Tom Hanks bevecht de Russen en meer Amerikaanse overmoed die u vanavond niet mag missen op televisie

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Pieces of her’

‘Pieces of Her’ is de eerste verfilming van een boek van succesauteur Karin Slaughter en een achtdelige miniserie gebaseerd op haar bestseller uit 2018. Als Andrea samen met haar moeder Laura (Toni Collette) gaat eten, vindt in het restaurant een schietpartij plaats. Later ziet Andrea op videobeelden hoe Laura de schutter met verbazend gemak onschadelijk maakt, waardoor ze zich begint af te vragen of haar moeder wel echt de zachtaardige vrouw is die ze zegt te zijn. En hoe dieper ze graaft, hoe gevaarlijker het voor haar lijkt te worden.

Nu op Netflix

‘Zodiac’

Intense paranoiathriller van David Fincher over de beruchte Zodiacmoordenaar, die in de late jaren 60 vijf slachtoffers maakte en mysterieuze brieven naar kranten stuurde, maar nooit werd opgepakt. Er hangt een obsessieve, akelige sfeer over de film die je langzaam maar zeker naar het puntje van je stoel duwt.

Om 21.25 op Canvas

‘Charlie Wilson’s War’

Beeld ZDF und Francois Duhamel

Aaron Sorkin schreef het spitse scenario van deze satire, die de zwanenzang van regisseur Mike Nichols bleek. Tom Hanks speelt Charlie Wilson, een bezopen Texaanse politicus die in de vroege jaren 80 een cruciale rol speelde in het bewapenen van de Afghaanse moedjahedien tijdens hun strijd tegen de Russen.

Om 22.30 op Één

‘Our flag means death’

Stede Bonnet, een verwende aristocraat laat begin 18de eeuw zijn luxueuze leventje achter zich en beslist om piraat te worden. Niet zomaar een piraat, maar een ‘gentleman pirate’ die geen zwaarden of geweren gebruikt maar zijn vijanden met vriendelijkheid bestookt. Het verhaal van Bonnet dient als lanceerplatform voor een absurde komische serie waarin onder andere een piraat tapas – ‘it means little plates’ – meebrengt op één van zijn strooptochten. De trailer zorgt alvast voor meer dan een paar lachsalvo’s. Dat de Nieuw-Zeelandse acteur Rhys Darby na memorabele bijrollen in comedy’s als ‘Flight of the Conchords’ en ‘What We Do in the Shadows’ eindelijk eens een hoofdrol krijgt, is alleen maar meegenomen.

Nu op Streamz

‘Only lovers left behind’

Alwéér een vampierenfilm? Ja, maar dit is er eentje van Jim Jarmusch, en wie diens werk een beetje kent, weet dat hij iets cools mag verwachten. Adam (Tom Hiddleston) is de gesofistikeerdste vampier ooit. Zijn geliefde Eve (Tilda Swinton) is dan weer goed bevriend met dé Christopher Marlowe (John Hurt) die er zich vier eeuwen na de feiten nog steeds over beklaagt dat hij zijn schrijfsels indertijd aan Shakespeare heeft geschonken. Velen zullen zich doodergeren aan de lawine van culturele referenties (de eerste culturo-vampiers zijn gearriveerd!), maar wij vonden het best aangenaam om even te vertoeven bij die twee artistieke hemoglobinejunkies

Om 22.35 op ARTE

‘Couples Therapy’

Issam Dakka en Nicolas Caeyers in 'Couples Therapy' Beeld Streamz

Elk huisje heeft zijn kruisje en in ‘Couples Therapy’ biedt TikTok-fenomeen Nicolas Caeyers die allemaal een dak boven het hoofd. De acteur/presentator kruipt in de sketchreeks in de huid van elf partners die elk met hun wederhelft op in de zetel van een relatietherapeut (Tine Embrechts) neerploffen. De uitkomst: bizarre en chaotische discussies over het huishouden, hun seksleven, ontrouw, discussies over geld en een praatpen.

Nu op Streamz