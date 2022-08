TikTok, NFT's en Johnny Depp: de MTV VMA's waren héél erg 2022

Taylor Swift won de belangrijkste prijs (die voor beste video) en kondigde meteen een nieuw album aan, bassiste Victoria van Måneskin trad vrijwel naakt op en de Red Hot Chili Peppers wonnen ‘beste rocksong’ voor het middelmatige ‘Black Summer’, maar dit waren de 5 opvallendste momenten uit MTV's Video Music Awards van gisteravond.

Cryptomunten maken de muziek kapot

Lang verhaal, ultrakorte versie: rappers Eminem en Snoop Dogg hebben nu ook eigen personages in de Bored Ape Yacht Club, een verzameling van 10.000 prijzige NFT's die bestaan binnen de blockchain van ethereum, een cryptomunt. U begreep niets van de vorige zin? Geen probleem, wat u vooral moet weten: het levert lelijke muziekvideo's en gemakzuchtige live-optredens op.

K-Pop

Over virtuele optredens gesproken: het Zuid-Koreaanse Blackpink mocht de award voor ‘beste optreden in de metaverse’ mee naar huis nemen voor hun concert in de videogame ‘PlayerUnknown’s Battlegrounds’. Al traden de K-popsterren gisteren wél echt op, hun eerste concert tijdens een Amerikaanse awardshow, en pakten ze en passant ook nog de prijs voor ‘beste groepsvideo’ mee naar huis.

Johnny Depp is een soort van terug

Na de vermoeiende rechtszaak en bijbehorende memes en lastercampagnes, wordt acteur Johnny Depp weer stilletjes omarmd door de film-, reclame- en muziekindustrie. Toch was zijn optreden als maanmannetje, de iconische prijsbeeldjes van MTV, een verrassing. Een beetje een nietszeggende verrassing ook. Hij kon werk gebruiken, grapte Depp, ‘available for birthdays, barmitzvahs, batmitzvahs, weddings, wakes, any old thing you need’.

‘Queen of MILFS’

Yung Gravy (26), u kunt hem kennen van zijn licht verschrikkelijke TikTokhit ‘Betty’ waarin hij ons allen rickrollt door een sample van ‘Never Gonna Give You Up’ te gebruiken, viel op door zijn date: hij was niet samen met mede-TikTokker Addison Rae (21), maar wel met haar moeder, Sheri Easterling (42), die hij voor de show aan journalisten omschreef als de ‘queen of MILFS'. Horen we daar een nieuwe VMA-prijscategorie?

Beeld Getty Images for MTV/Paramount G

‘Have great vagina’

De Red Hot Chili Peppers wonnen de Global Icon award, een soort lifetime achievement award, maar Nicki Minaj won de Michael Jackson Video Vanguard-prijs, ook een soort lifetime achievement award. Ze deed een medley van haar meest memorabele songs, het beste optreden van de avond, dankte haar fans en wenste ons allemaal het beste: “stay super freaky, have great vagina, I love you.”