gemak gesteld. Allebei zalige mensen ook.»

HUMO Ik vind het wel een ­beet­je schokkend dat jullie Koen steevast den ouwe noemen. In mijn ogen, en in die van mijn moeder nog meer, is Koen ­for­ever young.

TERRYN «Er worden inderdaad nogal wat grapjes over gemaakt, maar qua conditie is die gast echt nog in topvorm. Hij drinkt geen alcohol, eet amper, sport keiveel…»

PATERNOSTER «Dichter bij for­ever young kun je niet geraken.»

HUMO Om even terug te gaan naar het begin: jullie waren allebei al eens eerder gevraagd om te jureren in ‘The Voice’. Waarom toen niet en nu wel?

PATERNOSTER «Mij hebben ze het vier jaar geleden gevraagd, maar qua timing kwam het toen niet uit.»

TERRYN «Mij is de vraag voor de vorige editie gesteld, maar ik vond dat ik er te jong voor was. Ik zag me toen niet tegen een 40-jarige zeggen wat hij of zij moet doen. Twijfels die ik dit jaar ook nog had, hoor.»

HUMO Kun je bij moeilijke beslissingen terugvallen op een ‘What would puntje-puntje do?’

TERRYN «Goeie vraag. ­Iemand aan wie ik me weleens spiegel, is ­Faberyayo. Naast zijn band, ­De ­Jeugd ­Van ­Tegenwoordig, doet hij nog een heleboel andere dingen. Niet dat ik hem wil kopiëren, maar hij heeft me wel doen inzien dat je gewoon je goesting moet doen.»

PATERNOSTER «Als hij op zijn juiste high zit, is ­Kanye ­West voor mij wel een leidraad.»

HUMO Kom je op bij de volgende verkiezingen, Jan?

PATERNOSTER (lacht) «Nee. Op veel vlakken is Kanye de laatste die je als voorbeeld moet nemen, maar op een goeie golf vind ik hem bij momenten echt visionair.»

TERRYN «Ik vrees dat hij nu echt wel ontspoord is. Bij de voorstelling van de nieuwe lijn van zijn kledingmerk ­Yeezy op de fashion week in Parijs verscheen hij in een ‘White lives matter’-­T-shirt. En kort daarop werd hij van Instagram en Twitter gegooid wegens antisemitische uitspraken.»

PATERNOSTER (trekt een pijnlijk gezicht) «Laat ik dit in postproductie dan even rechtzetten: zelfs op een goeie golf is Kanye geen voorbeeld. Nee, dan ga ik voor…»

TERRYN «­Iggy ­Pop? (lacht)»

PATERNOSTER «Doe maar ­Greta ­Thunberg. Voor haar heb ik echt respect, ze blijft ervoor gaan. Eigenlijk zou het elke dag, altijd en overal, over het klimaat moeten gaan. Maar kijk, wij hebben het hier ook weer over ‘The Voice’ gehad, en niet over het milieu.»

HUMO Om af te ronden: zowel Bazart als Black Box Revelation heeft een nieuwe single uitgebracht, ‘Van God los’ en ‘Wrecking Bed Posts’. Dat zal wel geen toeval zijn, zeker?

PATERNOSTER «Knál op de dag van de eerste aflevering van ‘The Voice’. Het ijzer smeden als het heet is, toch?»

TERRYN «Muziek moet meer zijn dan muziek alleen, ­anders verdrink je in een zee van nieuwe releases. Als je een nieuwe single kunt linken aan iets als ‘The Voice’ is dat mooi meegenomen.»

PATERNOSTER «De mensen die je dankzij het programma leren kennen, krijgen dan ook meteen iets actueels, een voorbeeldje van waar je nú mee bezig bent. De winnaar van ‘The Voice’ zal óók ooit een plaat moeten maken en optreden, dat hoort bij een bestaan als muzikant, ook voor ons.»

HUMO Heren, dat de ­beste moge winnen, en dat de meest excentrieke minstens de finale moge halen.

‘The Voice van Vlaanderen’

VTM, zondag 16 oktober, 19.55

VTM, vrijdag 21 oktober, 20.35