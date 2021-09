Tien series die elke student dit semester moet bekijken op Netflix en Streamz

Het nieuwe academiejaar is begonnen, maar de blok is nog ver weg. Alle tijd dus voor een goede tv-serie over het studentleven. En deze tien zijn het allerbeste:

Euphoria (Streamz)

Euphoria Beeld Streamz

Geen serie wekte de laatste jaren meer controverse dan deze rauwe en bijwijlen haast choquerend harde dissectie van wat het betekent om jong, puistig en zoekende te zijn in een voor tieners toch redelijk heftige tijd van bodyshaming, sexting, cyberpesten, alomtegenwoordige drugs, vervagende genders en een onder een constante niet altijd even vrolijke berichtenstroom oplichtende telefoon. Regisseur-scenarist Sam Levinson verpakte het ook nog eens in een flitsende visuele en narratieve stijl die het prikkelbombardement moet reflecteren waaraan digital natives worden blootgesteld en tot het gedurfdste en bij momenten meest overdonderende behoort dat we in tijden in een tv-serie (en zelfs op het witte doek) hadden gezien. Niet echt een aanrader voor ouders die zich weleens zorgen maken over hun tienerkinderen en nú al slecht de slaap kunnen vatten.

Sex Education (Netflix)

Sex Education Beeld Netflix

Een comedy uit het land van de brexit met een Amerikaanse uitstraling en – fieuw! – Britse humor. Otis is de onervaren tienerzoon van twee sekstherapeuten en begint, samen met zijn ervaren klasgenote Maeve, een handel in relatie- en seksadvies op de Moordale Secondary School. Geile praat verkoopt – vraag maar aan Dennis Black Magic – maar ‘Sex Education’ is om de juiste reden een kijkcijferkanon geworden. De dramedy van bedenkster Laurie Nunn maakt op sublieme, intelligente en hilarische wijze komaf met een taboe dat de Vlaamse huiskamers en ver daarbuiten behekst.

Never have I ever (Netflix)

Beeld Reporters / Splash

Een beetje onder de radar gebleven maar zeer de moeite: ‘Never have I ever’, een comedyreeks van Mindy Kaling (bij ons vooral bekend van de Amerikaanse versie van ‘The Office’) over een Amerikaans tienermeisje met Indiase roots. Nadat haar vader aan een hartaanval stierf, verloor Devi alle gevoel in haar benen en moest ze maandenlang in een rolstoel zitten, wat haar sowieso al geringe populariteit nog verder liet afkalven. Door aan te pappen met de knapste jongen op school hoopt ze haar status van ‘Unfuckable Nerd’ kwijt te raken, maar dat heeft natuurlijk onvoorziene gevolgen. Noem het gerust ‘Sex Education’ met een Indiase insteek, maar ‘Never have I ever’ is wel bijzonder charmante televisie, met als fijne bonus een grappige John McEnroe - ja, de tennislegende - als commentaarstem.

The Chair (Netflix)

Beeld ELIZA MORSE/NETFLIX

De eerste serie van ‘Game of Thrones’-producers David Benioff en D.B. Weiss voor Netflix is geen spectaculaire fantasyreeks maar een bescheiden, bijzonder aangenaam komisch drama dat zich afspeelt op het departement Engels aan een fictieve Amerikaanse universiteit, waar met Ji-Yoon (een sterke Sandra Oh) voor het eerst een vrouw de scepter zwaait. Van de druk op literatuurstudies om mee te gaan met de tijd over seksisme aan de top van de universiteit tot de invloed van ‘woke studenten, ‘The Chair’ fileert even scherp als grappig het academische leven in de VS.

Community (Netflix)

Community Beeld Netflix

De animatieserie ‘Rick & Morty’ van Dan Harmon is al enige tijd een populaire titel op Netflix, maar tien jaar geleden brak hij door met ‘Community’, een komische reeks - met echte acteurs, voor alle duidelijkheid - over een groepje outcasts en nerds die samen onderwijs voor volwassenen volgen in Greendale Community College. Dat niet echt wereldschokkende uitgangspunt levert een briljante serie op, vol hommages aan populaire films en reeksen, een reeks ook waarin alles kon en mocht. Paintballgevechten in de stijl van de spaghettiwesterns? Een aflevering die zich afspeelt in een videogame uit de jaren 80? Een verhaal van 20 minuten met zes verschillende tijdlijnen? ‘Community’, dat liep van 2009 tot 2015, had het allemaal.

