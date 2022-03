Toon en Jens geëlimineerd: ‘Ongelofelijk bedankt, maar ook wel fuck you’

Twee afleveringen en al evenveel plottwists: het tiende seizoen van ‘De mol' stelt niet teleur. Nadat Jens als eerste kandidaat ooit zijn comeback maakte, werden er deze aflevering niet één, maar twee kandidaten geëlimineerd. En helaas speelde ook hier Vlaanderens favoriete schrijnwerker een hoofdrol, want samen met Toon moest hij het toneel verlaten. Maar niet getreurd, want daardoor krijgt u twee interviews voor de prijs van één.

TOON: ‘Alles voor ‘De Mol’-memes’

Beeld SBS

HUMO Was jij, net zoals heel kijkend Vlaanderen, verrast door de comeback?

TOON «Ik geloofde het eerst niet, maar ik was enorm content dat hij die tweede kans kreeg. Als kijker had ik vorig jaar echt te doen met hem, ik zag toen al dat hij een topkerel was en ik was dolgelukkig dat wij een match waren. We waren sowieso al twee handen op één buik dus er werd veel en goed gelachen.»

HUMO Jullie leken zo zeker van jullie stuk, en dan kwam er toch dat rode scherm.

TOON «Onbegrijpelijk. We hadden een sublieme tactiek bij de vragen. Als je dan keek naar Yens en Manu (Emanuelle, red.), waar het serieus rammelde, was ik ervan overtuigd dat we naar de volgende aflevering konden. Ik schrok dan ook ongelooflijk bij het rode scherm, maar ik gun het de rest allemaal enorm hard! Ze hebben het gewoonweg beter gedaan dan Jens en ik. En samen naar huis reizen en het verlies samen verteren was dan weer een mooie troost. We hadden veel aan elkaar en ook nu beleven we dit samen.»

HUMO De overige twee weken ben je dan gaan uitzitten bij je grootouders.

TOON «(lacht) Klopt, daar onderduiken was al een even groot avontuur als ‘De mol’. Ik had mijn bomma gebeld vanuit Zaventem dat ik eraan kwam. Op de luchthaven van Lanzarote had ik nog speciaal koekjes gekocht voor haar, die heeft ze achterin de kast verstopt zodat de andere kleinkinderen ze zeker niet zouden vinden. De bomma zat dus mee in het complot.»

HUMO Kwestie van voorbereid te zijn op onze eigen deelname, welke strategie werkt niet om de mol te ontmaskeren?

TOON «Ik pakte alles heel rationeel aan. Elke opdracht probeerde ik systematisch te analyseren: Wie stond waar? Waar zou ik willen staan als Mol? Wat is er fout gegaan? Door wie is de opdracht mislukt? Helaas kon ik die laatste vraag vaak beantwoorden met m’n eigen naam (lacht).»

Achteraf gezien denk ik dat ik te analytisch was en te weinig m’n buikgevoel heb gevolgd. Maar goed, als je er op buikgevoel uit ligt, wijd je het achteraf allicht aan te weinig logica.»

HUMO Heb je je ervaring als scoutleider kunnen inzetten tijdens het programma?

TOON «Absoluut. Ik speel al sinds m’n zesde elke zondag spelletjes bij de scouts. Bij de opdrachten kwam dat natuurlijk van pas, maar het heeft me helaas niet geholpen om de mol te ontmaskeren. Eigenlijk is die molreis één groot scoutskamp, met een iets ander budget. Daar zouden we serieus wat haringen voor moeten verkopen (lacht).»

HUMO Als jongste telg mocht je ook nog eens je verjaardag vieren tijdens de reis.

TOON «Het was al zot dat ik mocht meedoen met ‘De mol’ en dan viel mijn verjaardag ook nog op de eerste draaidag, dat is nog tien keer zotter! Dat zal ik over twintig jaar nog vertellen. Het ijs was gebroken en we feestten tot een kot in de nacht. Wanneer ik in mijn bed gekropen ben, weet ik zelfs niet. Horloges of smartphones zijn verboden tijdens het spel.»

Beeld sbs

HUMO Heb je al een beter zicht op wie de mol is?

TOON «Honderd procent zeker Marcel! Ah, maar die kennen jullie zeker nog niet? Wacht maar tot aflevering 4 (lacht).»

