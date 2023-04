TikTokfenomeen Jules ‘Hallo, ben Maurice’ Jordens: ‘Ik wil niet de Mr. Bean van mijn generatie worden’

‘Hallo, ben Maurice’ is haast niet weg te denken van de For You-pagina van duizenden TikTok-accounts. Sinds Jules Jordens het typetje Maurice heeft gelanceerd, blijven de reacties binnenstromen: ‘Ik werd wakker en zag dat ik plots honderdduizend views had.’ Humo sprak met de bedenker van uw dagelijkse portie plezier.

HUMO Hoe zou jij jezelf omschrijven?

JULES JORDENS «Ik ben eigenlijk schrijver, en vroeger heb ik meegewerkt aan comedyprogramma’s als ‘Wat als?’ en ‘Hoe zal ik het zeggen?’»

HUMO Hoe ben je op TikTok beland?

JORDENS «Tijdens de lockdown vond ik moeilijk werk als redacteur, dus besloot ik mijn eigen fictiereeks te schrijven. In de tussentijd wilde ik mijn comedymotortje draaiende houden en heb ik een TikTok-account aangemaakt. Ik wilde voor mezelf de uitdaging aangaan om van oktober tot de jaarwisseling honderd dagen na elkaar elke dag een video over één van mijn unieke talenten te maken. De mop was dat ik elke dag jongleerde, maar telkens met iets anders. Dat begon met jongleerballen, daarna met appels, rijstkorrels...»

HUMO Plots was Maurice uit Limburg daar, die crème op z’n voorhoofd smeert. Waar kwam die ineens vandaan?

JORDENS «Toen ik mijn challenge had voltooid, wilde ik meer conventionele humor brengen. Uiteindelijk ben ik uitgekomen bij character comedy op TikTok. Meestal schrijf ik eerst een script uit, ik film en monteer, en klaar is Kees. Maar ik was al zes uur bezig met een sketch, en ik kreeg de moppen niet gefinetuned.

»Uit frustratie zat ik ‘s avonds in de zetel door een hele hoop filters te scrollen en ik kwam op de voorhoofdfilter terecht. Toen ik die opzette, heb ik wat geïmproviseerd. Plots was Maurice daar, en het hele verhaal over crème op zijn voorhoofd.»

HUMO Als iemand jouw profiel bekijkt, schrikt die wellicht van andere video’s waarin je niet Maurice speelt. Zijn mensen weleens verbaasd als ze zien wie je echt bent?

JORDENS «Ik ben al een paar keer herkend, vooral in Limburg, waar Maurice vandaan komt. Om duidelijk te maken dat ik een typetje speel, heb ik op mijn TikTok-account een video vastgezet waarin ik iets helemaal anders doe. Kijkers hebben dan wel vrij snel door dat hij niet echt bestaat.»

HUMO Wanneer wist je dat je typetje het goed zou doen?

JORDENS «Toen ik de eerste video van Maurice had gepost, werd ik de volgende ochtend wakker en zag ik honderdduizend views en honderden reacties. Ik reageerde op die comments in nieuwe video’s, en er bleef maar respons komen.

»Ik noem Maurice mijn Kabouter Wesley. Jonas Geirnaert heeft een tijd filmpjes rond Kabouter Wesley gemaakt en gebruikte dat figuurtje om zijn frustraties te uiten en alle regels aan zijn laars te lappen. Ik zet simpelweg de camera aan en begin te babbelen, en ik zie wel wat er gebeurt.»

Kabouter Wesley Beeld Jonas Geirnaert

HUMO Dan ben je dus vrij snel klaar met een video?

JORDENS «Inderdaad. Het is ook leuk dat ik soms niet uit mijn woorden raak, want dat past bij Maurice. Maar soms moet ik wel twee of drie keer opnieuw beginnen, zodat de grap fatsoenlijk uit de verf komt.»

HUMO Bereid je echt niets voor?

JORDENS «Op één van de Maurice-video’s sta ik in Parijs, dat weekendje had ik natuurlijk wel gepland. Maar op de plek waar prinses Diana is overleden, kreeg ik spontaan een ingeving en probeerde ik die uit. Daar had ik vooraf niet over nagedacht.»

HUMO Ben je van plan nog lang door te gaan met Maurice?

JORDENS «Ik ga sowieso eerst nog T-shirts verkopen (lacht). Nee, ik wil Maurice nog wel even gebruiken, maar tegelijk zou ik ook nieuwe personages willen verzinnen. Ik heb het gevoel dat ik meer in mijn mars heb. Ik wil niet de Mr. Bean van mijn generatie worden. Rowan Atkinson ging soms naar een receptie en moest dan Mr. Bean spelen. Mensen zagen de mens achter het personage niet meer, en dat wil ik vermijden.»

HUMO Heb je nog creatieve uitlaatkleppen?

JORDENS «Ik schilder graag en ik schrijf al mijn hele leven poëzie. Binnenkort komt er ook nieuwe muziek uit van Pilkington United, de band waarin ik speel. Maar diep vanbinnen voel ik dat comedy me het meest ligt. Mijn vader is ook acteur en humor is altijd heel belangrijk geweest bij ons thuis. Dat blijft de leukste manier om naar de werkelijkheid te kijken.»

HUMO Welke video’s mogen we nog van jou verwachten?

JORDENS «Ik denk dat er veel potentieel zit in travel vlogs. Binnenkort zit ik bij de olijkerds van de website Dumpert in de studio in Amsterdam, en daarna wil ik de stad in om een paar filmpjes op te nemen, maar ik ga dat niet vooraf plannen. Als ik iets zie, zet ik de camera aan en begin ik te praten. Dat vind ik zo charmant aan Maurice: hij denkt niet na, hij doet maar wat.»