How to sell drugs online (fast) (Netflix)

How to sell drugs online (fast) Beeld rv

Het lijkt een Duitse kopie van ‘Breaking Bad’, deze reeks over een tiener, Moritz Zimmerman, die pillen begint te dealen om zich stoerder voor te doen en zo in de criminaliteit rolt. Maar dankzij de humor en zin voor zelfrelativering – twee eigenschappen die je niet meteen associeert met Duitsers – wordt ‘How to’ veel meer dan een doorslagje. Er hangt een anarchistisch sfeertje in de reeks, waarbij elk zijsprongetje toegelaten is: als Moritz klaagt over zijn liefdesleven, krijg je een overzicht van alle relaties van Leonardo DiCaprio, wanneer het gaat over de maximumdosis voor MDMA leest iemand een erg gedetailleerde bijsluiter voor en hoe je bitcoins omzet in cash wordt uitgelegd in dríé korte, grappige filmpjes. Tussen alle ongein door slaagt ‘How to’ er echter ook in – het kenmerk van een echt goede reeks – mensen neer te zetten met wie je meeleeft: Moritz zelf, die met drugs begon om zijn vriendin terug te winnen en haar net daardoor helemaal dreigt te verliezen; de knappe, schijnbaar onbezorgde Dan, die door zijn vader constant gekleineerd wordt; en vooral Lenny, een terminaal zieke nerd in een rolstoel die voor het eerst de liefde leert kennen. Het blijven, ondanks de stapels MDMA onder hun bed, tieners die een plek zoeken in de wereld.

Derry Girls (Netflix)

Derry Girls Beeld Netflix

Komische reeks over enkele tienermeisjes die opgroeien in het Noord-Ierland van de jaren 90, toen de Troubles – de eufemistische benaming voor de burgeroorlog tussen katholieken en protestanten – nog volop woedden en het Britse leger door de straten patrouilleerde. Al na de eerste aflevering besloot Channel 4 een tweede seizoen te bestellen, en tegen het einde van het zesdelige eerste seizoen was ‘Derry Girls’ de populairste sitcom voor de zender in meer dan twintig jaar. Dat succes is terecht, want ‘Derry Girls’ is een juweeltje, met vier meisjes (en één mannelijke meeloper) die zichzelf in allerlei pijnlijk grappige situaties manoeuvreren maar tegelijk moeten opgroeien tegen een achtergrond van terreur en onderdrukking.

Dear white people (Netflix)

Beeld LARA SOLANKI/NETFLIX

‘Dear White People’ wordt wel omschreven als een comedyserie, maar lachen doet u groen. De reeks van Justin Simien is gebaseerd op de gelijknamige film uit 2014 en speelt zich af op een prestigieuze universiteit met spanningen tussen de witte en zwarte studentengemeenschappen. In haar radioshow ‘Dear White People’ hekelt studente Samantha White (ha!) het diepgewortelde racisme dat de school beheerst. Het resultaat: véél satire en doordachte dialogen die de Netflix-serie tot de zeldzame categorie ‘intelligent tienerdrama’ bombarderen. ‘Dear White People’ houdt ons intussen al drie seizoenen lang in de ban, en daar kunnen andere tv-makers alleen maar voor door de knieën gaan.

Skins (Netflix)

Skins Beeld Netflix

‘Skins’ was baanbrekende televisie - vol drugs, drank en seks - en is dat veertien jaar na zijn verschijnen eigenlijk nog steeds. Weinig series wisten de tijdsgeest, wat jongeren dreef en bezighield, zo goed te vatten. Misschien ook wel omdat de makers zelf amper ouder waren dan de cast. Na de eerste seizoenen werd het wel iets minder.

Elite (Netflix)

Elite - SERIE (Spanje-2018) Beeld Netflix

Uiterst verslavende Spaanse tienerserie over drie beursstudenten uit arbeidersgezinnen die op een exclusieve privéschool terechtkomen. ‘Elite’ start als een verhaal over de kloof tussen de rijken en de arbeidersklasse, maar de onderliggende boodschap luidt dat níémand deugt. De ene is van adel, de andere komt uit een kruidenierszaak, maar de verschillen zijn niet zo groot: ze feesten allemaal als de beesten, experimenteren met drugs en seks, en maken hun familie te schande. De competitie tussen de studenten is ook moordend, letterlijk zelfs: al in de eerste aflevering valt er een dodelijk slachtoffer op de school. Grensverleggende televisie? Nee, maar u zult zich geen moment vervelen.