HUMO Heb je veel over jezelf geleerd tijdens de trip?

TOON «(denkt na) Het lijkt me voor mijn medemens verstandig dat ik nooit nog een gerecht met kaneel bereid.

»Ik ben ook heel grote fan van de ‘Mol’-memes en ik denk dat die kaneelscene mij er toch een paar kan opleveren, dus het was het waard.»

JENS: ‘Ik dacht eerder aan een affaire dan ‘De Mol’’

Beeld SBS

HUMO Jens, jij was dé verrassing van dit seizoen. De vraag die iedereen zich stelt: had je echt niets in de gaten?

JENS «Echt niet, het was een complete verassing! Mijn vrouw Shana heeft alles stiekem geregeld en zelfs mijn koffer gemaakt. Nu ik erbij nadenk, misschien sta ik toch een beetje te naïef in het leven.»

HUMO Zelfs toen je via Lanzarote naar Frankfurt moest vliegen werd je niet achterdochtig?

JENS «Ik vond dat echt absurd, maar dacht dat ze me gul wilden compenseren voor de overboekte vlucht. Pas toen ik van taxi moest wisselen terwijl we maar vijf minuten moesten rijden, begon ik te twijfelen. En terwijl de chauffeur alles regelde, moest de fotograaf die erbij zat plots ‘naar het toilet’. Om eerlijk te zijn dacht ik toen dat die twee een affaire hadden (lacht).»

HUMO En dan die verdomde klok, heb je er nooit in gekeken?

JENS «Ik heb wel eens het hokje van de vogel opengedaan, maar de achterkant nooit. Het is trouwens niet zo dat die vrijstelling er gewoon in lag, zoals je op tv zag. Er was een speciaal compartiment uitgefreesd en weer weggewerkt. Echt vakmanschap, dat wel, want zelfs als schrijnwerker kon ik het bijna niet zien (lacht).»

HUMO Het is bij je vertrek triestig gesteld met de groepspot. Amper 6.000 van de mogelijke 26.600 euro verdiend.

JENS «We zitten inderdaad met een heel sterke mol. Ondertussen liepen we al meer dan 20.000 euro mis, ma how seh!»

HUMO Ik zag die eliminatie nooit aankomen, Toon en jij leken zo zeker.

JENS «Ik viel bijna van m’n stoel ! We waren echt 99% zeker dat we deze eliminatie zouden overleven. We hadden een fantastische tactiek: veel spreiden en op ja-nee-vragen antwoordde ik altijd ja en hij altijd nee. Maar het mocht niet baten.»

Beeld SBS

HUMO Heb je ondanks die teleurstelling toch nog wat opgestoken op reis?

JENS «Dat zeven meter naar beneden duiken veel moeilijker is dan je denkt (lacht).

»En hoe hard ik mijn dochter kan missen. Ik heb de laatste maanden keihard gewerkt en die vakantie naar de Moezelstreek was bedoeld om wat verloren tijd in te halen. Ik had ook geen afscheid kunnen nemen omdat ik niet wist dat ik weg zou blijven. Op de terugvlucht heb ik wel wat tranen gelaten omdat ik mijn dochter zo erg miste, en Shana natuurlijk ook.»

HUMO Dan was het vertrek toch niet zo erg als het leek, want het was wel al je tweede keer?

JENS «Dat viel eigenlijk best mee, juist omdat ik geen verwachtingen had, heb ik er volop van kunnen genieten.»

HUMO Je vrouw was zeker dat jij de mol niet was, was de rest van je omgeving dat ook?

JENS «Absoluut niet. Ik kreeg toch veel opmerkingen van vrienden en familie. Maar gelukkig had ik opnieuw veel werk de voorbije weken, waardoor ik vooral veilig op mijn werf zat. En ik ben het intussen wel gewend om te zwijgen (lacht).»

HUMO Vorig jaar deed je de legendarische uitspraak: ‘Liever meedoen aan ‘De mol' dan de lotto winnen’. Zou je nu toch niet liever één van elk hebben in plaats van twee deelnames?

JENS «Avontuur primeert nog steeds absoluut op de financiën! Dus een volmondige ‘nee’. Geef mij maar ‘De mol’.

»Dus bedankt, bedankt, bedankt aan heel de ploeg om me nog eens de kans te geven. En ook wel een beetje fuck you: me zo voor de zot houden! (lacht)»