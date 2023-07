‘Tour de France Femmes - met Maarten en Marijn’ doet wat het moet doen, maar ook niet meer dan dat

Nu het ene peloton zich eindelijk van alle zadelpijn heeft bevrijd, is het aan het andere om zich acht dagen lang kermend over de cols te hijsen: de Tour de France Femmes is aangebroken en uiteraard staat Sporza mee in de berm met een gelijknamig magazine, gepresenteerd door Maarten Vangramberen en Marijn de Vries.

Dat van die berm kunt u gerust letterlijk nemen. Tijdens de samenvatting van de eerste rit, vakkundig becommentarieerd door onze gastheer (‘En hier komen ze dan, aan die beslissende slotklim, de Cote de Trebiac. We zien Lippert hier vooraan en dan…’) verscheen Vangramberen plots zelf in beeld, langs de kant van de weg, een paraplu in de hand, terwijl de rensters aan hem voorbijzoefden. ‘…is de grote vraag: kan Lotte Kopecky mee op die grillige slotklim? En wat doen de klassementsvrouwen; is er al strijd voor het eindklassement?’ Hij tuurde de verte in, de rensters achterna, alsof hij hen met zijn blik alleen al had willen aanjagen.

Het was wat mij betreft het moment van de aflevering. Niet alleen is het een bewijs van Vangramberens vakmanschap – het turen moet van de eerste keer goed zijn –, het is er ook een van zijn betrokkenheid: ‘Tour de France Femmes’ duurt om en bij de twintig minuten, veel tijd om op te vallen, om iets speciaals te doen, is er niet. En toch lukt het hem.

Op de achtergrond stond bovendien een ouder koppel, bestaande uit een mannetje met een snor en een petje en een vrouw die de rensters tegelijk filmde en met een vod extra regen toezwaaide, naast een kleinzoon die wat schaapachtig naar de rensters wuifde. Allen droegen bolletjestruien. Hoeveel poëzie valt uit één fragment te wringen?

Een obligaat nummertje in programma’s als deze is het portret. Men wil de kijker laten kennismaken met wie het zoal is die kromgebogen tussen de kaders hangt. In de eerste aflevering was dat de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman, over wie we bijleerden dat ze ooit tien dagen in een coma heeft gelegen, dat ze een voormalig wereldkampioene e-biken is en dat ze in haar thuisland een wielerproject voor vrouwen op poten heeft gezet. Dat lijkt heel wat, en is dat ook, alleen kwam het niet genoeg uit de verf omdat het interview net iets te veel op een spreekbeurt leek. Als je het item aankondigt met de mededeling dat er ‘in dat vrouwenpeloton zo veel goede verhalen zijn te rapen, altijd maar opnieuw’ en je de kijker vervolgens, en al in de eerste aflevering, een veredelde schoolopdracht voorschotelt, dan lijkt dat rapen eerder scharten.

In aflevering twee ging het over de sokken van Riejanne Markus.

Leuk waren de beelden van de allereerste Tour voor vrouwen in 1955. Jongedames die blozend wegkijken wanneer ze merken dat er een camera op hen staat gericht, zeemvellen die in broeken worden genaaid, een occasionele worstenhelm, de onschuld. Alleen werd ook dit lesje voorgedragen. Het was Vangramberen die De Vries interviewde, maar dan zonder de illusie van spontaniteit. Vangramberen als ‘lead-out’ – een vreselijk woord dat inmiddels genadeloos van ‘loods’ en ‘gangmaker’ weg lijkt gedemarreerd – voor De Vries. Het item over de bepaald niet met een zittend gat begiftigde Marie Marvingt had ook best wat uitgebreider gemogen.

Er zijn geen honderd manieren om een magazine als ‘Tour de France Femmes’ op het scherm te brengen, en een dergelijke programmaduur helpt die zaak niet vooruit. Maar het doet wat het moet doen: het informeert en doet tenminste nog een poging de aangekondigde triomf van Lotte Kopecky enigszins spannend voor te stellen.