Tine Embrechts in vuur en vlam bij ‘The Masked Singer’: ‘Mijn broek is echt afgezakt’

‘Angèle! Axelle Red! Blanche!’ riepen de speurders van ‘The Masked Singer’ uit toen ze in de aankondigingsfilmpjes het Franse accent van Flamme Fatale hoorden. Door de telefoon klinkt echter vertrouwd Antwerps als we de ontmaskerde Tine Embrechts spreken.

Tine Embrechts «Dat Franse accent kwam spontaan in me op toen ik mijn eerste filmpje als Flamme Fatale moest inspreken. Dat het vervolgens online zou leiden tot talloze serieuze discussies, had ik niet zien aankomen. Ik heb sowieso de impact van het programma onderschat, mijn broek is echt afgezakt van hoe hevig het programma leeft. Fanatieke kijkers die met bizarre theorieën op de proppen komen, of fans van andere figuurtjes die dingen roepen als: ‘Die stomme Flamme Fatale had er al lang uit moeten liggen!’ (lacht)

»En ik vind het ook al absurd dat jullie van Humo hier elke week een stukje over schrijven.»

HUMO Om nog maar te zwijgen over die gigantische 1,5 miljoen kijkers iedere week.

EMBRECHTS «Ik moet eerlijk bekennen dat ik één van de weinige mensen in Vlaanderen was die de show vorig seizoen nooit echt gezien had. Toen ik weleens langs het programma zapte, dacht ik vooral: nu is de wereld helemaal gek geworden, wat gaan ze in godsnaam nog allemaal bedenken?»

HUMO En toch meegedaan.

EMBRECHTS «Ik heb zeker geen spijt, het was een waanzinnig en heerlijk avontuur. Ik heb lang getwijfeld, maar uiteindelijk heeft de nieuwsgierigheid het gewonnen van de scepsis. Tijdens de testdagen kreeg ik een fijne zangles en die trok me over de streep. Het was niet alleen wat gek doen in een kostuumpje, ik kon ook nog iets leren.

»Nu, zingen in zo’n pak viel niet mee. Ik hoorde mijn stem niet, kreeg weinig lucht en miste elk contact met het publiek. Tijdens mijn eerste repetitie raakte ik helemaal in paniek. Ik heb backstage mijn masker afgezet en ben in huilen uitgebarsten. Maar toen stond daar ineens ­Johnny ­Logan om me een knuffel te geven.»

HUMO Hij noemde zijn eigen kostuum ‘een foltering’.

EMBRECHTS «Ja, die arme Johnny heeft afgezien met zijn Edelhertkop. Maar iedereen had zo zijn eigen kwellingen: het ene pak was bloedheet, een ander kon zijn armen niet bewegen. Het zorgde voor de betere gesprekken in de backstage.»

HUMO Het klinkt bijna als een praatgroep.

EMBRECHTS «Eigenlijk wel! Het was een uitputtingsslag. Ik heb nog nooit in mijn leven zoveel Dafalgans geslikt en osteopaten gezien als tijdens de opnames. Op televisie ziet het er allemaal kleurrijk uit, maar achter de schermen was iedereen stilletjes aan het sterven (lacht).»

The Masked Singer, VTM, vrijdag 4 maart, 20.35