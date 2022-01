Tot voor kort dachten we dat ‘Fleabag’ onnavolgbaar was. En toen was er ‘We are Lady Parts’ op VRTNU

Ergens tussen Bridget Jones, ‘This Is Spinal Tap’ en ‘Fleabag’ was er blijkbaar nog plaats voor een komische reeks over enkele devote moslima’s die samen in een punkgroep zitten, en het schitterende ‘We are Lady Parts’ vult die met bravoure in.

Amina Hussain is een jonge verlegen moslima uit Londen die maar aan één ding denkt: zo snel mogelijk een man vinden met wie ze zich kan verloven. Haar hart klopt sneller voor Ashran, een rijzige kerel die aan dezelfde universiteit werkt als zij, alleen weet die nauwelijks van haar bestaan af. Op een dag krijgt Amina van Saira, de zus van Ashran, echter een uniek aanbod: Saira is op zoek naar een leadgitarist voor haar groepje Lady Parts en Amina, die muziekles geeft aan kansarme kinderen, lijkt haar perfect voor de job. Als Amina mee doet bij de auditie van Lady Parts in een grote talentenjacht regelt Saira in ruil een date met Ashar. Twee problemen: Amina lijdt aan een bijzonder erge vorm van plankenkoorts, waardoor ze op een podium begint te kotsen én last krijgt van haar darmen. En ten tweede is Lady Parts niet bepaald een vroom bandje dat op recepties of huwelijksfeesten speelt maar een keiharde punkgroep met songs over eremoord of - het geweldige ‘Voldemort under my headscarf’ - over mensen die bang zijn voor hoofddoeken. Lid worden van Lady Parts betekent dus dat Amina een heel eind buiten haar ‘comfort zone’ moet treden, maar ook dat er een nieuwe wereld voor haar opengaat.

De comedy ‘We are Lady Parts’, vorig jaar te zien op Channel4 en nu integraal op VRTNU te vinden, maakt van bij de start duidelijk dat ze weinig zin heeft om alle clichés over moslimvrouwen te herkauwen. Als Lady Parts voor het eerst in beeld komt word je bijna omver geblazen door de energie van de drie vrouwen en hun punkrocknummer ‘Ain’t No One Gonna Honour Kill My Sister But Me’, en je beseft meteen hoe verfrissend en welkom een reeks als deze is. De groep mag dan vooral uit vrouwen met een hoofddoek bestaan - drie van de vier, nadat Amina is toegetreden - voor geen enkel van hen is dat zo vaak bekritiseerde kledingstuk een ‘issue’ of een hindernis in hun leven. De manager van de band hult zich zelfs in een niqab die enkel haar ogen vrij laat, maar werkt wel in een lingeriewinkel waar ze bejaarde dametjes advies geeft over verschillende soorten bh’s - je hebt die in de categorieën ‘recreational, titillational, factual, respectful, shag-me-kind and shag-me-hard’, zo weten wij nu ook. Religie speelt een belangrijke rol in hun leven en dat van de andere personages, maar het geloof komt in heel verschillende vormen, van streng en onbuigzaam tot erg pragmatisch. Terwijl de moslimwereld in de meeste series als een monolithisch - en onverdraagzaam - blok wordt neergezet, toont ‘We are Lady Parts’ haar als een bonte verzameling van mensen met verschillende meningen die respect hebben voor elkaar, zoals ze ongetwijfeld voor het grootste deel ook is.

Tegelijk voelt ‘We are Lady Parts’ in de humor en de toon even Brits aan als Hugh Grant die zich een weg door een eerste date met een knappe jongedame stamelt. Er zijn de grappige en lichtjes bizarre nevenpersonages die je vaak in dit soort reeksen tegenkomt, zoals de nogal intimiderende drumster van Lady Parts die overdag werkt als Uber-chauffeur. Amina, die haar zoektocht naar meer zelfvertrouwen en minder podiumvrees zelf van commentaar voorziet, doet met haar onzekerheden en stunteligheid dan weer denken aan Bridget Jones, waarbij Ashran haar versie van Mark Darcy is. Maar de titel die je het vaakst voor de geest komt is die van een serie waarvan wij tot voor kort dachten dat ze onnavolgbaar was: ‘Fleabag’. Niet alleen omdat ‘We are Lady Parts’ ook gaat over een jonge vrouw die haar weg vindt in het leven, maar vooral omdat ze dezelfde zelfzekerheid uitstraalt: je merkt dat de reeks geschreven is door iemand - Nida Manzoor, in dit geval - die perfect wist waar ze naartoe wou en welke boodschap ze wou overbrengen. Iemand met muzikaal talent bovendien, want de songs van Lady Parts mogen er wezen: wij zitten bijvoorbeeld al dagenlang met het venijnige ‘Bashir with the good beard’ in ons hoofd.

‘We are Lady Parts' is kortom een geweldige comedy met een vaak beschimpte minderheid in de hoofdrol én ijzersterke muziek, en dus is het doodzonde dat de serie enkel op VRTNU te vinden is.