Tijdens ‘De tafel van vier’ met Gert Verhulst vloog het n-woord over tafel als was het een zakje coke op een Antwerps terrasje

Toen Play4 bekendmaakte dat er dit najaar in primetime een dagelijkse talkshow over de actualiteit kwam, gepresenteerd door Gert Verhulst, schreven de populaire kranten dat ‘Thuis’ en ‘Familie’ er een stevige concurrent bij zouden krijgen. In de ernstiger dagbladen stond dan weer te lezen dat ‘TerZake’ en ‘De Afspraak’ op Canvas voortaan op hun tellen zouden moeten passen. Het vat goed samen in wat voor vreemde en soms wat ongemakkelijke positie ‘De tafel van vier’ zich bevindt.

Op zich doet ‘De tafel van vier’ hetzelfde als ‘De afspraak’, met vier mensen die onder leiding van een moderator enkele druk besproken onderwerpen uit de actualiteit belichten, maar dit programma ontvouwt zich in een decor dat eerder aan de Amerikaanse ‘late night shows’ doet denken - of aan ‘De Cooke & Verhulst Show’ natuurlijk, maar wij denken liefst zo min mogelijk terug aan ‘De Cooke & Verhulst Show’. Er is glitter, er is een groot publiek en er is een presentator die veel bekender is dan zijn gasten, een man met een eigen realitysoap over zijn leven, waarin kijkers zijn ooglidcorrectie van dichtbij konden volgen en hijzelf al eens in badjas of in onderbroek door het beeld passeert. We zien het Bart Schols of Phara De Aguirre nog niet snel doen, wat niet betekent, beste VRT, dat we graag de mogelijkheid zouden krijgen om het ze wel te zien doen.

In de eerste aflevering omarmde ‘De tafel van vier’ die tweeslachtigheid met veel enthousiasme, in de vorm van de centrale gast die mocht aanschuiven om commentaar te geven op de thema’s van de dag: Margriet Hermans, winnares van Zomerhit en, aldus Gert, ‘de vrouw van afgelopen zomer’, maar toch niet de eerste persoon die wij zouden bellen voor een extra opinie over de uit de pan swingende energiefactuur of de ‘war on drugs’ in Antwerpen. Gelukkig waren de mensen die hun expertise kwamen delen over die thema’s een stuk interessanter. Energiespecialist Dieter Jong slaagde erin in mensentaal te vatten waar de hoge gas- en elektriciteitsprijzen vandaan kwamen, zonder te vervallen in vakjargon of antipolitiek, en de Nederlandse misdaadjournalist John Van den Heuvel zei zinnige dingen over de zomer vol drugsgeweld in Antwerpen en de strijd tegen de mocro-maffia in zijn land. Om veiligheidsredenen moest de komst van Van den Heuvel tot vlak voor uitzending een verrassing blijven, maar wellicht was de man zelf nog het meest van iedereen verrast toen hij de anekdote op zijn bord kreeg over hoe Margriet tijdens een lsd-trip strompelend naar huis liep terwijl alles achter haar instortte.

Het derde item van de avond was een stuk taaier, en draaide rond de vraag of de ‘woke’ is doorgeslagen en of je ‘vandaag nog wel alles kunt zeggen’. Dat je dat thema bij de start van een nieuwe talkshow brengt, getuigt niet van een overvloed aan inspiratie, maar het was duidelijk vooral de bedoeling om met de eerste aflevering voor wat reuring op sociale media te zorgen. Helemaal aan het begin van het programma had Gert aan Margriet gevraagd hoe zij het bekende gebakje met eitwitschuim en chocolade noemde en hij was duidelijk tevreden dat ze het politiek incorrecte antwoord gaf. En tijdens de discussie over woke vloog het n-woord over tafel als was het een zakje coke op een terrasje aan het Zuid in Antwerpen. Scenarist Raf Njotea vertelde nochtans uitgebreid dat hij en zijn naasten in hun jeugd heel vaak met het n-woord uitgescholden werden en legde ook helder uit hoe beledigend dat woord of het fenomeen ‘blackface’ vandaag voor hem en anderen zijn, zo helder dat zelfs het publiek van ‘Samson en Marie’ het moeiteloos zou snappen. Maar Gert bleef volharden in het onbegrip, en in het voorspelbare standpunt van de witte man die weinig reden ziet om zijn gedrag aan te passen aan anderen.

Er is kortom ruimte voor persoonlijke groei bij Gert. Aan het programma waar hij het gezicht van vormt, is ook nog wel wat werk.