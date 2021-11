Tijdens het bekijken van ‘Cry Macho’ konden we alleen maar denken: hiervoor ben je toch écht te oud geworden, Clint!

Is dit zijn adieu?

Het eerste wat je ziet: een close-up van een laars die stevig in de aarde wordt geplant. Vervolgens wordt duidelijk aan wie die laars toebehoort: niet aan een potige macho, maar aan een stokoude man die zo schriel is dat zijn kleren meer dan één maatje te groot lijken. Clint Eastwood, het ene been moeizaam voor het andere zettend en zo dicht bij de eeuwige jachtvelden gekomen dat hij op het scherm zelfs al een beetje lijkt te vervagen, gaat in het bedroevende ‘Cry Macho’ in Mexico op zoek naar het zoontje van een goede vriend. Wij konden alleen maar denken: hiervoor ben je toch écht te oud geworden, Clint. Eigenlijk is ‘Cry Macho’ wel een unicum: ’t is een lamlendige roadmovie die toch weet te ontroeren. Op zijn 91ste staat Clint Eastwood met zijn ene been in het graf, en met het andere been in een slechte film. Daar kan een mens oneindig droef van worden.

Vanaf 10 november in de bioscoop.