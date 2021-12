‘Transfobe’ J.K. Rowling is niet welkom bij langverwachte Harry Potter-reünie

Zapman bericht dagelijks over het laatste nieuws uit televisieland.

J.K. Rowling mag dan wel het volledige Harry Potter-universum bedacht hebben, inclusief zeven boeken en acht films, toch zal ze niet te zien zijn in de tv-special van HBO Max. Naar aanleiding van de 20ste verjaardag van de Harry Potter-films wordt op 1 januari een reünie uitgezonden, waarin een groot deel van de originele cast - onder wie Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) en Rupert Grint (Ron Weasley) - samen zal terugblikken en herinneringen ophalen. Officieel is er door HBO Max nog niets bevestigd, maar verschillende bronnen dicht bij de productie hebben al verklapt dat schrijfster J.K. Rowling (die ook de scenario's voor de Harry Potter-films én de 'Fantastic Beasts'-films heeft geschreven) niet aanwezig zal zijn.

In de special zou wel archiefmateriaal van Rowling te zien zijn, maar geen nieuwe beelden of interviews. Volgens verschillende media zijn de vermeende transfobische uitspraken van Rowling op Twitter de reden voor haar afwezigheid. Eind 2019 kwam ze onder vuur te liggen toen ze in een tweet lachte met de omschrijving ‘mensen die menstrueren’. Nadat daar kritiek op volgde, verdedigde Rowling haar uitspraak en schreef ze een essay over haar standpunt, dat ze niet transfoob is maar wel vindt dat biologische vrouwen een andere geschiedenis en positie in de wereld hebben dan transvrouwen. Verschillende acteurs uit de Harry Potter-films, onder wie Radcliffe, Grint en Watson, distantieerden zich publiekelijk van haar uitspraken. Het is niet duidelijk of zij zich tegen de aanwezigheid van Rowling in de special hebben gekant, of dat ze de eer aan zichzelf heeft gehouden.

De special, ‘Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts’, is op nieuwjaarsdag te zien op HBO Max. Wellicht wordt die snel daarna ook bij ons op tv uitgezonden, net zoals het geval was met de Friends-reünie. Onder anderen Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Matthew Lewis, Tom Felton, Evanna Lynch en Ralph Fiennes zullen aanschuiven.

‘Dode’ Avril Lavigne gaat grootste hit verfilmen

14 december 2021

Haar album uit 2019 (‘Head Above Water’) brak geen potten, dus probeert Avril Lavigne zich ditmaal op een andere manier weer in de schijnwerpers te murwen: teruggrijpen naar je grootste succes. De inmiddels 37-jarige zangeres gaat 20 jaar na de release van ‘Sk8er boi’ een film maken van de punkpophit. Ja, dat leest u goed: een heuse langspeelfilm. Het wordt een uitwerking van het verhaal achter ‘Sk8er boi’: keurig balletmeisje wijst ruige skater af, en tot haar grote spijt blijkt die jaren later een beroemde rockster te zijn. Dat de prent niét gewoon uit tig maal de videoclip achter elkaar geplakt zal bestaan, is een feit, maar verder wilde Lavigne weinig details kwijt over haar cinematografisch debuut. Wel liet ze weten dat ze met de verfilming het met een Grammy-genomineerde nummer ‘naar een hoger niveau wil tillen’, klonk het in podcast She is The Voice.

De vraag rijst echter wie er écht achter het filmproject op wieltjes zit. Al jaren doet er een complottheorie de ronde die stelt dat Avril Lavigne door de tol van de roem in 2003 het loodje heeft gelegd, en vervangen werd door een dubbelganger genaamd Melissa Vandella. Die beschikt uiteraard niet over het talent van de originele Lavigne, en dus verdween de zangeres langzaamaan uit de spotlights, zo luidt het. Tot nu dus, met het teren op de nostalgie van millennials die rond 2003 massaal zwarte All Stars en metallic armbanden kochten. Lavigne - of Vandella - bracht begin november nog een nieuwe single uit (‘Bite Me’), en haar zevende album is onderweg.

Eerste trailer van ‘Fantastic beasts: The secrets of Dumbledore’ met Mads Mikkelsen als Grindelwald

Warner Bros. heeft de eerste trailer van ‘Fantastic beasts: The secrets of Dumbledore’ gelost. Daarin krijgen we voor het eerst Mads Mikkelsen in de rol van schurk Grindelwald te zien. Mikkelsen vervangt Johnny Depp, die in 2020 gedwongen opstapte bij de fantasyfilmreeks nadat naast zijn ex-vrouw Amber Heard ook zijn reputatie klappen kreeg. ‘Fantastic beasts: The secrets of Dumbledore’ komt in april 2022 in de zalen.

