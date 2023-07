‘The Witcher’ zonder Henry Cavill: ‘We wisten nergens van, ineens was hij verdwenen’

Had hij ruzie met de schrijvers? Had hij zijn zinnen op een nieuwe rol in een superheldenfilm of in ‘House of the Dragon’ gezet? Het internet gonst van de geruchten over het vertrek van Henry Cavill uit ‘The Witcher’, maar één ding staat vast: in de tweede helft van het derde seizoen van de populaire Netflix-fantasyreeks speelt Cavill nog een laatste keer de hoofdrol als Geralt van Rivia, daarna neemt Liam Hemsworth het van hem over. Het nieuws veroorzaakt heel wat beroering bij de fans én bij de cast, niet het minst bij Freya Allan (21), die de rol van prinses Ciri vertolkt.

FREYA ALLAN «Ik was 16 jaar en nog erg groen achter de oren toen Netflix mij koos voor de rol van prinses Ciri. Henry heeft me meteen onder z’n vleugels genomen, net zoals Geralt zich ontfermt over Ciri. Ik weet het, het is maar televisie. Maar toch voelt het een beetje alsof ik in de rouw ben. We waren zo hecht…»

– Hoe was het om het derde seizoen te filmen in de wetenschap dat Henry Cavill zou vertrekken?

ALLAN «We wisten nergens van! We hebben het pas maanden na de opnames ontdekt, samen met de rest van de wereld. Zijn afscheid zal dus niet aan bod komen in de reeks: Geralt ziet er volgend seizoen gewoon anders uit. Als ik had geweten dat Henry vertrok, zou ik meer belang hebben gehecht aan onze laatste scènes samen.»

– De makers hopen dat ‘The Witcher’ een franchise kan worden als ‘James Bond’ of ‘Doctor Who’, met een hoofdacteur die om de zoveel tijd wordt vervangen. Maar is Henry Cavill wel inwisselbaar?

ALLAN «Henry was onze leider. Hij kende de boeken van Andrzej Sapkowski (waarop de serie is gebaseerd, red.) uit het hoofd, hij kon als geen ander met een zwaard zwaaien en op de somberste dagen maakte hij iedereen aan het lachen. Ik ben benieuwd naar wat Liam Hemsworth met de rol zal aanvangen, maar ik weet nu al dat Henry voor mij altijd Geralt zal blijven.»

– Je zou zelfs ergens een tattoo van Henry hebben.

ALLAN «Onzin. Er is wel een ‘The Witcher’-fan die mijn gezicht op zijn arm heeft laten tatoeëren. Ik weet niet zo goed wat ik daarvan moet vinden.»

– Wat mogen we verwachten van de nieuwe afleveringen?

ALLAN «Ciri begint het derde seizoen als een tiener, maar op het einde zal ze volwassen zijn. Ze moet wel nog enkele obstakels overwinnen: in de zevende aflevering belandt ze pardoes in een woestijn, waar ze niet op Geralts hulp kan rekenen om te overleven. We hebben die aflevering gefilmd in Marokko, bij meer dan 50 graden!

»Ik ben de afgelopen jaren samen met Ciri groot geworden. Nu ben ik klaar om vooruit te kijken: ik wil niet in het verleden blijven hangen.»

‘The Witcher – seizoen 3, deel 2'

Vanaf 27 juli op Netflix