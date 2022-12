Toch één troon waarop ze kunnen zitten: Harry en Meghan heersen op Netflix

Op de Britse troon zullen ze nooit mogen zitten maar op Netflix mogen ze zichzelf wel even koning en koningin wanen: Harry en Meghan heersen over de top 10.

De eerste afleveringen van de reeks rond het veelbesproken koppel - het tweede deel volgt over een week - is pas donderdag op Netflix verschenen, maar de titel komt meteen binnen op één. Ook opmerkelijk: voor de release van ‘Harry & Meghan’ hadden veel mensen bij wijze van opwarming het vijfde seizoen van ‘The Crown’ opgezet: die titel was eigenlijk al bijna uit de lijst weggevallen maar stond nu de hele week op plaats vier en eindigt op zes. Na twee weken op kop moet ‘Wednesday’ gracieus dansend een plekje inboeten, op de derde plaats vinden we nog een nieuwkomer: het tweede seizoen van ‘Firefly lane’, de dramaserie over twee hartsvriendinnen die niet van elkaars zijde weg te slaan zijn.

Bij de populairste films bestaat de volledige top 5 uit nieuwe titels. De Noorse monsterprent ‘Troll’ staat op één, gevolgd door het kostuumdrama ‘Lady Chatterley’s Lover’, de Spaanse actiefilm ‘Vendetta’ en het derde deel van de populaire Nederlands-Belgische kerstreeks ‘Familie Claus’. Uit 2020 maar goed voor een vierde plek: ‘Ava’, een blockbuster met Jessica Chastain waarover Onze Man destijds schreef dat het ‘het soort rommel is waarvoor niemand richting de bioscoop zal trekken’ maar die het op Netflix dus wel goed blijkt te doen.

De top 10 van populairste series van vrijdag 8 december

1 Harry & Meghan (lees hier onze ★1/2☆☆☆-recensie)

2 Wednesday (lees hier onze ★★★1/2☆-recensie)

3 Firefly lane - seizoen 2

4 1899 (lees hier onze ★★★1/2☆-recensie)

5 Too hot to handle - seizoen 4

6 The Crown - seizoen 5 (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

7 Elite - seizoen 6

8 Manifest - seizoen 4

9 One of us is lying - seizoen 2

10 Undercover - seizoen 3 (lees hier onze ★★★1/2☆-recensie)

De top 10 van populairste films van vrijdag 8 december

1 Troll (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

2 Lady Chatterley’s Lover

3 Vendetta

4 Ava (lees hier onze ★☆☆☆☆-recensie)

5 Familie Claus 3

6 The Swimmers

7 A Christmas miracle for Daisy

8 Un Hombre de accion

9 The Noel Diary

10 Bigfoot Family