Thomas valt af uit ‘De mol’: ‘Mijn prestatie leek op televisie ineens heel wat minder heroïsch’

Over smaken en kleuren valt niet te twisten, tenzij het de onderkant van een ontvlambare, Amerikaanse bus betreft. Donkergroen kan dan plotsklaps als kanariegeel worden aanzien, zo leerde een verrukkelijke zesde aflevering van ‘De mol’(★★★½☆) ons. Maar waar zelfs bij de kleurenblinde Ruben geen twijfel over kon bestaan: de rode eliminatiegloed die over meester Thomas neerdaalde.

THOMAS «Ik had nochtans een doordachte tactiek voor de eliminatietesten uitgestippeld, statistisch gezien - wees maar trots Conny! - zou ik er héél lang in blijven. Helaas maakte ik de noodlottige fout om toch één iemand op basis van buikgevoel uit te sluiten als saboteur, terwijl ik nu bijna zeker ben dat hij óf zij me compleet misleidde.»

HUMO Een teleurstellende uitschakeling dus.

THOMAS «In eerste instantie voelde ik eigenlijk vrij weinig: je staat op en vertrekt volledig op automatische piloot. Maar toen ik wegreed vond ik in de auto een briefje dat Lieselot had achtergelaten voor de volgende afvaller, superlief! Ik kan van mezelf zeggen dat ik een gevoelsmens ben, dus op de terugreis heb ik wel enkele keren strategisch mijn zonnebril opgezet (lachje).

»Vervelend genoeg moest ik eenmaal terug in België de resterende dagen ook nog eens in afzondering aan onze kust doorbrengen. Naar huis gaan was geen optie, mijn dochters wisten van niets: ik wou hen niet opzadelen met die zwijgplicht.»

HUMO Welk waterdicht alibi gebruik je dan om drie weken afwezig én onbereikbaar te zijn?

THOMAS «Ik trok zogezegd drie weken naar Kopenhagen voor een congres rond duurzaamheid, terwijl ik via een uitwisselingsprogramma óók nog lesgaf in een school in Christianshavn. Overnachten deed ik bij Jesper, mijn fictieve Deense collega, een gescheiden vader van twee tienerzoons trouwens (lacht). Oh ja, en natuurlijk verloor ik mijn gsm meteen op het congres. Je ziet dat over elk puntje grondig was nagedacht!

»Die gsm vond ik natuurlijk wonderbaarlijk terug kort voor mijn terugkeer (lacht). Dat deeltje deed wel de wenkbrauwen van enkele collega’s fronsen, maar ik hield vol!»

HUMO Dat valt vast goed te maken met alle verhalen die je kan vertellen in de leraarskamer.

THOMAS «Zeker en vast! De proef met het paard kan ik grandioos beschrijven, misschien ook omdat mijn prestatie veel heldhaftiger aanvoelde dan hoe de camera het uiteindelijk vastlegde (lacht). In mijn hoofd liep ik door de arena als Usain Bolt, maar na het terugkijken moet ik toegeven dat de vergelijking die ik online zag passeren met Argus Filch uit ‘Harry Potter’ correcter was (lacht).

»Ook over de bunkerproef kan ik eindeloos doorbomen. Of de opdracht in het motel. Oh, en de kaartproef met de geheime signalen van de mol! En natuurlijk de eierproef niet vergeten: de tegenstrijdigheid tussen het epische landschap en wij die als fluoroze eierdragende biggen in een knalroze jeep moeten stappen, terwijl Toos me vasthield aan mijn billen. Je zou voor minder de slappe lach krijgen. En dan vergeet ik de explosieve bus nog bijna! Ik denk dat ik nu bijna alle opdrachten heb genoemd zeker (lacht)? »

HUMO Bij die proeven kwam je competitieve kant weleens boven.

THOMAS «Voor mij bleef het ten allen tijde een spelletje. Soms sluipt er al eens wat ernst tussen die voor kleine wrevels kan zorgen, zoals ondergronds in de bunker - ik weet niet of mijn assertiviteit me daar in dank werd afgenomen. Maar goed, ook dat hoort erbij. Een knuffel achteraf met de leuze ‘’t Is maar een spelletje, hé,’ deed alles meteen weer vergeten!»

HUMO De sfeer zat altijd goed?

THOMAS «Absoluut! Tussen de spelletjes door was ik zelfs weinig bezig met mijn zoektocht naar de mol, niet de beste tactiek misschien (lacht), maar ‘s avonds wilde ik mijn knop soms ook kunnen afzetten. Wanneer de camera’s uitgingen hadden we een fantastische tijd: een goed gesprek in de tuin, met een koffietje genieten op het terras, de zonsondergang bewonderen, een pintje in de jacuzzi, ... Allemaal onvergetelijke momenten met onvergetelijke mensen.»

HUMO Vrienden voor het leven?

THOMAS «Ik ben ervan overtuigd dat we elkaar nog regelmatig zullen zien. Ik mis hen nu al! Bereid jullie maar voor op intense knuffels op de reünie (lacht)!

Ik heb me oprecht met iedereen echt geamuseerd. Met Conny had ik natuurlijk een fantastische klik. Hét bewijs dat je op basis van de wiskunde prachtige vriendschappen kan smeden. Op beeld leek het misschien alsof wij de alwetende vader en de moeder waren van de groep, al ben ik ervan overtuigd dat de andere acht daar heel anders over denken... We waren de traagste van begrip en hadden bij de spelletjes toch wat extra uitleg nodig (lacht).

»Leïla is een pittige en pientere vrouw. Waar Commy is, wordt er gelachen! Samya had een eeuwige glimlach en ik ken niemand zo oprecht als Lieselot.»

HUMO Wat een lofzang.

THOMAS «Ze verdienen het allemaal, maar zeker ook de mannen! Toos is zo’n vriend die je eerst een steek onder de gordel geeft, en meteen erna een knuffel om het goed te maken. Lancelot zegt wat hij denkt, maar steeds op de meest respectvolle manier. Matteo had toevallig een bekende kop, maar was toch vooral één van ons. En dan Ruben, de jonge speelse hond van het gezelschap. Ik durf het bijna niet zeggen, maar ik schreef me al eens in voor het tweede seizoen, in 2000! Toen was hij nog niet eens geboren!»

HUMO Dan hebben we iedereen gehad, buiten jouzelf.

THOMAS (Lacht) «Oh, maar ook over mezelf heb ik iets bijgeleerd bij het terugzien van de afleveringen: dat ik verdorie nogal veel vloek.»

HUMO Het is verdomme je goed recht. Groeten aan Jesper!