Bekijk de eerste beelden van Average Rob als acteur in nieuwe fictieserie van VRT

Dinsdag 14 december 2021

VRT heeft de eerste trailer gelost van ‘Match’, een nieuwe humoristische fictieserie over een jonge twintiger waarvan elke beweging becommentarieerd wordt door twee sportverslaggevers. De hoofdrol is weggelegd voor Average Rob, bekend van zijn fratsen op YouTube, maar nu dus ook voor het eerst te zien als acteur. Stan Hermans, het hoofdpersonage, start de reeks single en hopeloos op zoek naar de liefde.

Stan is een eeuwige kluns en verzeilt steeds opnieuw in de meest genânte sutuaties. Dat is goed nieuws voor de twee sportverslaggevers, die Stan niet kan horen of zien, maar die zijn grootste fan en criticus zijn. De opmerkelijke rollen zijn weggelegd voor Nico Sturm en Clara Cleymans. Aan de zijde van Average Rob zie je de jonge actrice Sinay Bavurhe.

Het nieuwe seizoen van ‘De slimste mens’ wordt opnieuw ‘De Allerslimste mens’ en deze kandidaat doet al zeker mee

Maandag 13 december 2021

Alle mensen die vanuit hun zetel jammeren over hoe makkelijk ‘De slimste mens ter wereld’ is geworden, mogen beginnen glunderen, want het nieuwe seizoen van de televisiequiz - het 20ste al ondertussen - zal een ‘De allerslimste mens’-versie zijn. Dat heeft Erik Van Looy laten weten in een interview met Humo. ‘Om de verjaardag te vieren organiseren we nog eens een editie van ‘De allerslimste mens ter wereld’, met de allerbeste kandidaten van de afgelopen tien jaar.’

Ook de eerste kandidaat ligt al vast. ‘De eerste die ik gebeld heb, was natuurlijk Tom Waes. Toen hij het zag zitten, wist ik dat het in orde zou komen’, aldus de presentator. ‘Dat is zoals Marlon Brando in je film hebben: zodra hij toezegt, bevestigen Al Pacino en Meryl Streep ook. Ik kijk er al naar uit. Het zal een lichtjes andere quiz opleveren. Het niveau zal omhooggaan.’

Vanavond starten de finaleweken, met in de zetels hockeyer Alexander Hendrickx, actrice Anne-Laure Vandeputte en het YouTube-fenomeen Acid.

Niels Destadsbader en Tourist LeMC uit jury ‘The Voice’, vervangen door Mathieu Terryn en Jan Paternoster

Vrijdag 10 december 2021

Nieuwe stoeldraaiers in het achtste seizoen van ‘The Voice’: Mathieu Terryn (27) van Bazart en Jan Paternoster (32) van Black Box Revelation zullen Niels Destadsbader en Tourist LeMC en vervangen. Koen Wauters en Natalia blijven ook in het nieuwe seizoen in de jury zitten. “De makers wilden wat extra rock ‘n’ roll, diversiteit en Engelstalig repertoire in het programma. En daarvoor zijn ze bij mij aan het juiste adres,” zo vertelt Paternoster in Het Laatste Nieuws. Voor Terryn kwam de vraag als een grote verrassing: “Ik vermoed dat de kijkers en kandidaten ook niet meteen aan mij gedacht zullen hebben als coach.”

Het laatste seizoen van ‘The Voice’ werd gewonnen door Grace Khuabe.

Stromae gooit hoge ogen met verrassend optreden bij Jimmy Fallon

Donderdag 9 december 2021

Stromae is back, en hoe! Twee dagen vroeger dan voorzien was Stromae te gast bij ‘The Tonight Show with Jimmy Fallon’. Eerder deze week kondigde hij op zijn Twitter-pagina een live optreden in de populaire talkshow aan. Onze landgenoot bracht er woensdagavond zijn nieuwe single ‘Santé’ en kon meteen op veel lof rekenen. In de comments onder de YouTube-video van zijn performance staan voornamelijk superlatieven te lezen, zoals ‘meesterwerk’, ‘geniaal’ en ’legendarisch’.

