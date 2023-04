‘The Voice of Holland’ keert terug na schandalen, alleen zijn de stoelen nu blauw en draaien ze niet meer

‘The Voice of Holland’ lijkt in andere vorm terug te keren op tv. De nieuwe show ‘The Talent Scouts’ die inmiddels grotendeels is opgenomen, is eigenlijk ‘The Voice’ ‘in het blauw’: met stoelen, knoppen, coaches (maar dan scouts genoemd), jonge zangtalenten en een finale waarbij de kijkers thuis kunnen stemmen. ‘In de studio riepen ze tegen het publiek: welkom bij The Voice 2.0.’

Aanvankelijk zou ‘The Talent Scouts’ al dit weekend worden uitgezonden in Nederland, maar de nieuwe talentenjacht kwam te snel na ‘Avastars’, de prestigieuze zang- en danscompetitie met virtuele poppetjes, die uitliep op een flop. ‘De startdatum is verschoven, om het uitzendschema optimaal te benutten’, zegt een woordvoerder van Talpa. Overigens is de presentator van ‘The Talent Scouts’ dezelfde als bij ‘Avastars’: Kelvin Boerma, beter bekend als Kalvijn.

De zes afleveringen (audities en halve finales) van ‘The Talent Scouts’ zijn nu vanaf 8 juli komende zomer te zien bij SBS 6. Vijf zijn al opgenomen, de finale wordt live uitgezonden in augustus. Het heeft er alle schijn van dat Talpa-baas John de Mol met een soort lookalike van ‘The Voice’ oude succesvolle tijden van talentenjachten wil laten herleven. Toeschouwers die bij de opnames waren zagen de opvallende gelijkenissen met ‘The Voice’, de roemruchte show die vorig jaar ten onder ging in schandalen over grensoverschrijdend gedrag.

Geldbedrag bieden

Net als bij The Voice hebben de coaches - die nu ‘talentscouts’ heten - een grote ronde knop voor zich. Wanneer zij onder de indruk zijn van een optreden, wordt die knop ingedrukt en gaan de coaches als vanouds de strijd met elkaar aan om de kandidaat in zijn of haar team in te lijven. Waar ze voorheen elkaar probeerden af te troeven met een overtuigend pleidooi (‘Ik hoop dat je voor mij kiest’), bieden de coaches nu een geldbedrag, minstens 500 euro per kandidaat. Net als bij ‘The Voice’ heeft de deelnemer de beslissende stem met wie hij of zij in zee gaat. Vaak gaat dit gepaard met een knuffel, high-five of boks. De talentscout gaat, net als in ‘The Voice’, met de kandidaat aan de slag.



The Talent Scouts, op de foto is onder anderen Angela Groothuizen (derde van links) te zien. Beeld AD

Het geldbedrag - een nieuw spelelement - kan de deelnemer inzetten voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van een liedje. Biedt een coach het maximale bedrag van 5000 euro, dan mag de kandidaat direct door naar de halve finale.

Op foto's van de nieuwe show is te zien dat Angela Groothuizen een van de scouts is. Saillant: de zangeres was vroeger een van de coaches in ‘The Voice’. Ook zangeres Tabitha, zanger Flemming, dj Nicky Romero en rapper Donnie doen mee. Paar verschillen met The Voice: de stoelen waarin zij zitten draaien niet. En in plaats van rood zijn ze blauw.

‘Welkom bij The Voice 2.0'

‘Tegen het publiek riepen ze: u zult het vast gezien hebben aan de stoelen, welkom bij ‘The Voice’ 2.0,’ zegt een van de mensen die een opname van ‘The Talent Scouts’ bijwoonde. ‘Maar het is meer dan dat. De halve finale is bijvoorbeeld precies hetzelfde als de battles van ‘The Voice’, al heet het hier dan ‘duels’ in plaats van ‘battles’. Ook hetzelfde is dat ze beginnen met een team van een van de scouts. Dus dan komt eerst team Angela met een duel en daarna team Flemming met een duel. En als er een uitslag is van een duel, dan gaat de hand van de winnaar in de lucht en kleurt het decor blauw met wit. Er staat ook aan beide uithoeken van het podium een band, net als bij ‘The Voice’. Het is in alles echt ‘The Voice’. En er doen zelfs oud-deelnemers van ‘The Voice’ mee.’

‘The Voice of Holland’ werd begin vorig jaar abrupt stopgezet na een uitzending van YouTube-programma Boos over misstanden tijdens de opnames. Dat leidde tot een storm aan verontwaardiging in Nederland en strafrechtelijke vervolging van Ali B. en Jeroen Rietbergen voor verkrachting en aanranding. De nationaal en internationaal ooit zo succesvolle talentenjacht leek daarmee dood en begraven, maar lijkt in ‘The Talent Scouts’ dus een doorstart te maken.

Opmerkelijk is dat een van de toeschouwers waar deze site mee sprak Linde de Jong aan het werk zag bij ‘The Talent Scouts’. Zij was een van de leidinggevenden bij ‘The Voice’ en zou al in een vroeg stadium geweten hebben van meerdere meldingen van wangedrag bij ‘The Voice’, maar het is onduidelijk of ze dit heeft doorgegeven aan de grote baas John de Mol.

Volgens een woordvoerder van Talpa ontkom je niet aan gelijkenissen met ‘The Voice’: ‘Elke talentenjacht heeft vergelijkingen met andere talentenjachten. Alles lijkt enigszins op elkaar. Het is een gegeven van een talentenjacht dat er gezocht wordt naar talent. Dat wil je dan op de een of andere manier weergeven door middel van een jury, of scouts in dit geval.’



‘Ongepast gedrag niet getolereerd’

In de geheimhoudingscontracten voor het publiek is de affaire rond ‘The Voice’ terug te zien: ‘Talpa Entertainment Producties beoogt alle personen die meewerken aan haar producties van programma’s en derhalve ook aan dit programma een veilige omgeving te bieden', staat daarin.

En verder: ‘Voorstaande betekent dat Talpa ongepast gedrag niet tolereert en van allen meewerkend aan een productie, of anderszins aanwezig zijn bij een productie en/of bij of voor Talpa werkzaamheden verrichten, eist dat zij zich onthouden van fysiek geweld, seksuele intimidatie, ongewenste (seksuele) toenadering, discriminatie, bedreiging, pesten, schelden en/of grof taalgebruik, noch dat zij onder invloed van alcohol of drugs zijn en/of onwettige zaken meenemen naar een productie.’

Ook wordt in het contract gewezen op de mogelijkheden om melding te maken van ongepast gedrag: ‘Indien een deelnemer zelf betrokken is bij, of iets waarneemt wat kwalificeert als ongepast gedrag, kan deelnemer dit aangeven bij of de productieleiding van het programma, of (al dan niet anoniem) contact opnemen met een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Een melding zal nimmer gelden als een schending van de geheimhoudingsafspraken.’

