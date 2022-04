Na Wim Helsen en Herman Brusselmans ontving Arjen Lubach opnieuw een Belgische gast in zijn avondshow. Deze keer was de eer voor Tom Waes, die op de Nederlandse tv vertelde over zijn doodsangst in Venezuela, zijn eerste job als onderwaterlasser en zijn wereldrecord pizza eten. Van Lubach krijgt hij nieuwe vreetuitdaging, waar Waes met verve in slaagt.