Wie Stromae zelf in levenden lijve wil zien, zal nog even geduld moeten hebben. Zijn nieuwe plaat, ‘Multitude’, ligt pas op 4 maart 2022 in de winkelrekken. Daarna volgt nog een tournee.

VRT-journalisten interviewden coronabetogers met anonieme microfoons uit veiligheidsoverwegingen

9 december 2021

Tijdens de coronabetoging in Brussel van afgelopen zondag deden de VRT-journalisten hun werk met anonieme microfoons, dus zonder logo op. Die beslissing kwam er uit veiligheidsoverwegingen. Vorig jaar liet de Nederlandse openbare omroep NOS ook al de ­logo’s van hun satellietwagens te ­halen na aanhoudende ­bedreigingen aan het adres van journalisten en medewerkers.

‘De veiligheid van onze journalisten is prioritair’, zegt hoofdredacteur VRT NWS ­Dimitri Verbrugge daarover in de Mediahuis-kranten. ‘Bij opdrachten waar een risico ­bestaat, doen wij een veiligheidsanalyse. Uiteraard voor buitenlandse opdrachten naar conflictgebieden, maar evengoed voor opdrachten in België. Toen het OCAD aan de vooravond van de betoging waarschuwde voor een ‘opgehitst en gepolariseerd’ klimaat, konden we dat toch niet negeren? Net zoals we bij de betogingen van de gele hesjes ook veiligheidsmaatregelen moesten nemen om onze journalisten te beschermen.’

De journalisten maken zich wel steeds kenbaar als VRT-journalist ten aanzien van geïnterviewden, verzekert Verbrugge.

Stromae mag op bezoek bij grote Amerikaanse talkshowhost

8 december 2021

Stromae is terug en Amerika zal het geweten hebben. De Belgische zanger is komende vrijdag te gast in ‘The Tonight Show with Jimmy Fallon’, één van de populairste talkshows van de Verenigde Staten. Paul Van Haver, zoals hij echt heet, zal er zijn nieuwe single ‘Santé’ brengen. Dat nummer staat ook op de volgende plaat van Stromae, die 4 maart uit zal komen.

Het is een teken aan de wand dat het niet slecht gesteld is met Stromae’s populariteit na een pauze van acht jaar, maar dat was eigenlijk al duidelijk na de ticketverkoop voor zijn concert in Paleis 12. Dat was na amper 15 minuten uitverkocht.

‘West Side Story’ is niet te zien in verschillende Golfstaten

Toegegeven, Onze Man was niet heel gecharmeerd van ‘West Side Story’, de nieuwe film van Steven Spielberg en een remake van de iconische musical, maar hij zou nooit zover gaan om op te roepen tot een boycot van de film. Toch zal de prent niet te zien zijn in Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Bahrein, Kuweit en Oman. De lokale regeringen geven geen toestemming voor de release.

Een officiële reden is er niet, maar bij The Hollywood Reporter vernamen ze dat het te maken heeft het transgender personage Anybodys, gespeeld door de nonbinaire actrice Iris Menas. Homoseksualiteit is verboden in de Golfstaten, waardoor verwijzingen naar de LGBTQI+-wereld vaak voldonde zijn om gecensureerd te worden.

Bassie en Adriaan hebben ruzie omdat Bassie antivaxer is

7 december 2021

De vaccinatie-polarisatie splijt de beste families en nu ook de bekende circusfamilie Van Toor. Broers Bas (86) (beter bekend als clown Bassie) en Aad (79) (acrobaat Adriaan) hebben geen enkel contact meer, ook mails worden niet meer beantwoord, zo vertelt Aad aan de Nederlandse Story. Aad: “Het is vreselijk om te zeggen, maar die vaccinatie heeft dus ook in onze familie voor een tweedeling gezorgd. Sinds ik gevaccineerd ben, mag ik namelijk niet meer op bezoek komen bij Bas. Er wordt door Liesbeth (dochter van Bas) en zijn vrouw Coby gezegd: Jij bent gevaccineerd, dus jij bent besmettelijk. Het is zo krom. Ik vind het vreselijk.”

Bas van Toor worstelt al een tijd met zijn broze gezondheid, na meerdere operaties zit hij sinds vorig jaar in een rolstoel en is hij deels verlamd. Aad woont met zijn vrouw in Spanje: ‘Ik mis mijn broer Bas, maar ze zijn een grens overgegaan. Er zijn dingen gezegd die ik niet wil en kan accepteren. Als dat betekent dat dit het einde tussen ons is, dan moet dat maar. Ik heb mijn best gedaan.’ Het is overigens niet de eerste keer dat de broers met elkaar overhoop liggen, eerdere ruzies gingen vooral over geld.

