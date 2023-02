Tijdreizen Waes, ontsnappen uit de beruchtste gevangenis en één van de beste oorlogsfilms ooit

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Het verhaal van Vlaanderen’

Vanavond reist onze favoriete gesubsidieerde geschiedenisleraar, Tom Waes, naar de zestiende eeuw. Een periode vol religieuze twijfel en verdeeldheid, met de opkomst van het protestantisme, de Beeldenstorm die daaruit volgt en de keiharde repressie vanuit Spanje. De ‘ijzeren hertog’ Alva, gaat over lijken en jaagt de hele Nederlanden tegen zich in het harnas. Het zal leiden tot de Tachtigjarige Oorlog, een conflict dat de Nederlanden uit elkaar scheurt. Bart De Wever zit alvast klaar met pen en papier, extralegaal!

Om 20 uur op Eén

‘Cataclysmen, de grote regulatoren’

Een ramp komt nooit alleen, beseffen we, nu twee jaar na de start van ‘Château Planckaert’ de hele openbare omroep door de familie overgenomen lijkt. Ook in de natuur kan de ene catastrofe de andere uitlokken.

Om 20 uur op Canvas

‘Escape from Alcatraz’

Gefictionaliseerd drama over een ontsnappingspoging uit de beruchte gevangenis, spartaans geregisseerd door Don Siegel, met Clint Eastwood in één van zijn bekendste niet-westernrollen. Een knap staaltje visuele storytelling die niet afhankelijk is van zijn dialogen en gaandeweg heel wat spanning opbouwt.

Om 20.35 uur op VTM4

Dunkirk Beeld ZDF und Melinda Sue Gordon

‘Dunkirk’

Christopher Nolan verfilmt de evacuatie van Britse troepen van het strand van Duinkerke aan het begin van de Tweede Wereldoorlog en doet dat op zijn kenmerkende manier. Hij speelt fluks met de tijdlijn, zorgt voor enorm veel visuele bombast én – noblesse oblige – voorziet een cameo voor Michael Caine. Dat leverde hem welgeteld vijf sterren op van Onze Man.

Om 23 uur op BBC2

‘Freeridge’

In 2018 het meest bekeken op Netflix: ‘On My Block’, een lichtvoetige dramareeks over tieners die opgroeien in een ruige wijk van Los Angeles. De serie wist moeiteloos vriendschap en straatgeweld te combineren, zag nerd Jamal (Brett Gray) tot een populair personage uitgroeien en liep uiteindelijk vier seizoenen op Netflix. Nu krijgt ‘On My Block’ een spin-off: ‘Freeridge’, van dezelfde makers als het origineel, maar met andere hoofdrolspelers en met een bovennatuurlijk kantje. Vier vrienden uit de buurt openen in de nieuwe reeks een mysterieuze oude doos en geloven daarna dat ze vervloekt zijn.

Nu op Netflix

