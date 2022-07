Tienerrebellie met een hart en een compleet gestoorde Bijbelfilm: deze films mag u niet missen

‘US’ ★★★★☆

VTM 3, ZATERDAG 9 JULI, 22.50

HORROR De Oscargeschiedenis kent veel onrecht, maar dat Lupita Nyong’o niet eens genominéérd werd als beste actrice voor haar tour de force in ‘Us’, is één van de grootste blunders van de laatste jaren. Deze tweede film van Jordan Peele (de opvolger van ‘Get Out’) is een zenuwslopende thriller, waarin een middenklassegezin op vakantie (vader Winston Duke, moeder Nyong’o en hun twee tieners) plots in het midden van de nacht hun vier dubbelgangers op de stoep zien staan, gewapend met een schaar en slechte bedoelingen. Net als in ‘Get Out’ gebruikt Peele het horrorgenre om een satirisch punt te maken, deze keer over het verschil tussen rijk en arm in de VS. Hij vertrouwt de intelligentie van zijn publiek genoeg om bepaalde zaken niet expliciet uit te leggen en vindt een prima mix van spanning en humor. En dan is er nog Nyong’o, die je tot in je dromen zal achtervolgen…

‘MARATHON MAN’ ★★★★☆

VTM 4, VRIJDAG 8 JULI, 22.20

THRILLER Paranoïde seventiesthriller, waarin gevluchte nazi Laurence Olivier zich naar Amerika waagt om een partij diamanten in handen te krijgen, en student Dustin Hoffman hem toevallig in de weg loopt. Er hangt een broeierig sfeertje over de film, en de beruchte folterscène met tandartsboor blijft een klassieker.

‘NOAH’ ★★★☆☆

PLAY4, VRIJDAG 8 JULI, 23.30

AVONTUUR ‘Requiem for a Dream’-regisseur Darren Aronofsky draait een Bijbelfilm, en het resultaat is even gestoord als je had kunnen hopen. Hij maakt van het verhaal van de Ark van Noach een bizarre ecologische fabel, met rollen voor Emma Watson, die onbevlekt ontvangen raakt, en de baard van Russell Crowe. Topbaard, wel.

‘BOOKSMART’ ★★★★☆

PLAY5, ZATERDAG 9 JULI, 20.35

KOMEDIE Actrice Olivia Wilde maakt haar regiedebuut met deze frisse tienerfilm. Kaitlyn Dever en Beanie Feldstein spelen twee pubers die bij hun afstuderen ontdekken dat ze niet genoeg lol hebben gemaakt, en daar nog iets aan willen doen. Klinkt cliché, maar het verhaal wordt met veel affectie en humor verteld.

‘HEAT’ ★★★★½

PLAY4, ZATERDAG 9 JULI, 22.40

THRILLER Misdaadklassieker van Michael Mann, met Al Pacino als flik die overvaller Robert De Niro op de hielen zit. De samenwerking tussen de twee acteerlegendes was destijds het voornaamste verkoopsargument, maar het zijn de ontheemde sfeer en melancholische toon die 27 jaar later overeind blijven.

‘MID90S’ ★★★½☆

CANVAS, ZATERDAG 9 JULI, 23.00

KOMEDIE Semiautobiografisch regiedebuut van Jonah Hill, over een 13-jarige jongen die in het Los Angeles van midden de jaren 90 bevriend raakt met een groepje skaters. Hill ontlokt onvoorstelbaar authentieke prestaties aan zijn jonge cast en geeft zijn film een gepast ruwe 4:3 videotape-look.

‘WESTWORLD’ ★★★☆☆

BBC 2, ZATERDAG 9 JULI, 2.00

SCIFI Lang voor de serie was er deze originele film van Michael Crichton uit 1973, die als noemenswaardig voordeel heeft dat de plot ervan effectief begrijpbaar is. Betalende gasten mogen zich helemaal uitleven in een themapark met robotcowboys, maar wat als die robots zelfbewust worden?

‘THELMA AND LOUISE’ ★★★★☆

BBC 1, ZONDAG 10 JULI, 23.30

KOMEDIE Susan Sarandon en Geena Davis slaan samen op de vlucht in deze tragikomische roadmovie van Ridley Scott, die uitgroeide tot een feministische klassieker. Het doet goed om Scott zich te zien ontspannen en het bombast even achter zich te laten voor een verfrissend menselijk, geestig en progressief verhaal.

‘NO COUNTRY FOR OLD MEN’ ★★★★☆

VTM 4, MAANDAG 11 JULI, 20.35

THRILLER Oscarwinnende neonoir van de gebroeders Coen, die zich zo weer op het terrein wagen van hun debuutfilm ‘Blood Simple’. Josh Brolin vindt de buit van een misgelopen drugsdeal en besluit die bij te houden, maar krijgt killer Javier Bardem achter zich aan. Razend spannend!

‘SWISS ARMY MAN’ ★★★☆☆

VTM 3, DINSDAG 12 JULI, 23.10

KOMEDIE Voor ze het multiversum veroverden met ‘Everything Everywhere All at Once’, maakten The Daniels deze quirky komedie, met een fenomenale pitch. Paul Dano zit vast op een onbewoond eiland, maar raakt bevriend met het rottende lijk van Daniel Radcliffe, dat zowaar zijn beste vriend wordt. Geschift maar genietbaar.

‘ESCAPE FROM NEW YORK’ ★★★★☆

VTM 4, DONDERDAG 14 JULI, 21.35

ACTIE Futuristische actiefilm van John Carpenter – hij speelt zich af in 1997 – waarin New York een openluchtgevangenis is geworden en badass Snake Plissken (Kurt Russell) de president van de VS moet gaan redden nadat diens helikopter er is neergestort. Geregisseerd als een moderne western, vol ironische humor.