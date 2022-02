Tom Holland in ‘Uncharted’: ‘Alles draaide vooral rond de juiste camerahoek voor mijn bulkende biceps’

Spider-Man gaat Indiana Jones achterna in de nieuwe Hollywood-actiefilm ‘Uncharted’. Tom Holland (25) kruipt in de huid van Nathan Drake, de geliefde schattenjager uit de populaire ‘Uncharted’-videogames. Mark Wahlberg dient als mentor en Antonio Banderas als meedogenloze concurrent in een blockbuster die Onze Man als ‘genietbare gekkernij’ omschreef.

– Er zijn meer dan twintig miljoen exemplaren van het PlayStation-spel ‘Uncharted 4’ verkocht. Had je twijfels over de rol?

TOM HOLLAND «Tuurlijk. Er rust een vloek op videogameverfilmingen: ze worden meestal slecht ontvangen door zowel critici als gamers. We hopen de ban te breken door een origin story te vertellen: hoe is Nate Drake geworden wie hij is? Je hoeft de games dus niet te kennen, maar de fans kunnen wel verborgen verwijzingen ontdekken.»

– Had jij ‘Uncharted’ al gespeeld?

HOLLAND «Ik heb de games ontdekt tijdens de opnames van ‘Spider-Man: Homecoming’. Ik dacht meteen: hier zitten films in!

»Tijdens de opnames van ‘Uncharted’ heb ik dan weer ‘Fall Guys’ gespeeld, een onnozel spel over kleurrijke figuurtjes die van obstakels vallen. Als daar ooit een film van komt, dan is dat meer iets voor Chris Pratt (lacht).»

– Volgens regisseur Ruben Fleischer hebben de opnames van ‘Uncharted’ een man van je gemaakt.

HOLLAND «Ik heb alleszins veel tijd in de gym doorgebracht. Ik mocht niet onderdoen voor Mark Wahlberg, die elke ochtend uren intensief sport. Het was vreemd om zo nauwgezet op mijn looks te letten. De opnames draaiden minder rond geloofwaardigheid en meer rond de juiste camerahoek voor mijn bulkende biceps.»

– Wat heb jij met Nate Drake gemeen?

HOLLAND «Zin voor avontuur. Ik kick op adrenaline en treed graag uit mijn comfortzone. Ik vreet ook de stomste dingen uit. Ik heb medelijden met mijn bodyguard, hij heeft het niet makkelijk.»

– Komen hier sequels van?

HOLLAND «Ik probeer zo weinig mogelijk vooruit te denken. Mijn vader zegt altijd: ‘Je wilt niet te snel te beroemd worden, want een mens kan dat niet dragen.’ Ik wist niet hoe groot Marvel was toen ik de rol van Spider-Man aanvaardde. Ik besef ditmaal dat veel mensen naar ‘Uncharted’ zullen kijken. Hopelijk vinden de meesten het ook goed.»

‘Uncharted’ is nu te zien in de bioscoop.