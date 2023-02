Timmy Simons blijkt een Groot Licht: ‘Bevestig alsjeblieft mijn verhaal als mijn vriendin je furieus opbelt’

De belastingdienst, de Wetstraat en nu zelfs ‘The Masked Singer’: de voetballobby heeft werkelijk overál een voet tussen de deur. Na Anderlecht-­eigenaar Marc Coucke en F.C. De Kampioenen-­coryfee ­Herman Verbruggen was het vrijdag aan een Club Brugge-monument om ontmaskerd te worden: Timmy Simons, heden ook bekend als Groot Licht.

HUMO Van alle mensen die ik dacht te moeten bellen over hun deelname aan ‘The Masked Singer’, bengelde jij helemaal onderaan de lijst.

TIMMY SIMONS (lacht) «Dat ga ik nog vaak horen! Maar zelfs voor de eerste editie hing VTM al aan de lijn. Ik was toen al graag de verrassing van het seizoen geweest, maar helaas had ik destijds te veel verplichtingen naast het voetbalveld. Kans verkeken, dacht ik, maar niet dus. Ik twijfelde dan ook geen seconde aangezien ik tussen twee jobs zat.»

HUMO Die lamp leek – excuses voor de woordspeling – niet bepaald licht op je hoofd.

SIMONS «Ik was allang blij dat Groot Licht geen lantaarnpaal was, dan had ik afgezien zoals Johnny Logan vorig jaar met dat hertengewei van tien kilo. Ik was van in het begin heel tevreden over mijn pak. Mijn grootste struikelpunt was het beklemmende gevoel. Ik kamp met een lichte vorm van claustrofobie, dat hielp natuurlijk niet echt (lacht).»

HUMO Heb je daarop getraind?

SIMONS «Ik heb thuis weleens rondgelopen met een helm op mijn hoofd, maar je mag oefenen zoveel je wilt, als je geen lucht krijgt, helpt die training niet. Ik kon ook enkel in het grootste geheim oefenen, want ik nam die zwijgplicht vrij extreem op. Niemand wist ervan!

»Elke vrijdagavond zit mijn gezin voor de buis en kijk ik met een half oog mee naar de show. Ik zou mezelf geen vaardige speurder noemen, mijn vriendin en dochters hebben er meer talent voor. Eerst verdachten ze me nog als mopshond, maar na de eerste aflevering waren ze toch vrij zeker dat ze me herkenden. Maar toegeven deed ik niet!»

HUMO Dat je iedereen zo makkelijk om de tuin leidde, spreekt niet in jouw voordeel als je ooit van een affaire zou worden verdacht.

SIMONS (lacht) «Exact! Na zo’n repetitie kwam ik ook geregeld lijkbleek thuis met mijn ­weinige haar in alle richtingen, leg dat maar eens uit. Een combinatie van deelname aan een televisiequiz en dutjes in de auto hebben me gered. Maar ik had ook tegen de crew gezegd: ‘Als mijn vriendin jullie ooit furieus opbelt, hou je dan niet van de domme en bevestig alstublieft mijn verhaal.’ (lacht) In het ergste geval kon ik nog een beroep doen op mijn medekandidaten.»

HUMO Over die medekanidaten gesproken: hoe hard heeft Marc Coucke in de backstage aan je mouw getrokken om een comeback te maken in het paars-wit?

SIMONS «Joker! (lacht)»