‘Tien om te zien’ op VTM: Metejoors ‘Laat ons een bloem’ was een opgedreven cover van wat ooit halfoprecht had geklonken

In zijn onstuitbare streven naar slechter is de Vlaamse showbizz inmiddels overgegaan tot wandaden van genocidale proporties. Niels Destadsbader is daar één van, de gezwollen coverversie een andere. In ‘Tien om te zien’ kregen we beide te verduren, die laatste zelfs meer dan eens.

Niet geheel onverwacht was het de in te mijden kringen als Jake Reese bekendstaande Jaap Reesema, in al evenzeer te mijden kringen bekend als Jaap Reesema, die ons als eerste omververtederde. Op de vleugels van tienduizend witte duiven hield hij de zon drie minuten langer boven de Noordzeegolven uit met een donderende versie van Stef Bos’ ‘Papa’, een lied over de band tussen vader en zoon tegen de achtergrond van een kankerdiagnose. Toen Jaap bij wijze van slot, slechts begeleid door een enkel pianoakkoord, ‘Papa… ik hou steeds meer…’ zong, vulde het publiek aan met een geruststellend ‘op jou’. Het was dan tóch niet helemaal met zijn gedachten bij de zaak. Daarin was het vast nog als kleuters aan het meeklappen op de eerste en derde tel van iedere maat van de begintune.

Jaaps vloedgolf van pathos voerde me terug naar een ‘#LikeMe’-versie van ‘Verdronken vlinder’ die me een paar weken geleden met vleugels van papier, karton en in glaswol gewikkeld verroest staal murw had geslagen, zo bol stond ze van bombast – al klonk ze als nachtelijk gefluister vergeleken bij Metejoors ‘Laat ons een bloem’, nog zo’n opgedreven cover van wat ooit halfoprecht had geklonken. Zijn versie is gelukkig maar een kwart zo slecht als wat ons drie jaar geleden werd aangedaan door, inderdaad, de cast van ‘#LikeMe’. Enkel wie geld heeft geroken leest een zomerhit in een zin als ‘dit is een lied voor de doden van morgen, begraven, gekist in een stenen woestijn’.

Het hoge, gehashtagde woord is eruit. Niet minder dan drie door Ketnet naar het sterrendom gekatapulteerde artiesten maakten hun opwachting in Westende, te weten Francisco Schuster en de Siamese tweeling Camille en Pommelien Thijs, maar het moet gezegd: allen kunnen zingen, en dansen bovendien. De tijd waarin men een zangcarrière over een model drapeerde lijkt voorbij, althans tot het volgende model bij een platenlabel aanklopt. Hoe dan ook: Schuster zou met ‘Alleen’ zomaar twaalfde kunnen worden op het Eurovisiesongfestival.

Ook aanwezig, net als in de allereerste aflevering in 1989 en met exact dezelfde haardos: Danny Fabry met ‘Ça c’est la vie’.

‘Tien om te zien’ wordt tegenwoordig gepresenteerd door Anne en Willy én Aaron en Laura, respectievelijk Blommaert en Tesoro. ‘Den dijk staat ier bómvol,’ kraaide die laatste, ‘en er staan nog minstens duizend mensen op het strand!’ Dan toch niet op het strand achter haar. Daar stond minstens niemand.

Na de onvermijdelijke Destadsbader en de vermijdelijke Isabelle A was het de beurt aan Willy William, volgens Tesoro ‘een heel bekende dj, producer en zanger, die al met verschillende wereldsterren heeft samengewerkt’. Zijn cover van Vengaboys’ ‘Boom Boom Boom Boom!!’ valt enkel te omschrijven als het muzikale equivalent van een ananas op een berg coke. Ik ben benieuwd naar de rest van zijn oeuvre, maar niet zo heel erg.

Nog heel wat topacts passeerden de revue, onder wie Hugo Sigal met ‘Het leven’, dat klonk alsof Soulsisters ‘Way To Your Heart’ in een emmer glitterverf was gevallen, maar Guusje & Bazart én Sergio was toch de meest opmerkelijke. Simon Nuytten kon er niet bij zijn en had zich dan maar laten vervangen door Vlaanderens favoriete homp hesp. Guusje had zich, afgaand op ’s mans kledij, laten vervangen door een stukadoor.

Sergio’s passage was leuk. Nog leuker was geweest dat hij halfweg het nummer de anderen van het podium zou hebben geflikflakt onder het uitstoten van kreten als ‘C’MON!’, ‘OH YEAH!’ en ‘SIS-TER!’

Zoveel bombast was ons niet gegund.