‘The Wheel of Time’ seizoen 2 op Prime Video: niet de nieuwe ‘Game of Thrones’, maar wel verfrissend

Sinds het succes van ‘Game of Thrones’ zijn televisiemakers bereid om te investeren in fantasy als nooit tevoren. Prime Video waagt het zelfs om ‘Het rad des tijds’ van Robert Jordan te adapteren, een monumentale boekenreeks die jarenlang onverfilmbaar werd bevonden. Het is ook niet evident om veertien boeken met 2.787 personages en meer dan 10.000 pagina’s in een serie te gieten. Maar ‘The Wheel of Time’ is desondanks een van de betere fantasyreeksen van het moment. Het Licht zij dank!

U zou het op het eerste gezicht niet zeggen, maar ‘The Wheel of Time’ vindt plaats in een verre toekomst. Robert Jordan bouwde zijn magische wereld met ridders en tovenaressen namelijk rond één centraal concept: tijd is niet lineair, maar cyclisch. Significante gebeurtenissen herhalen zich om de zoveel millennia, net zoals elke ziel ooit terugkeert. Ik hoor u al denken: Ooit komt er nóg een Andy Peelman op de wereld? Misschien maar de bewoners van ‘The Wheel of Time’ zijn eerder bekommerd om de reïncarnatie van de Draak, een held die de wereld kan redden… of breken.

Op het einde van het eerste seizoen ontdekten we dat het lot van de mensheid in de handen van een Nederlander ligt: Josha Stradowski, die Rand al’Thor of de Herrezen Draak speelt. Rand denkt verkeerdelijk dat hij tijdens de finale het kwaad heeft verslagen, terwijl de strijd nog maar net is begonnen. In deze tweede jaargang verschijnen naast Trolloks en Schimmen enkele formidabele nieuwe booswichten ten tonele. De Seanchanen, bijvoorbeeld: een imperialistisch volk dat land verovert en slaven maakt. De gruwelijke manier waarop de Seanchanen de mondige krijger Uno een eed dwingen af te leggen, staat op mijn netvlies gebrand.

Onze helden mengen zich elk op hun eigen manier in de strijd tegen het kwaad. Egwene en Nynaeve volgen een opleiding tovenarij bij de orde van de Aes Sedai, Perrin jaagt op Duistervrienden en Moiraine (Rosamund Pike in topvorm) probeert ook zonder haar magische krachten een verschil te maken. Rand heeft in de tussentijd zijn haar geknipt, terwijl Mat de opmerkelijkste metamorfose ondergaat: Barney Harris verliet de reeks om vooralsnog onbekende redenen, Dónal Finn neemt het van ‘m over. Met verve.

Prime Video maakte de juiste beslissing door meteen de eerste drie afleveringen van dit nieuwe seizoen online te zwieren, zodat de reeks op dreef kan komen. In de derde aflevering waagt Nynaeve zich aan de gevaarlijke toelatingsproef om officieel een Aes Sedai te worden, wat een mindfuck van jewelste oplevert. Ze moet namelijk haar grootste angsten doorstaan in een of andere magische tussenwereld en komt zo hopeloos vast te zitten in haar ergste nachtmerrie. ‘The Witcher’, de concurrerende fantasyreeks van Netflix, deed onlangs iets gelijkaardig met prinses Ciri in een woestijn, maar dat leverde toen slaapverwekkende televisie op. De beproevingen van Nynaeve zijn daarentegen onthullend, beklijvend en lichtjes hartbrekend.

Maar laten we de olifant in de kamer toch eens stevig aan de slurf trekken: ‘The Wheel of Time’ is niet de nieuwe ‘Game of Thrones’. De epische fantasyreeks van HBO was slimmer, gedurfder en bovenal menselijker: vergeleken met Tyrion Lannister of Daenerys Targaryen blijven de personages hier kartonnen borden. ‘The Wheel of Time’ weet wel een boeiende wereld op te bouwen, tjokvol conflict en magie. Dit tweede seizoen lijkt ook consistenter, gestroomlijnder en doeltreffender dan het eerste, waardoor ik steeds meer geneigd ben om ‘The Wheel of Time’ episch in plaats van hoogdravend te noemen. Na teleurstellende seizoenen van ‘Shadow and Bone’, ‘His Dark Materials’ en ‘The Witcher’ is dat verfrissend.