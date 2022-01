‘Total Recall’ is een mindfuck waar zelfs Christopher Nolan een puntje aan kan zuigen

Oké, beste vrienden en vriendinnen, luister eens hier. Als u vindt dat wij ons hier bezondigen aan misplaatste nostalgie: geen probleem. Indien u ons wil brandmerken als één van die luitjes die last hebben van het ‘Vroeger was het beter!’-waandenkbeeld: even goede vrienden. Maar wat ons betreft is het simpel: übercoole begingenerieken zoals die van het meer dan 30 jaar oude ‘Total Recall’, met die opzwepende muziek van Jerry Goldsmith en met die rode lichtbundels die uit die gitzwarte letters oprijzen, wel: die maken ze vandaag niet meer. Kijk zelf, vanavond om 20.35 op VTM 4!

Overigens had Arnold Schwarzenegger overschot van gelijk toen hij in zijn autobiografie stelde dat de basispremisse van ‘Total Recall’ – gebaseerd op een verhaal van Philip K. Dick – en de personages zó onverslijtbaar zijn dat de film wel nooit gedateerd zal raken. Wij zagen tijdens een recente rewatch effectief dat dit meesterwerkje na welgeteld 30 jaar nog niets van zijn kracht heeft verloren, én ontdekten tot onze verbijstering dat ‘Total Recall’ opheldering verschaft in één van de meest ophefmakende plagiaatzaken uit de westerse modegeschiedenis.

Om te beginnen: wat een plot! Zoals u wellicht weet vertolkt The Schwarz Doug Quaid, een door de planeet Mars geobsedeerde bouwvakker die na een bezoekje aan Rekall, een bedrijf dat is gespecialiseerd in de implant van valse herinneringen, tot zijn ongeloof ontdekt dat hij een pion is in een ingenieus complot dat door hemzélf werd bedacht. De scène waarin Quaids brein wordt gegrild, vormt het knetterende startpunt van een mindfuck waar zelfs Christopher Nolan, al dan niet in een temporele tangbeweging, een puntje aan kan zuigen. Check bijvoorbeeld de meesterlijke scène waarin een psychiater Quaid aan het verstand probeert te brengen dat hij aan het hallucineren is en hem tracht te overtuigen om een rode pil te slikken die hem terug naar de realiteit zal brengen – tot een traag glijdende zweetdruppel Quaid tot het besef brengt dat hij níet aan het dromen is. Waarna Quaid doet wat Neo in ‘The Matrix’ niet aandurfde: de rode pil uitspuwen! En heeft u gezien hoe goed Arnie in die scène staat te acteren?

Iedereen die iets van cinema kent, weet dat ‘Total Recall’ samen met ‘Stay Hungry’, ‘Conan The Barbarian’, ‘The Terminator’, ‘Commando’, ‘Predator’ en ‘Terminator 2’ één van de allerbeste films is uit het granieten oeuvre van onze favoriete actieheld aller tijden. Verder beschikt The Schwarz hier over een geweldige, razend knappe, pure seks uitstralende en heerlijk asskickende tegenspeelster: geen wonder dat Sharon Stone hierna door Paul Verhoeven werd gecast als de zinnelijke vamp in ‘Basic Instinct’. Behalve schitterende actietaferelen vinden we in ‘Total Recall’ ook prachtige staaltjes sarcastische humor terug: denk aan de ‘Consider this a divorce!’-wisecrack nadat Quaid zijn onbetrouwbare echtgenote heeft neergeknald, of aan het moment waarop Quaid de afgerukte armen van Richter (de fantastische Michael Ironside) in de liftschacht gooit onder het roepen van ‘See you at the party, Richter!’ Je kunt er trouwens donder op zeggen dat het Verhoeven was die de film injecteerde met allerlei lekkere trashy details, zoals het ‘splash!’-geluidje dat u in de 32ste minuut hoort op het moment dat Richter zijn voet op het bloederige lijk van één van zijn eigen trawanten zet.

Goeie booswichten ook: en dan denken we niet alleen aan Richter met zijn schuine grijns en zijn zwarte leren Gestapo-jasje, maar ook aan Cohaagen (de onbetaalbare Ronny Cox), de boosaardige Martiaanse gouverneur die Quaids love interest Melina (Rachel Ticotin) wil laten brainwashen: ‘We gaan je repareren! Je zal respectvol zijn, gewillig en dankbaar. Precies zoals vrouwen behoren te zijn!’ Bij deze roepen wij Cohaagen dan ook uit tot de patroonheilige van de oude heteroseksuele seksistische blanke mannen – en zoals Cohaagen uiteindelijk het onderspit delft, zo zal ook jullie rijk binnenkort uit zijn, dinosauriërs! Over seksisme gesproken: de legende wil dat Schwarzenegger in zijn trailer door Verhoeven op heterdaad werd betrapt terwijl hij Ticotin aan het beffen was. Arnie richtte zijn hoofd op, grijnsde eens breed naar Verhoeven, en declameerde met dat typische Oostenrijkse accent van hem de onsterfelijke woorden: ‘Eating is not cheating!’. Nu zijn we niet helemaal zeker of dit verhaal klopt, maar in dit ene geval zijn we het eens met wat journalist Maxwell Scott (Carleton Young) zegt in John Fords ‘The Man Who Shot Liberty Valence’: ‘When the legend becomes fact, print the legend.’ Met andere woorden: wat die bef-anekdote betreft, verkiezen wij de folklore boven de feiten.

O ja: dankzij ‘Total Recall’ kan er defintief een einde komen aan de vete tussen modeontwerper Walter Van Beirendonck en de Amerikaanse Louis Vuitton-designer Virgil Abloh. Zoals u misschien weet is Van Beirendock razend op Abloh omdat diens nieuwe collectie verdacht goed lijkt op enkele oudere ontwerpen van Van Beirendock – en dan gaat het vooral over die driedimensionale poppen die Abloh ter hoogte van het middenrif in zijn jassen heeft genaaid. Wie evenwel naar ‘Total Recall’ kijkt, zal merken dat zowel Van Beirendonck als Abloh liegen dat ze zwart zien en dat ze eigenlijk de inspiratie voor die jasjes allebei zijn gaan halen bij Kuato, de ‘Open your mind... Open your mind...’ prevelende mutant die als een aanhangsel uit het middenrif van die ene verzetsleider groeit. Maar genoeg gezwanst! Wij gaan ons klaarmaken voor een bezoekje aan The Last Resort, de hotste bar op Mars, waar we samen met die drietieterige lichtekooi – eating is not cheating! - een spetterend ‘Total Recall’-verjaardagsfeestje gaan bouwen. See you at the party, Richter.