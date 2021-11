Toen een helderziende spontaan moest braken op een plaats delict wisten we het zeker: seizoen 2 van ‘Tiger King’ op Netflix is nóg maffer dan het eerste

Speciaal voor wie dezer dagen nog niet genoeg het gevoel heeft dat we het voorjaar van 2020 herbeleven, komt Netflix met een tweede seizoen van ‘Tiger King’, de truecrimeserie die tijdens de eerste lockdown de wereld rondging.

Dat er nieuwe afleveringen van ‘Tiger King’ zouden komen, was na het fenomenale succes anderhalf jaar geleden voorspelbaar. Maar de makers kregen voor het tweede seizoen wel enkele logistieke uitdagingen voor de voeten geworpen: uithangbord en hoofdrolspeler Joe Exotic zit sinds anderhalf jaar in de gevangenis en kon alleen vanachter tralies meewerken, en activiste Carole Baskin, die ook beroemd en berucht werd door de reeks, weigerde simpelweg om opnieuw op te draven. Nadat Joe en zijn maatjes haar vorig jaar zonder al te veel tegenspraak hadden mogen beschuldigen van de moord op haar man werd ze bedolven onder dreigtelefoontjes en doodsbedreigingen, van ‘Tiger King’-fans die hun idolen qua waanzin naar de kroon wilden steken.

De manier waarop Baskins afwezigheid wordt opgelost, is zo mogelijk nog dubieuzer dan hoe zij in het eerste seizoen is neergezet. Niet alleen verschijnt ze nog altijd uitgebreid in beeld via archiefmateriaal of fragmenten uit de videodagboeken die ze ooit opnam, de makers blijven ook vrolijk suggereren dat ze iets te maken heeft met de verdwijning van haar echtgenoot Don Lewis. Twee afleveringen lang graven ze in het verleden met de hulp van ‘Ripper Jack’, een zelfverklaarde internetdetective die de dochters van Don bijstaat in hun zoektocht naar de waarheid. Ze reizen naar Costa Rica, waar Lewis geld zou hebben witgewassen en met minderjarige meisjes aanpapte, ze huren duikers in om – vruchteloos – op de bodem van een meer naar bewijzen te zoeken, en er passeert zelfs een helderziende die spontaan moet overgeven op de plek waar Don volgens hem werd vermoord. Niet geheel toevallig voelden wij op hetzelfde moment ook een deel van onze lunch weer naar boven komen.

Het luik over Joe Exotic, die vanuit de gevangenis af en toe commentaar mag geven, spitst zich toe op de verschillende pogingen om de man weer vrij te krijgen. Er was de nogal pathetische campagne die Donald Trump opriep om Joe gratie te verlenen, waarvoor de medestanders op 6 januari 2021 zelfs met een spandoek voor het Capitool zijn gaan staan: het grappigste moment uit dit hele tweede seizoen komt er wanneer het team terug naar huis rijdt terwijl Washington D.C. in brand staat en iemand de oprechte hoop uitspreekt dat hun boodschap goed is overgekomen. Nadat Trump Joe in de steek had gelaten, begon een advocaat een dossier samen te stellen waaruit moet blijken dat de zoo-uitbater in de zaak van de poging tot moord op Baskin erin geluisd zou zijn door zijn ex-zakenpartner Jeff Lowe. Harde bewijzen zijn er niet, maar aangezien Lowe ooit voor 14 miljoen dollar aan gedoneerde spullen voor een vluchthuis voor mishandelde vrouwen in zijn eigen zak stak, valt natuurlijk niets uit te sluiten.

Nog meer dan in het eerste seizoen zit de aantrekkingskracht van de nieuwe afleveringen vooral in de bizarre personages die te pas en te onpas opduiken. Er is Zuzana Kokol, een geblondeerde dame die Lowe omschrijft als iemand die ‘mensen van achteren neukt zonder glijmiddel en met een staalborstel’. ‘Dat is mijn mening,’ voegt ze er wel aan toe, ‘maar ik vergis mij nooit, want ik ben een bitch uit Oost-Europa.’ Er passeert een zwarte openbaar aanklager die in zijn vrije tijd optreedt als Elvis-imitator, een detail dat niets te maken heeft met de rest van het verhaal, behalve dan dat het je er nog eens aan herinnert dat ‘Tiger King’ zich nergens anders zou kunnen afspelen dan in de Verenigde Staten. En dan is er ook nog Tim Stark, een liefhebber van exotische dieren die zo mogelijk nog gekker is dan al zijn collega’s samen. Stark, bedenker van het erg foute concept Tiger Baby Playtime, briest en schreeuwt zich een weg door alle rechtszaken die dierenactivisten tegen hem aanspannen, en als de politie zijn dieren komt weghalen en hij op anderhalve kilometer moet blijven, grapt hij dat hij dan ‘op scherpschutterafstand’ zit. De agent van dienst kan er niet om lachen.

Gaandeweg bekruipt je het gevoel dat je alles al eens eerder gezien hebt en – erger – dat er maar één partij echt kan profiteren van alle aandacht voor deze door en door rotte wereld: niet de familie van Don Lewis, de dierenrechtenactivisten of de mishandelde tijgers, maar de regisseurs van ‘Tiger King’. ‘Ik wil er niets meer mee te maken hebben, ik wil het loslaten,’ zegt Joe Exotic ergens halverwege de vijfde en laatste aflevering, en het zou waarschijnlijk niet slecht zijn mochten de makers, Netflix en de fans dezelfde houding aannemen. De 15 minutes of fame zijn voorbij, het wordt tijd dat Joe en co. weer uit de spotlights verdwijnen en het gerecht de kans krijgt om – al dan niet onder het zingen van ‘Jailhouse Rock’ – zijn werk te doen.