Nieuwe Vlaamse dramareeks over de liefde tussen een ‘linkse trut’ en ‘rechtse lul’

3 december 2021

Streamz komt volgende maand met de gloednieuwe fictiereeks ‘Billie vs Benjamin’ over een links meisje en een rechtse jongen die verliefd op elkaar worden tijdens een vrijgezellenweekend. Het is een serie die perfect past in deze rap polariserende tijden, zo blijkt uit het persbericht: “‘Billie vs Benjamin’ gaat over hoe angst en polarisatie het pad van de liefde onmogelijk maken. Over hoe mensen per sé gelijk willen halen en daarvoor steeds extremere standpunten innemen. Ieder vanuit zijn eigen bubbel, gesteund door vrienden op social media.”

Billie wordt gespeeld Charlotte Timmers en Ward Kerremans kruipt in de huid van Benjamin. Ook Jeroen Perceval, Joke Emmers en Ruben Block zullen in de reeks opduiken. ‘Billie vs Benjamin’ werd eerder al verkozen tot Beste Serie op het International TV Series Festival in Berlijn en zal 17 januari op Streamz te zien zijn. Op een later moment komt de reeks ook naar VTM.

We moeten het even hebben over de outfit van Catherine Van Eylen

3 december 2021

Of ja eigenlijk toch niet, want beelden zeggen meer dan woorden en HLN.be kwam al met heel erg veel woorden in deze diepgravende analyse van de kledingkeuzes van het journaalanker. Nog een beeld dan:

Sorry maar tees is er echt over pic.twitter.com/tnRq0MZ0WA — King Koenah 🇧🇪 🌈 (@KoenVanderElst) 2 december 2021

Personage uit ‘La casa de papel’ krijgt spin-off

2 december 2021

Er komt een spin-off van ‘La casa de papel’, de reeks die na ‘Squid Game’ de populairste niet-Engelstalige Netflix-serie genoemd mag worden. Hoofdpersonage in de spin-off is de spraakmakende Berlin, een terminaal zieke dief die in de eerste twee seizoenen een prominente rol speelt. Vanaf seizoen drie verschijnt hij slechts in flashbacks, maar in de nieuwe serie staat de crimineel weer volop in de schijnwerpers - al zal hij het dit keer zonder zijn gemaskerde compañeros moeten doen. En in tegenstelling tot hoe het wel vaker gaat, lijkt Netflix vast te houden aan dezelfde acteur: de 50-jarige Spanjaard Pedro Alonso zal een ietwat jongere versie van Berlin moeten spelen. De spin-off, die voor alle gemakkelijkheid gewoon ‘Berlin’ zal gaan heten, verschijnt in 2023 op Netflix.

Peter Van de Veire stopt bij MNM

2 december 2021

Peter Van de Veire, die gisteren 50 werd, kondigde deze ochtend aan dat hij na dertien jaar afscheid neemt van MNM. Hij was erbij toen de zender werd opgestart in 2009 en zal voor het laatst te horen zijn op MNM op vrijdag 1 april 2022. Op zaterdag 2 april wordt in het Sportpaleis ‘De Grote Peter Van de Veire Sportpaleis Show’ gevierd met heel wat bijzondere gasten. ‘Soms neemt de roekeloosheid het over van het verstand’ vertelde hij vorig jaar in Humo.

De ene na de andere sponsor laat de Meilandjes vallen na anti-islam uitspraken

De mild hysterische familie Meiland haalde de afgelopen jaren gigantische kijkcijfers met het programma ‘Chateau Meiland’, een beetje de Nederlandse versie van ‘Château Planckaert’ maar dan met veel ‘wijnen, wijnen, wijnen’. Het leverde hen niet alleen sappige televisiecontracten voor steeds nieuwe seizoenen op (we zitten inmiddels aan zes), maar ook de nodige lucratieve sponsordeals. Zo kwam kaartenfabriek Hallmark met speciale Meiland-kaarten (inclusief ‘wijnen, wijnen, wijnen’) en mocht dochter Maxime reclame maken voor onder andere Nivea, Hello Fresh en het fameuze *checks notes* Emma Matras. Martien Meiland kreeg zelfs een eigen biografie ‘Martien’, en dit jaar kreeg zijn vrouw Erica ook een eigen boek ‘ERICA: de motor achter de Meilandjes’.

