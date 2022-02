Toch één Rus die populair is dezer dagen: deze tien titels worden nu het meest bekeken op Netflix

Toch één Rus die populair is dezer dagen: Anna Sorokin, de oplichtster die centraal staat in de Netflix-serie ‘Inventing Anna’, blijft de Netflix-top 10 aanvoeren.

De minireeks wordt ook in de rest van de wereld nog altijd druk bekeken: ze staat slechts in een handvol landen waar Netflix actief is niét op nummer 1 of nummer 2. Het Koreaanse ‘All of us are dead’ en de documentaire ‘The Tinder Swindler’, de nummers 2 en 3 van vorige week, zakken wel weg: zij moeten bovenaan plaats maken voor het tweede seizoen van ‘Love is blind’ en nieuwkomer ‘One of us is lying’, een tienerserie over een mysterieus sterfgeval in de strafstudie.

Lees ook: Iets nieuws streamen? Humo tipt de interessantste titels die de komende dagen verschijnen

Ook nieuw: het derde seizoen van ‘Snowpiercer’, waarvan er wekelijks één aflevering op Netflix verschijnt, de tweede ‘Wallander’-reeks ‘Killer’s Shadow’ en de horrorfilm ‘Texas Chainsaw Massacre’.

De Netflix-top 10 van vrijdag 25 februari

1 ‘Inventing Anna’ (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

2 ‘One of us is lying’ - seizoen 1

3 ‘Love is blind' - seizoen 2

4 ‘All of us are dead’ (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

5 ‘Toy Boy’ - seizoen 2

6 ‘Snowpiercer’ - seizoen 3

7 ‘Sweet Magnolias' - seizoen 2

8 ‘The Tinder Swindler' (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

9 ‘Wallander: Killer’s Shadow’

10 ‘Texas Chainsaw Massacre’ (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

Dankzij Humo steekt er geen andere onzin in je broekzak. Download nu de app van Humo en ontdek de interessantste verhalen, grappigste cartoons en scherpste meningen. Klik hier.

Ook op Humo:

▶ In ‘De afspraak’ over Rusland toonde Bart Schols iets dat we bij Jan Balliauw nog nooit zagen: emoties

▶ Lale Gül dropte een bom in de moslimgemeenschap: ‘Ik moest dood. ‘Spring maar uit het raam!’ riepen mijn ouders’