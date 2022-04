Thomas Huyghe, Marilyn Monroe, Ad Visser en nog meer mooie mensen die u vanavond niet mag missen op tv

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Luchthaven 24/7'

Nu we weer naar hartenlust mogen muilen, handjevrijen en zonder mondmasker om wc-papier gaan, is het ook op Brussels Airport weer business as usual. Het tweede seizoen van deze ‘fly on the wall’-reeks volgt onder meer de luchtvaartpolitie, de controletoren van skeyes, de vrachtafdeling Brucargo en het splinternieuwe Animal Care & Inspection center.

Om 20.40 op Eén

‘Het leven.doc’

Omdat TikTok-tutorials en bijbelverzen niet volstaan om een mens een houvast te bieden, neemt Thomas Huyghe (‘De ideale wereld’, ‘‘t Is gebeurd’) de touwtjes zélf in handen in ‘Het leven.doc’, een achtdelige talkshow waarin hij met bekende Vlamingen praat over de do’s- and- don’ts van het leven. Katrin Lohmann, de in Duitsland geboren actrice uit onder meer ‘De Ronde’ en ‘Beau Séjour’, staat Huyghe bij als sidekick. ‘In Duitsland is het vrij normaal om tijdens een theatervoorstelling luidop ‘Boe!’ te roepen.’

Om 21.10 op Canvas

Jamie Dornan in 'The Tourist' Beeld BBC/Two Brothers Pictures/Ian Routledge

‘The Tourist’

Jamie Dornan (‘Fifty Shades of Grey’, ‘Belfast’) speelt in deze verrassend onderhoudende misdaadserie een man die in de Australische outback brutaal van de weg wordt gereden. Wanneer hij nadien in het ziekenhuis ontwaakt, heeft hij niet het flauwste idee wie hij is. Wat volgt is een meeslepende en onvoorspelbare black comedy over een man die wanhopig op zoek gaat naar zijn identiteit vóór zijn verleden hem inhaalt.

Om 22.55 op Canvas

‘Tan France: Beauty and the Bleach’

Tan France, die u mogelijk kent als de stilist uit de Netflix-realityreeks ‘Queer Eye’, onderzoekt in deze documentaire het fenomeen ‘colorisme’, een vorm van discriminatie op basis van gradaties in de huidskleur bínnen dezelfde etnische groep. Ook in de zwarte, Aziatische of latino-gemeenschap bestaat er een ‘hoe lichter hoe beter’-sentiment. France, kind van Pakistaanse ouders, onderzoekt onder meer de rol die de huidbleekindustrie in dit verhaal speelt.

Om 22.00 op BBC 2

Ad en Melanie Visser in 'Being Ad Visser' Beeld AVROTROS

‘Being Ad Visser’

Mr. TopPop, de presentator van het legendarische programma op de Nederlandse tv, wordt 75. De AVRO, de omroep die ‘TopPop’ maakte, eert Ad Visser met een docu over hem, zijn vrouw en zijn liefde voor muziek en andere kunstvormen.

Om 23.10 op NPO 2

Marilyn Monroe en Arthur Miller in 'The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes' Beeld TMDb

‘The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes’

Marilyn Monroe, de gevierde actrice met de opwaaiende jurk boven een ventilatierooster, krijgt zestig jaar na haar vroegtijdige overlijden haar eigen true crime-documentaire. Aan de hand van nooit eerder gehoorde audiotapes onderzoekt Netflix hoeveel waarheid de complottheorieën rond haar vermeende overdosis bevatten. Had ze een riskante affaire met de Amerikaanse president John F. Kennedy én met zijn broer, Robert Kennedy? Heeft FBI-baas J. Edgar Hoover het onderzoek naar zijn hand proberen te zetten?

Nieuw op Netflix

