Toen de juryleden van Streamz-serie ‘Ik ga viraal’ een jongen cornflakes uit badwater zagen eten, wisten ze meteen: dit is een echt talent

Hey leuk dat je kijkt en welkom bij mijn nieuwe video. Vandaag kun je kijken naar hoe ik kijk naar ‘Ik ga viraal’, een gloednieuwe Streamz-serie over mensen wiens grootste droom het is om op een dag een succesvolle allround content creator te zijn. Let’s go!

‘Ik ga viraal’ begint als een talentenjacht. Een vierkoppige jury kiest uit tweeëntwintig jonge videomakers de vier meest belovende en coacht dat kwartet vervolgens richting internetfame. Pak de bingokaart er maar bij, want in die selectieprocedure regent het de ene prachtige hashtag na de andere digitale dooddoener: van ‘fashion’ tot ‘foodie’, van ‘hoe gaan we Gen Z laten engagen met ons product?’ tot ‘je hebt echt wel een drive, je hebt een goal’, en ook ‘ik ben sociale media echt beu, ik ben het zó beu.’ Al klinkt die laatste quote pas in de derde aflevering.

Jurylid Luuk benadrukt dat hij vooral let op ‘authenticiteit en persoonlijkheid, want met enkel een mooi gezichtje red je het vandaag niet meer op social media.’ En dus haalt bijvoorbeeld Anaïs, een meisje met een mooi gezichtje die in een filmpje toont hoe je wafels bakt, de eindselectie niet. Wel geselecteerd wordt Joran ‘het enige wat ik wil in mijn leven is YouTuber worden’ Meyers, die in een video een pak cornflakes leeggiet in badwater en ze vervolgens oplepelt en naar binnen werkt. ‘Een ruwe diamant,’ poneert de jury.

Ja, er valt best wat te lachen in de eerste aflevering, maar daarna wordt ‘Ik ga viraal’ serieus. De kandidaten krijgen de opdracht mee om honderdduizend volgers te verzamelen én één miljoen views op een bepaalde video te scoren. Die missie ontpopt zich razendsnel tot een vrij wanhopige zoektocht naar likes en followers, waarbij dromen en idealen sneuvelen voor statistieken en grof effectbejag. Onbedoeld schildert ‘Ik ga viraal’ gaandeweg een grimmig portret van sociale media en haar content creators: we zien vier mensen die volledig gaan leven naar wetten gedicteerd door ondoorzichtige algoritmes, waarbij kwantiteit altijd wint van kwaliteit. Beter drie keer per dag een hapsnap in elkaar geflanste video van vijftien seconden dan een maatschappelijk geëngageerde filmparodie, want hoe meer je post, hoe blijer TikTok van je wordt en hoe groter de kans dat er íéts blijft plakken.

De Genkse leerkracht Lorentia snapt dat principe het best en maakt tal van korte humoristische video’s over het moederschap. Snel gefilmd, ruw gemonteerd, met een weinig subtiele clou en allemaal net zo vluchtig als ontzettend hashtag relatable. Het duurt niet heel lang voor Lorentia viraal gaat en ze de programmadoelen heeft bereikt. Ondertussen komen de contentcarrières van de drie andere ruwe diamanten nooit echt van de grond, hoe hard ze ook hun best doen om de juiste succesvolle trends en formats te kopiëren. De juryleden hameren op ‘doorzettingsvermogen’, maar na vijf maanden tevergeefs ploeteren lijkt een doorbraak veraf. Als kijker eindigde ik na vier lange afleveringen zo afgestompt en uitgeteld, dat ik vastberaden was om die hele zwik sociale apps maar gewoon permanent van mijn telefoon te verwijderen.

Vond je dit nu leuk, klik hieronder even op het duimpje omhoog, deel dit met al je vrienden en vergeet vooral niet om mij te volgen zodat je voortaan niets van mijn content hoeft te missen. Challas!