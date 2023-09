Tijs Vanneste tekent in ‘De tattoo shop’ tegen etterend cynisme en borrelende vervreemding

Voor de ene is de tatoeëerder een kunstenaar die het menselijke vlees als zijn lillende canvas gebruikt, voor de ander een stuk langharig tuig dat, gulzig teugend van een whiskyfles, het Chinese teken voor babi pangang op de rug van zoveel mogelijk bikers krast. Enter Tijs Vanneste! De presentator van ‘De Kemping’ - nooit tuig geweest, heden niet eens langharig meer - toont in zijn nieuwe VRT Canvas-reeks ‘De tattoo shop’ de binnenkant van zijn eigen atelier, veilig weggestopt in het hart van de Kempen, alsook de mensen (7-77) die daar om uiteenlopende redenen iets op hun lijf laten zetten.

Tattoos zijn zoals polio (vóór de uitvinding van het vaccin) en metal (vóór Helmut Lotti): vroeger toch gevaarlijker. Zo kwam het dat Tijs Vannestes eerste klant doodgewoon een oud besje was dat een frangipane op haar arm wilde laten zetten, in samenspraak met haar kleindochter. ‘Da’s nog iets anders dan acupunctuur,’ gluurde de genaamde Clara achterdochtig naar de nogal groot uitgevallen naald die Tijs Vanneste had klaargelegd.

Met de pijn bleek het mee te vallen, en terwijl Vanneste zich amper hoefde te moeien in het gesprek, vertelde Clara over haar overwonnen verslaving aan pijnmedicatie, over ‘Sturm der Liebe’ en over het leven dat al bij al lang begon te duren en zwaar begon te wegen. ‘Dees weekend heb ik van vrijdag tot zondag niemand gezien. Waarom moet ik morgen eigenlijk nog wakker worden? Laat mij nu eens níét wakker worden!’ Na tegenstribbelen van haar kleindochter wuifde ze een onzichtbare wolk weg: ‘Dat moet gij toch allemaal niet weten.’

Daarna was het de beurt aan de van spanning trillende Briek, die van zijn been een hommage aan zijn naam wilde maken, en daarom al een melkbrik en een briquet had laten zetten (‘nu nog een baksteen en daarna een fabriek’), en aan Linda, die een eerbetoon aan haar twee sterrenkindjes beoogde. Daar hoefden niet eens dikke waterlanders bij. Vanneste wilde gewoon tatoeëren. Op het gemak.

Man of the match was een kerel met de naam - je verzint het niet - Jan Kempen, al jaren de wandelende schildersezel van Vanneste. ‘Schat van een mens, zo zot als een orgel: zoe hem ik ze hiel geire.’ Vanneste en ‘De Kemp’ hadden de dynamiek van een elkaar regelmatig in de haren vliegend oud koppel. In het midden van de tattoosessie stond de Kemp op, wandelde naar de spiegel en bromde: ‘Doe na veut, jong.’ Hij kwam net terug van Jamaica: ‘In Jamaica is een dag gewoon een dag, daar lopen ze niet te kankeren over zaterdag of woensdag of zondag.’

De tattooshop fungeerde in dit programma vooral als een sociaal trefpunt onder de kerktoren (zie hoe Vannestes vader plots ongemakkelijk binnen komt geschuifeld). Naast de bakker en de apotheek, onder de fluitende vogeltjes. Een romantisch beeld van la Flandre profonde, de Vlaamse dorpskern waar altijd wel iemand klaarstaat met een rol wc-papier wanneer je zonder zit. Je zag de slager om de hoek de rolluiken openen. Vanneste, vriendelijk glimlachend naar elke passant, zette zijn oranje stoelen op de stoep — ik zie hem het op zijn 80ste, met een cognacje in de hand, nóg doen. Die gemoedelijkheid deed me wat denken aan ‘Gentbrugge’, waarin Joris Hessels de liefde voor zijn buurt bezong. Ook daar was de toon mild, humaan, gekleurd door de bril van een presentator die graag mensen ziet - kan nooit kwaad om die op gezette tijden zelf eens op te zetten en rond te kijken.

De door het Molse landschap scheurende Vanneste - levensleuze: ‘Laat het maar regenen, dan kan het morgen niet meer vallen’ - zag er in de begin- en slotbeelden uit als een blauwogige Don Quichote, een man met een missie op een tuffende brommer. Zijn windmolens? Etterend cynisme en borrelende vervreemding.

In Jamaica ben je er niks mee, maar ik onthoud toch graag dat ‘De tattoo shop’ op woensdag wordt uitgezonden.