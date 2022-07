True crime, de branie van de Sex Pistols en de biceps van Average Rob

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Pistol’

De nieuwe zesdelige miniserie ‘Pistol’ brengt het korte en turbulente bestaan van de Engelse punkband Sex Pistols in beeld. In de regiestoel: niemand minder dan de wereldberoemde Britse regisseur Danny Boyle. De acteurs die Boyle als de Sex Pistols op het podium jaagt, zijn dan weer nobele onbekenden. Anson Boon: ‘Sinds zijn vlammende kritiek op ons heb ik Johnny Rotten nog liever.’

Nu te zien op Disney+

‘Sporza: UEFA EK Voetbal voor vrouwen 2022'

De Ronde van Frankrijk, het tennistoernooi van Wimbledon, het BK Ultimate Frisbee: het zijn drukke tijden voor onze joggingbroek en dus ook voor onze zetel. Vandaag komt daar ook het EK Voetbal voor vrouwen bij. Voor het eerst zendt VRT álle wedstrijden van dat EK live uit op tv, te beginnen met de openingswedstrijd tussen gastland Engeland en Oostenrijk.

Om 20.35 op Canvas

Average Rob in 'Spartacus Run' Beeld VTM

‘Spartacus Run’

Nóg meer sport, maar dan met BV’s die halsbrekende toeren uithalen: in ‘Spartacus Run’ leggen 24 vrijwillige uitslovers een hindernissenparcours af, onder het toeziend oog van commentator Michel Wuyts en presentator Andy Peelman. Vanavond is het de beurt aan Lauren Versnick en Average Rob: ‘Ik wist niet wat het precies zou worden, alleen dat het heftig zou zijn. Ideaal, want ik ga op mijn YouTube-kanaal wekelijks dergelijke uitdagingen aan, gewoonlijk zonder training.’

Om 21.30 op VTM

Matthew Cox en neurowetenschapper Moran Cerf in 'In het brein van de bedrieger' Beeld KRONCRV

‘In het brein van de bedrieger’

Zes geslepen internationale meesteroplichters laten zich in deze nieuwe reeks grondig analyseren door een team van experts. Hoe slagen ze erin hun slachtoffers zo te bespelen? Is het een gave? Een extra zintuig? In de eerste aflevering legt voormalig hypotheekbemiddelaar uit Florida Matthew Cox tot in de kleinste details uit hoe hij documenten vervalste en onder meer de Bank of America voor enorme bedragen oplichtte.

Om 22.20 op NPO 2

Jolynn & Jason in 'OnlyFans: De naakte Vlaamse waarheid' Beeld Streamz

‘OnlyFans, de naakte Vlaamse waarheid’

OnlyFans, het online platform waarbij iemand tegen betaling toegang biedt tot zijn of haar pikante filmpjes, blijkt ook in Vlaanderen erg populair bij kleine, avontuurlijke zelfstandigen. Vlaamse ‘OnlyFans’-sterren tonen in deze vierdelige reeks – eerder al te zien op Streamz – hoe ze hun ‘fans’ op allerlei lekkers trakteren.

Om 22.50 op Play5

‘Das Boot: seizoen 2’

Omdat Canvas geen gelegenheid onbenut laat om méér Wereldoorlog II uit te zenden, schotelt het u vanavond nog eens het tweede seizoen voor van de prestigieuze dramareeks gebaseerd op de gelijknamige, machtige en claustrofobische oorlogsklassieker uit 1981. Eén van de hoofdrollen daarin wordt vertolkt door Tom Wlaschiha, die momenteel furore maakt als Dmitri ‘Enzo’ Antonov in ‘Stranger Things’.

Om 23.10 op Canvas

Girl in the picture Beeld Netflix

‘Girl in the Picture’

Vijf jaar na de waanzinnige truecrime-docu ‘Abducted in Plain Sight’ komen regisseur Skye Borgman en haar team op de proppen met een verhaal dat zo mogelijk nog vreemder is, en waarin opnieuw het droevige lot van een jonge vrouw centraal staat. Het meisje uit de titel heet Sharon Marshall. Toen een onderzoeksjournalist een foto van haar en haar vader in handen kreeg, viel hem op dat zij eerder een blik van angst dan van geluk in haar ogen had. Hij begon zich te verdiepen in het leven van Sharon en legde zo een web van misbruik en misdaden bloot dat alle verbeelding tart.

Nu te zien op Netflix

‘Hello, Goodbye, and Everything in Between’

Jordan Fisher en Talia Ryder (onlangs in Spielbergs ‘West Side Story’) spelen in deze romantische tienerkomedie Aidan en Clare, een koppel dat zich altijd had voorgenomen om vóór de universiteit uit elkaar te gaan. Tijdens hun allerlaatste date overlopen ze hun tijd samen: ze spreken familie en vrienden, zoeken betekenisvolle plekken op en vertellen elkaar hun diepste geheimen. De hamvraag: kunnen de twee daarna voorgoed afscheid nemen of is de liefde toch te sterk?

Nu te zien op Netflix