En daar ging het een beetje mis: ‘Erica’ bevatte niet alleen het levensverhaal van Erica, maar ook haar onversneden kritiek op de islam. Zoals, we citeren even: ‘Rot op joh, met je boerka. Ik heb weleens drie van die pinguïns in Noordwijk zien lopen, dat is toch niet normaal?’. Online werd nogal geschokt gereageerd op de uitspraken en al gauw werd de Meiland-kaartencollectie geschrapt. Omdat de rel niet ging liggen én omdat dochter Maxime geen afstand nam van de uitspraken, zijn ondertussen ook Nivea, Hello Fresh en, jawel, Emma Matras afgehaakt. De rechtse politicus Geert Wilders tweette daarop vandaag dan weer een steunbetuiging voor “moedige vrouw” Erica, en riep op om nu de afgehaakte sponsors te boycotten. Het is nog af te wachten of na de sponsors ook het kijkerspubliek van de Meilandjes zal verdwijnen, wijnen, wijnen.

Nieuwe Spider-Man-trilogie op komst

In een interview op filmwebsite Fandango heeft producent Amy Pascal een nieuwe Spider-Man-trilogie aangekondigd. Gelukkig zou het deze keer niet om de zoveelste reboot met de zoveelste nieuwe acteur gaan, maar om een voortzetting van de films met Tom Holland. Volgende maand moet overigens nog eerst zijn derde film ‘Spider-Man: No Way Home’ verschijnen. Pascal: “Dit is niet de laatste film die we gaan maken met Marvel, en niet de laatste Spider-Man-film. We zijn ons aan het klaarmaken voor de volgende Spider-Man-film met Tom Holland en Marvel. We denken aan drie films, en we gaan nu verder met de volgende drie.”

Holland wilde eerder deze week nog niks bevestigen.

BBC stopt met woordspeling ‘Megxit’ na kritiek prins Harry

De Britse publieke omroep zal niet langer de ludieke term ‘Megxit’ gebruiken om het vertrek van prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle uit het koningshuis te duiden. Prins Harry had moeite met de woordspeling, omdat het suggereert dat de split een initiatief van Markle is. “Weinig mensen weten dit, maar ‘Megxit’ is eigenlijk een gemene, seksistische term die is uitgevonden door pestkoppen op het internet. Daarna is hij jammer genoeg opgepikt door journalisten en wereldwijd verspreid.”

De tweede aflevering van de veelbesproken documentairereeks ‘The Princes and the Press’ heeft daarom de nieuwe naam ‘Sussexit’ gekregen.

Complottheorie stelt dat de VRT Kathleen Aerts heeft gecensureerd rond corona-uitspraken

29 november 2021

Er was weer beroering in het antivaxxers-kamp dit weekend, nadat Kathleen Aerts - of all people - door de VRT zou zijn gecensureerd omdat ze lichtelijk van het gevaccineerde pad lijkt te zijn afgeweken. Aerts kwam in de uitzending van ‘Laat’ eergisteren aan het woord omdat ze - zoals de prachtige, volledige in de werkelijkheid gestoelde docureeks ‘Villa Zuid-Afrika’ eerder al liet zien - sinds enkele jaren in Zuid-Afrika woont, waar nu de beruchte nieuwe Omikronvariant woedt.

Vorige week schreef Aerts nog op Instagram: ‘Sinds enige tijd ga ik zelf op zoek naar mijn waarheid. Ik volg amper nog het reguliere nieuws, maar grasduin een stapje verder op het internet. Verrassend en inspirerend wat je dan te weten komt.’

Complotdenkers waren er dan ook als de kippen bij om na de uitzending de theorie te lanceren dat Aerts moedwillig werd gecensureerd toen ze het over de coronasituatie in Zuid-Afrika had. Nadat ze net had verklaard dat er ‘niets aan de hand’ was daar en de samenleving daar allang weer open is, viel de verbinding weg. Op Twitter werd er meteen moord en brand geschreeuwd over de ‘censuur’ van de VRT, waarop Xavier Taveirne reageerde door een filmpje van de volledige uitzending te retweeten. Daarin is op verschillende momenten vroeger in de uitzending (lang vóór Aerts aan het woord kwam) te zien dat er problemen waren met de verbinding. Mysterie opgelost.

