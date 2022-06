Tom Cruise profiteert lekker van de hype rond ‘Top Gun’: Netflix’ grootste streaminghits

Het zal voor niemand, en al zeker niet voor Kate Bush en haar boekhouder, een verrassing zijn welke reeks deze week de Netflix-top 10 aanvoert.

‘Stranger Things' zorgde er niet alleen voor dat ‘Running up that hill’ opnieuw hoog scoorde in de hitlijsten, het vierde seizoen van de nostalgische horrorserie nam de afgelopen dagen ook de wereld over: ‘ST4' staat momenteel letterlijk overal waar Netflix actief is op één in top 10 van best bekeken titels. Op twee vinden we bij ons - op respectabele afstand van ‘Stranger Things’, vermoeden we - nog een nieuwkomer: het vijfde seizoen van het Amerikaanse misdaaddrama ‘Queen of the South’, gevolgd door het Spaanse misdaaddrama ‘Entrevias’, het Amerikaanse misdaaddrama ‘The Lincoln Lawyer’ en het Mexicaanse misdaaddrama ‘¿Quién mató a Sara?’.

De onderste helft van de top 10 is gelukkig iets gevarieerder. Er is de nieuwe romantische komedie ‘A Perfect Pairing’ over een Amerikaanse wijnverkoopster die gaat werken op een Australische schapenboerderij en verliefd wordt op de toezichthouder (gespeeld door Adam Demos uit ‘Sex/life’, die deze keer wel zijn broek aanhoudt). Er is de welgekomen comeback van ‘Borgen’, dat in het nieuwe vierde seizoen stemmige beelden van donkere interieurs in Kopenhagen afwisselt met ijsvlaktes in Groenland. En er zijn twee ‘Jack Reacher’-films met Tom Cruise in de hoofdrol, die allebei al een tijdje op Netflix staan maar nu duidelijk profiteren van de hype rond de nieuwe ‘Top Gun’.

De Netflix-top 10 van vrijdag 3 juni

1) ‘Stranger Things 4' (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

2) ‘Queen of the South' - seizoen 5

3) ‘Entrevias’

4) ‘The Lincoln Lawyer' (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

5) ‘¿Quién mató a Sara?’

6) ‘A Perfect Pairing’

7) ‘Baraki’

8) ‘Borgen - Power and Glory’

9) ‘Jack Reacher’

10) ‘Jack Reacher: Never go back’ (lees hier onze ★1/2☆☆☆-recensie)