‘The Voice’ mist een snuifje Alex Callier, de man die met één goedgeplaatste zin dromen kan breken zoals een ander zijn eitje in de ochtend

Je hoort aan togen en onderhandelingstafels dat er tegenwoordig geen zekerheden meer zijn. Nochtans ken ik er minstens één: VTM zal zijn vrijdagen vullen met glimmende talentenjachten totdat de laatste kijker het licht heeft uitgedaan of Koen Wauters doorheeft dat Duvels hijsen boven een topbiljart óók een manier is om het weekend in te zetten. Dat moment is niet nu: Wauters is gewoon weer coach in ‘The Voice van Vlaanderen’. Het achtste seizoen alweer, en toch bestaan er nog steeds een paar hardnekkige misverstanden over het programma.

Dwaling nummer één: winnaars van ‘The Voice van Vlaanderen’ zouden doorgaans al vergeten zijn nog voor de laatste snipper confetti uit het kanon is geknald. Valt best mee. Vorig jaar won Grace Khuabi, die met haar eerste single ‘Freedom’ meteen 2,5 miljoen streams bij elkaar harkte. Haar voorganger Ibe Wuyts weet intussen hoe de backstages van Pukkelpop en Werchter eruitzien en de winnares daarvoor, Luka Cruysberghs, kent u niet alleen als opkomend talent, maar ook als zij-die-met-een-Zoommeeting-uit-Hooverphonic-werd-geflikkerd. Doe daar nog Paulien Mathues bij, laureate van 2013 en achtergrondzangeres van Arsenal bij, en je hebt vier winnaars van de zeven die professioneel verder konden na hun zege. In tijden van Spotify en TikTok is dat niet kwaad.

Verder is het een mythe dat alle deelnemers naar vlugge roem en popsterrendom in blik streven. ‘The Voice’ leeft óók van kandidaten als Sophie, de lerares die voor de eerste keer in 42 jaar alleen op een podium wilde staan. ‘Ik ben trots dat ik het gedurfd heb,’ reageerde ze dapper na haar optreden, ook al was haar cover van ‘Nutbush City Limits’ net niet tinaturneriaans voor nieuwbakken jurylid Mathieu Terryn om zich om te draaien.

Over Terryn gesproken: op voorhand memden een paar leden van de goegemeente dat hij en Jan Paternoster zich toch ietwat verlaagden om coach te worden van ‘The Voice’. Alweer een grote dwaling. Paternoster bijvoorbeeld bewees zijn meerwaarde meteen door als enige zijn stoel te draaien voor de zenuwachtige Josse, die een paar keer vocaal uitschoof, maar wel de bezieling in zijn strot had waar Jan de bluesman blij van werd. Josses broer Warre was de beste zanger van de avond: alle coaches waren na één vers al om en zagen dat de bron van hun verrukking toch weer vanachter een piekfijn gesculpteerde adamsappel kwam, met daarboven een wuivende blonde helmbos en ogen die qua diepte geen baggerwerken meer behoefden. Elk jaar weer die vraag: kunnen er ook lelijke mensen in dit land zingen?

Het was trouwens al een misverstand dat ‘The Voice’ elk jaar moet plaatsvinden, inmiddels zitten we aan twee keer per week. Zondag is het weer van dat: verhaal van de kandidaat, optreden van de kandidaat, commentaar van de coaches, verhaal, lied, commentaar, verhaal, lied, commentaar en dat tot in iets dat voelt als de eeuwigheid, daarna de battles en de finale. Goeie verhalen en prima liedjes, maar ze zouden nog beter zijn mocht alles errond niet als bandwerk voelen. Niemand schrikt nog van vijfde coach Laura Tesoro, een kunstgreep om afgewezen kandidaten toch weer in de race te houden in ruil voor een voor het oog van de camera geplengde traan.

Iedereen in de blind auditions kan zingen en wie het moeilijk krijgt door de stress, gaat toch naar huis met een moederlijk milde opmerking van Natalia of een schouderklop van Mathieu Terryn. Dat maakt ‘The Voice’ warm, maar ook zo onwaarschijnlijk kumbayarig dat ik een snuifje Alex Callier miste, ex-coach en een man die met één goedgeplaatste zin dromen kan breken zoals andere mensen hun ochtendlijke ei. Maar het gros van de kijkers wil tijdens ‘The Voice’ net zijn cynisme in de schuif steken. Voor hen heeft VTM zijn vrijdagse opdracht alweer volbracht.