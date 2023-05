Topdokter Steven Laureys bij de Special Forces: ‘We hadden soms amper tijd om naar het toilet te gaan’

‘Kamp Waes’ met BV’s: zo zou je ‘Special Forces’ kunnen omschrijven, het nieuwe VTM-programma waarin elf bekende Vlamingen zich aan de zwaarste training ter wereld wagen. Eén van hen is Steven Laureys (54), topdokter en auteur van onder andere ‘Het no-nonsense meditatieboek’.

STEVEN LAUREYS «Ik dacht eerst dat ik commentaar moest geven, maar toen bleek dat ze me als deelnemer wilden (lacht). Niet erg, want ik ben avontuurlijk van aard: ik heb bergen beklommen en ben gaan diepzeeduiken. Misschien compenseer ik op die manier mijn opvoeding – mijn moeder was erg beschermend: zelfs voetbal, judo en de scouts vond ze te gevaarlijk.»

HUMO Was het zwaar?

LAUREYS «Extreem. Samen met Koen Wauters (55) was ik de oudste van de bende. We werden lichamelijk uitgeput, de mentale druk was enorm en we sliepen erg weinig – terwijl ik in die periode een boek over het belang van goed slapen aan het schrijven was (‘Het no-nonsense slaapboek’, red.). Voorts was er geen privacy, we sliepen op legerbedden in een gemeenschappelijke ruimte. Er was geen douche, en we hadden soms amper tijd om naar het toilet te gaan. Maar het was een fantastische ervaring met een geweldige bende. We hebben nog altijd contact met elkaar.»

HUMO U bent bedreven in mindfulnesstechnieken. Hebt u daar iets aan gehad?

LAUREYS (lacht) «Ik vreesde dat mensen zouden zeggen: ‘Hij kan er wel mooi over schrijven, maar hij doet het zelf niet.’ Bon, ik weet dat ik sneller geïrriteerd raak als ik lichamelijk uitgeput ben en te weinig heb geslapen. Maar de slagzin van de Special Forces luidt: ‘Het is wat het is.’ Dat is ook de leidraad van wie mediteert. De tweede slagzin is: ‘Het kan altijd erger.’ Dat besef ik telkens als ik in mijn praktijk grote drama’s zie: we waarderen te weinig wat we hebben.

»Drie weken na de opnames ben ik naar India vertrokken voor een stilteretraite. Na die intense lichamelijke uitputting moest ik tien uur per dag stilzitten en mediteren. Totaal anders, maar minstens even extreem.»

HUMO Hebt u in ‘Special Forces’ nog iets over uzelf bijgeleerd?

LAUREYS «Dat we veel meer kunnen dan we denken. We moesten bijvoorbeeld met zware gewichten lopen. Op een bepaald moment kon ik niet meer, en toch ben ik doorgegaan. Ook op mentaal vlak was het interessant: mensen die gewend zijn om in het middelpunt van de belangstelling te staan, moesten met elkaar omgaan terwijl ze onder zware druk stonden. Dat is verrassend goed gelukt.

»Alle respect voor de Special Forces, trouwens. Vindt er een gijzeling of een terroristische aanslag plaats, dan komen zij in actie. Ik ben een pacifist, maar wat ik hen heb zien doen, is erg indrukwekkend.»

