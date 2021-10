Tom ‘Draco’ Felton in ‘De Slag om de Schelde’: ‘Het lijkt een compleet leven geleden dat we de film schoten’

Niet alleen Nederlanders bevolken het oorlogsdrama ‘De Slag om de Schelde’, dit weekend eindelijk in de bioscoop. In een van de Britse soldaten is Tom Felton alias Draco Malfoy uit de Harry Potter-filmserie te herkennen. Wij spraken hem over zijn aandeel in een van de duurste Nederlandse films ooit en blikte met hem terug op zijn iconische rol als Potters duivelse evenknie.

Het blijft niet bij een eenmalig verzoek: Tom Feltons management wenst dat het interview met de acteur niet of nauwelijks teruggrijpt naar de hoogtijdagen van ‘Harry Potter’. De carrière van de 33-jarige Brit moet inmiddels uit rollen bestaan die niet telkens de associatie oproepen met zijn vertolking van de diabolische Draco Malfoy - Draco Malfidus in de Nederlandse vertaling. Dat lukt Felton heel aardig. De acteur speelde sinds het laatste ‘Potter’-deel uit 2011 in onder meer de blockbuster ‘Rise of the Planet of the Apes’, het kostuumdrama ‘Belle’ en de superheldenserie ‘The Flash’.

De toch voorzichtig gestelde vragen of Felton het lastig vindt telkens aan die ene beroemde filmreeks te worden herinnerd, leveren eerst een goedgemutste lach op. ‘Oh totáál niet’, klinkt het volmondig. ‘Niet in de laatste plaats omdat het nogal moeilijk is mij de rest van mijn leven te typecasten als een boosaardig tovenaarskind.’

Portret van acteur Tom Felton Beeld Joseph Sinclair

Drie verhalen

Dan komen toch eerst maar de vragen over ‘De Slag om de Schelde’, het oorlogsepos dat letterlijk een dag na de feestelijke première in december 2020 vanwege de coronacrisis een half jaar terug de kluis in moest. De groots opgezette film vertelt grofweg drie verhalen, die elkaar in de finale doorkruisen. Een daarvan gaat over Britse soldaten die het neerstorten van een vliegtuig - een spectaculaire scène - overleven. In Hollandse wateren moeten zij vervolgens schuilen, zich verdedigen en domweg zien in leven te blijven.

‘Het lijkt door de pandemie wel een compleet leven geleden dat we die film schoten’, vertelt Felton. ‘Maar ik herinner me goed hoeveel lol we hadden op de set, met aan het hoofd een onbevreesde regisseur (Matthijs van Heijningen Jr., red.); en dat ondanks het onderwerp van de film en het feit dat we vaak in het ijskoude water lagen. Wanneer je zulke scènes leest, denk je ‘te gek’. Maar dan blijkt het tijdens het draaien een enorme fysieke uitdaging. Het was soms best afzien.’

‘Ik ben er heel trots op’, vervolgt de acteur die naar eigen zeggen een geschiedenisjunkie is. ‘Ik kende natuurlijk Operation Market Garden, maar van de Slag om de Schelde had ik nog nooit gehoord.’ Over de grens heet de film niet voor niets ook ‘The Forgotten Battle’. ‘Het is geweldig dat met 75 jaar bevrijding, nou ja...76 inmiddels, dit stuk historie eens wordt verteld aan een groot publiek; en dat de nadruk ligt op jonge mensen die zomaar in zo’n situatie verzeild raakten. Het was er echt niet alleen maar heroïek.’

Tom Felton als Draco Malfoy (Draco Malfidus) in de tweede Harry Potter-film. Beeld Warner Bros

Geluk

De Brit zegt zichzelf op een set soms hardop de vraag te stellen ‘hoe ben ik hier toch beland’. ‘Zo doe je als kind een keer auditie voor het spelen van een tovenaarsleerling (Felton deed zijn best om Harry Potter te worden, maar kreeg uiteindelijk de rol van diens rivaal, red.) en zo speel je een mentorfiguur in een grote oorlogsfilm. Wat een geluk heb ik toch! En nogmaals, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, vind ik het helemaal niet erg dat ik waarschijnlijk vooral als Draco zal worden herinnerd; ook al zet ik als mens nieuwe stappen. Ik maak veel muziek, ben dol op fotografie en wil graag schrijven en leren regisseren. Mijn bucketlist is enorm.’ Hij lacht. ‘De enige die me soms tegenhoudt, is mijn maniakale labrador, die heel veel van mijn aandacht vraagt.’

‘Het gekke is, ik kijk niet echt terug op mijn ‘Potter’-tijd. Die duurt namelijk nog altijd voort. Bijna dagelijks word ik erop aangesproken, nu vooral door tieners die nog niet eens waren geboren toen we de eerste film (‘De Steen der Wijzen’ uit 2001, red.) schoten. Het gaat dus van generatie op generatie. De fans creëren zo’n geweldige sfeer, het voelt ergens alsof het je beste vrienden zijn. Oh, en ik speel nog wel eens golf met de tweeling James en Oliver Phelps (in de ‘Harry Potter’-films Fred en George Weasley, red.)!’

Tom Felton (midden) in de laatste Harry Potter-film. Beeld Warner Bros

Onlangs zag Felton de eerste ‘Potter’-film voor het eerst in lange tijd terug. ‘Ik was eigenlijk van plan ze te bewaren voor het moment dat ik zelf kinderen heb en die oud genoeg zijn om de films samen te bekijken. Maar een collega-acteur zag laatst op de set het eerste deel op zijn iPad. Ik keek even over zijn schouder mee en werd er zo ingezogen, dat we hem samen helemaal uit keken. Het is geweldig je oude ‘klasgenoten’ weer te zien. En ik kan je vertellen dat het moeilijk is níet emotioneel te worden als je naar je 11-jarige zelf kijkt.’

Het was volgens Felton lang niet altijd leuk om jarenlang de bad guy te zijn. ‘Ik weet nog dat, vooral in het begin, jonge fans vaak doodsbang voor me waren. In het kader van goede doelen ontvingen we soms kinderen op de set. Ze wilden natuurlijk allemaal Harry, Ron of Hermione ontmoeten. Zodra ík dan om de hoek kwam, wilden ze ineens heel snel vertrekken. Dat ik in karakter op alles behalve Draco lijk en dus heel aardig deed, maakte mij alleen maar nóg angstaanjagender. ‘Die moet je niet vertrouwen’, zag je ze denken.’

Een onvergetelijk moment tijdens een ‘Potter’-première bracht voor Felton de omslag. Hij bezocht het evenement met zijn grootvader. ‘Ik hoorde boegeroep en gesis van kinderen. Dat maakte me natuurlijk heel verdrietig, tot mijn opa zei: ‘Maar dit is het bewijs dat je goed je werk hebt gedaan.’ Ik leerde er juist trots op zijn!’

(AD)