Thrillerserie ‘Fatal Seduction’, nu de best bekeken titel op Netflix, wil wel héél graag wat bloot vlees laten zien

De eerste drie woorden die je in ‘Fatal Seduction’ hoort, zijn ‘seks’, ‘ontucht’ en ‘fucking’. Je kunt deze nieuwe Netflix-hit van veel beschuldigen - een volslagen gebrek aan originaliteit bijvoorbeeld - maar eerlijk is hij wel, want blote mensen vormen ook het hoofdingrediënt van alles wat daarna komt.

Nadat Nandi Mahlati, professor in de criminologie, een miskraam kreeg, is het met haar huwelijk met haar man en vooraanstaande rechter Leonard snel bergaf gegaan. Net wanneer zij zich klaarmaakt voor een weekendje weg met haar beste vriendin Brenda, leest ze op zijn gsm een verdacht intiem berichtje van zijn jonge en mooie assistente, zodat er boven op haar ergernis ook nog wantrouwen komt. Als ze in het vakantieoord ene Jacob tegen het gespierde lijf loopt, gaat Nandi dus snel overstag en krijgt ze van hem wat ze van haar echtgenoot sinds negen maanden niet meer kreeg, met alle gevolgen van dien voor de vazen, ramen en bureaus in haar hotelkamer. Maar al snel blijkt dat ze Jacob niet zomaar heeft ontmoet en dat de kerel naast een sixpack waar je een kathedraal op kunt bouwen ook een verborgen agenda heeft, die verband houdt met enkele donkere geheimen uit het verleden.

Als de korte inhoud van ‘Fatal Seduction’ u ietwat bekend in de oren klinkt, dan hebt u ten eerste een zeer goed geheugen en ten tweede in de zomer van 2020 veel te veel tijd voor de televisie doorgebracht. Deze erotische thriller is namelijk een adaptatie van het Mexicaanse ‘Oscuro Deseo’, dat na de eerste lockdown via Netflix de wereld rondging en overal - ook bij ons - druk bekeken werd. Nauwelijks een jaar na het einde van het tweede seizoen van die reeks mocht een team in Zuid-Afrika dus een eigen versie opnemen, met Kaapstad als belangrijkste locatie en dialogen waarin Engels afgewisseld wordt met Xhosa, Zulu of een van de andere talen die het land rijk is. Niet dat dat laatste erg van belang is, want de personages spreken vooral met hun lichamen, die allemaal even mooi gebeiteld en afgetraind zijn, en allemaal even sfeervol belicht worden wanneer de kleren nog maar eens uitgaan.

Televisie is natuurlijk geen medium waar originaliteit erg hoog in het vaandel wordt gedragen: ‘Imitation is the sincerest form of television’, zei de Amerikaanse komiek Fred Allen ooit. En het publiek dat dit soort soft-erotische series gaarne opzet, legt de lat ook niet echt hoog: zo heeft het succes van ‘Oscuro Deseo’ of onlangs nog ‘Obsession’ al bewezen, en zo toont ‘Fatal Seduction’, momenteel de best bekeken titel op Netflix, nog eens aan. Maar dan nog hebben de makers van deze reeks niet echt geweldig hun best moeten doen. Het opzet is overgenomen, de plotwendingen zijn gekopieerd, zelfs de voornaam van sommige personages is dezelfde gebleven. Ook wat veruit de foutste scène uit ‘Oscuro Deseo’ was, hebben ze niet durven te schrappen: wanneer een vrouw sterft, ogenschijnlijk nadat ze zich van het leven heeft beroofd, denkt ook hier haar geliefde in een flashback terug aan de laatste keer dat ze seks hebben gehad. Als je zelfdoding en erotiek aan elkaar linkt, dan wil je wel heel graag wat bloot vlees laten zien.

Het is zomer en de concurrentie van de gewone zenders is zo goed als onbestaande: voor streamingdiensten ligt het speelveld dus helemaal open. Maar wie naar Netflix overschakelt om ‘Fatal Seduction’ te bekijken, kan eigenlijk even goed de zoveelste herhaling van ‘FC De Kampioenen’ uitzitten.