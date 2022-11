Trevor Noah danst in ‘I Wish You Would’ op het graf van de Queen, en toch blijft het gezellig

De wereld rondreizen als stand-upcomedian en nieuwe talen leren spreken, dat wil Trevor Noah doen als hij op 8 december zijn bureau heeft leeggemaakt bij ‘The Daily Show’. Dat hij daar al behoorlijk goed mee bezig is, laat hij zien in de nieuwe Netflix-special ‘I Wish You Would’.

Zijn periode in de schoenen van de grote Jon Stewart heeft Noah alleszins geen windeieren gelegd. In mei vulde hij nog Vorst Nationaal, terwijl hij het zes jaar geleden voor zijn eerste Belgische show nog met de Stadsschouwburg mocht doen. ‘I Wish You Would’ is in een Canadese arena opgenomen, terwijl de meeste comedians voor een theaterzaal of club kiezen. Wie toch voor een grote bak kiest, ontsnapt bijna nooit aan de neiging om zijn grappen te bulderen. Een show krijgt dan de allures van een verkiezingsrally, met meer applaus dan gelach. Noah laat, vakman als hij is, de gevoelstemperatuur nooit boven het gezapige gaan: zonder de wijde shots van het publiek heb je niet door dat hij voor een paar duizend man staat te spelen.

‘Geen enkele Amerikaanse president praat normaal’, stelt Noah vast. Het is een stoplap als een ander om te pochen met hoe goed je de bewoners van het Witte Huis kan imiteren, maar dat doet hij dan ook fantastisch. De blèrende John F. Kennedy, de lichte retorische aarzeling van Barack Obama en natuurlijk Donald Trump: u weet dat hij het kan en hij weet dat u het wil horen. Het open doekje is hem gegund.

Dat deed hij ook in Vorst Nationaal en wie er toen bij was, zal ook de grappige opener herkennen waarin hij Duits leert voor zijn Zwitserse vader en het al misgaat wanneer hij een broodje probeert te herstellen in Keulen. Voor het Afrikaanse continent - Noah is zelf Zuid-Afrikaan - heeft hij na twee jaar pandemie veel complimenten veil: ‘Ze hebben de kennis gebruikt van alle epidemieën die ze zonder het Westen moesten bestrijden.’

Zijn bit over wijlen de Queen kende ik nog niet. Hare Majesteit heeft het leven uitgespeeld, vindt Noah, en dus heeft hij geen medelijden. Het liefst bouwt hij een feestje op haar tombe met Zuid-Afrikanen, Jamaicanen, Indiërs: ‘Je mag dansen op haar graf, daar is het voor gemaakt. Het is plat.’ Een pak pittiger dan de gemiddelde Paddington, maar Noah komt daarmee weg zonder dat het ooit aanvoelt alsof hij de grote vragen over het kolonialisme staat te tackelen.

Afsluiten doet hij met de fantastisch vertelling waar hij ook in Brussel mee afzwaaide. In het kort, want zonder spoilers: Noah wil de uitbaters van een Indiaas restaurant in Edinburgh overtreffen in hun Indisch zijn, maar nadat hij vijftien minuten heeft gepocht met zijn eigen politieke correctheid, krijgt hij het deksel op de neus. Noah begint als de man die lacht, maar wordt de man met wie gelachen wordt en ontzenuwt zo zijn gevoelige grappen. Beste routine van het Netflix-jaar? Andere kandidaten mogen zich melden.

Nu alleen hopen voor hem dat de arena’s blijven vollopen als hij de deur van ‘The Daily Show’ achter zich heeft dichtgetrokken.