‘They Cloned Tyrone’ met Jamie Foxx was nóg sterker geweest als de regisseur een diepere duisternis had opgezocht

Zowat twaalf zomers geleden zaten wij in het statige Four Seasons Hotel in Los Angeles tegenover de aimabele Jamie Foxx, voor een interview over een film waarvan we de titel allang zijn vergeten. ‘Wow!’ riep Jamie nadat hij in het begin van onze ontmoeting zijn oog had laten vallen op het oneindig cool leren jasje dat rond onze schouders hing. ‘Gaaf jasje! Je moet me absoluut vertellen waar je het op de kop hebt getikt!’ Foxx hebben we sinds dat interview niet meer in levenden lijve teruggezien, maar dat oneindig cool leren jasje waar hij zo diep onder de indruk van was - en dat overigens een beetje lijkt op het jasje waarmee Tom Cruise rondrent in ‘War of the Worlds’ - dragen wij nog steeds.

Maar nu is de tijd gekomen om Jamie langs deze weg op onze beurt te complimenteren met zijn garderobe: in zijn rol van Slick Charles, een pooier die met weemoed terugdenkt aan de langvervlogen tijd dat hij tot ‘Pimp of the Year 1995' werd uitgeroepen, draagt Foxx in ‘They Cloned Tyrone’ een werkelijk schitterende leren mantel, vervaardigd uit het beste alligatorleer en met een jaloersmakende kraag van bont. Een übercoole outfit die voorts passend wordt vervolledigd door enkele opzichtige ringen, een gouden horloge, een protserige halsketting en een indrukwekkend kapsel dat recht uit een blaxploitationfilm lijkt te komen. Check eender welke blaxploitationtitel of eender welke in New York of San Francisco spelende politiefilm uit het begin van de jaren ‘70, en je ziet op de hoek van de straat wel een personage staan met precies dezelfde leren mantel.

Nog meer bekend volk: John Boyega, Finn in ‘Star Wars’, valt vrijwel niet te herkennen als Fontaine, een sombere dealer met gouden kronen en met een wild uitstekend Afrokapsel dat doet denken aan de kronkelende coiffure van Medusa. En ook de minder beroemde maar daarom niet minder fantastische Teyonah Parris (‘Candyman’, ‘If Beale Street Could Talk’) speelt Yo-Yo, een in duizelingwekkende gele laarzen rondtippelend hoertje dat haar klanten vijftig dollar aanrekent voor ‘een David Carradine’ (in de film wordt niet uitgelegd op welke seksuele activiteit dat slaat, maar gezien de bizarre voorkeuren van David Carradine vermoeden we dat men er een touw en een dichtgeknepen luchtpijp voor nodig heeft).

In ‘They Cloned Tyrone’ cruisen de twee bad motherfuckers en de onverschrokken lichtekooi met opgetrokken wenkbrauwen door het getto, want daar is iets vreemds aan de hand. Zoals ze zelf zeggen nadat ze hebben ontdekt dat er iets mis is met de gefrituurde kip in de lokale eettent: ‘Er gebeuren hier rare, kinky dingen die nergens op slaan’. Méér gaan we niet verklappen: van ‘They Cloned Tyrone’ valt namelijk het meest te genieten indien u zich gewoon méé laat voeren door de drie hoofdpersonages die zich in de nachtelijke straten meer en meer beginnen te gedragen als drie onbevreesde amateur-detectives.

Om toch een béétje duiding te verschaffen, zullen we nu drie titels opsommen waar de scenaristen van ‘They Cloned Tyrone’ voelbaar schatplichtig aan zijn (wie geen spoilers wil, moet nú even de ogen sluiten!): ‘V’, ‘The Truman Show’, ‘Under The Silver Lake’. ‘They Cloned Tyrone’ is ook bevangen door dezelfde zonderlinge roes die we terugvinden in de eerste twee films van Jordan Peele (‘Get Out’ en ‘Us’). De verontrustende gebeurtenissen, de satirische humor, de manier waarop de scenaristen spelen met raciale clichés: alles aan ‘They Cloned Tyrone’ ademt Jordan Peele. Alleen durft debuterend regisseur Juel Taylor (hij schreef eerder het script van ‘Creed II’) de horror en de satire nooit zo ver te drijven als Peele: indien Taylor het sentiment achterwege had gelaten, en indien hij het had aangedurfd om een diepere duisternis op te zoeken, dan zouden we wellicht met een nóg sterkere film zijn geëindigd.

Nu is het vooral genieten van het Blaxploitationsfeertje dat de cineast in zijn film heeft gelegd; van de geweldige chemistry tussen de pooier, de dealer en de vinnige vixen; en van het taaltje dat het drietal uitslaat. Pijlsnel afgeratelde en nauwelijks te vertalen zinnetjes als (wij citeren) ‘They are like Clockwork Oranging n*ggas! And we’re their target audience!’ wijzen er niet alleen op dat Slick Charles het oeuvre van Stanley Kubrick kent, maar herinneren er ons ook aan dat Jamie Foxx heel vroeger een energieke stand-upkomiek was die in sneltreinvaart grappen op zijn publiek afvuurde.

Kijken naar het knap gefilmde ‘They Cloned Tyrone’ is, zeker in de eerste helft, als een ritje in een paarse Cadillac doorheen een getto waar aldoor zware beats weerklinken, waar de uithangborden van de slijterijen aan- en uitfloepen en waar de purperen neonlampen van de groezelige motels zich weerspiegelen in de regenplassen op het asfalt. ‘I know it’s been a long day’, zegt de DJ op de autoradio, en naast jou op de achterbank zit een pooier in een mantel van paars alligatorleer. Als we Jamie nog eens zien, moeten we beslist eens vragen waar hij die jas op de kop heeft getikt.

‘They Cloned Tyrone’ is te zien op Netflix.