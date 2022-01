Thomas Vanderveken kondigde in een deepfake een politieke carrière aan: ‘Verbazend hoeveel mensen mij meteen geloofden’ (video)

Een onontbeerlijk ingrediënt van het succesrecept van ‘Factcheckers’ (iedere week meer dan 1.200.000 kijkers!) is dat Britt, Jan en Thomas, het factcheckende triumviraat in kwestie, hun eigen lijf en leden in de strijd werpen om de Waarheid te achterhalen. Voor een item over deepfake-video’s, te zien in de aflevering van komende dinsdag, blikte Thomas dan ook een filmpje in met een valse Jan in de hoofdrol, en deed Jan hetzelfde met een al even fake Thomas als protagonist.

THOMAS VANDERVEKEN «Ik vertrouwde erop dat Jan me geen al te gekke dingen zou laten doen of zeggen – vice versa was dat ook zo – maar ik moet toegeven dat ik toch wel enigszins nerveus was. Enfin, het viel mee: hij had een filmpje gemaakt waarin ik aankondig dat ik de politiek inga.»

HUMO Ik heb het op de sociale media zien voorbijkomen: overdreven overtuigend vond ik het niet.

VANDERVEKEN «Veel mensen hadden meteen door dat het fake was. Maar ik stond toch versteld hoeveel mensen, en vooral ook wélke, er met open ogen ingetuind zijn: het werd door enkele niet nader genoemde kranten en websites prompt als een nieuwsfeit gebracht, en meerdere politici hebben me gebeld met de vraag voor welke partij ik dan wel niet gekozen had. Zelfs mijn moeder belde me: ‘Zeg, je mag me wel op de hoogte houden, hè maat!’ Ze had het filmpje zelf niet gezien – dan zou ze onmiddellijk door hebben gehad dat het namaak was – maar had van haar vriendinnen vernomen dat ik de politiek in ging.»

HUMO ‘Deepfakes kunnen op termijn de samenleving ontwrichten,’ concludeerde de universiteit van Tilburg vorige week nog na een diepgravend onderzoek. Zal het zo’n vaart lopen, denk je?

VANDERVEKEN «Goh. Ik had onlangs Tom Lenaerts te gast in ‘Alleen Elvis blijft bestaan’, en hij had een fragment meegebracht uit een documentaire over lgbtqi+-mensen in ex-Oostbloklanden. Op een bepaald moment in die docu ontvlucht één van die mensen zijn land, en kan hij uitkomen voor zijn geaardheid. Ineens verandert zijn gezicht, en zie je dat je de hele tijd naar iemand anders hebt zitten kijken. Tom heeft dat fragment niet kunnen laten zien in de aflevering, maar we hebben het er achteraf wel over gehad. Hij maakt zich zorgen, vertelde hij, dat het niet lang meer zal duren voordat we bewegend beeld niet meer zullen kunnen geloven.

»Anderzijds heb ik ook met Chris Umé gesproken, de man die tekende voor het beruchte TikTok-filmpje met een gedeepfakete Tom Cruise waar de hele wereld ingelopen is, en die ook onze deepfakes voor z’n rekening heeft genomen. Hij is veel minder bang voor de mogelijk negatieve implicaties, en ziet vooral nieuwe mogelijkheden voor de game- en filmwereld. Zelf ben ik ook niet zo’n doemdenker: ik geloof niet dat deepfake de wereld kapot zal maken.»

HUMO Nu dan, la question jambon: zou je ooit daadwerkelijk in de politiek stappen?

VANDERVEKEN «Ik ben al weleens gepolst, en politiek interesseert me enorm, maar op dit moment is het niet aan de orde. Damn, ik klink al als een politicus!»

Factcheckers: Deepfake

Eén, dinsdag 25 januari, 20.40