‘Trust No One: The Hunt for the Crypto King’ op Netflix ontrafelt een groots cryptocomplot, maar toch ook weer niet

De cowboys van de 21ste eeuw hanteren geen revolvers, maar geavanceerde technologie als wapen. ‘Trust No One: The Hunt for the Crypto King’ is een wildwestverhaal van het digitale tijdperk.

Een toverwoord was het, dat de afgelopen jaren de kapitalistische hoofden op hol bracht: crypto. Voor de meeste leken is nog altijd het abracadabra, een geheimzinnig spel waar een select groepje magiërs in korte tijd krankzinnig rijk mee kon worden. Die magiërs zijn in werkelijkheid oplettende slimmeriken, die een jaar of tien geleden op het juiste moment achter hun computer kropen. Eén van hen was Gerald Cotten. In 2013 richtte de Canadees zijn cryptohandeltje QuadrigaCX op en vergaarde een fortuin. Slechts vijf jaar later waren de miljarden alweer verdwenen en was 30-jarige Cotten dood.

De speculaties over de mysterieuze toedracht van Cottens overlijden vormen de basis voor ‘Trust No One: The Hunt for the Crypto King’. De hoofdrolspelers in de documentaire zijn degenen die de meeste vragen hebben: de slachtoffers van het financiële debacle, die hun geïnvesteerde tonnen zagen verdampen toen QuadrigaCX failliet ging. Al direct na Cottens dood vragen zij zich af of de CEO zijn eigen dood niet in scène heeft gezet en er met hun geld vandoor is gegaan. Ze verenigen zich op berichtendienst Telegram en proberen als amateurdetectives te achterhalen waarheen de vogel gevlogen is. Stapje voor stapje komen ze dichter bij de bron. Het lastige voor een documentairemaker is natuurlijk dat deze hele zoektocht via beeldschermen verliep. Als kijker zijn we dus veroordeeld tot talking heads in lege kantoorpanden, screenshots en een handjevol archiefmateriaal.

Netflix heeft er een handje van weg een compact verhaal uit te smeren over een eindeloze reeks afleveringen, om de willoze kijker zo lang mogelijk aan zich te binden. Die valkuil wordt in ‘Trust No One’ gelukkig vermeden: in hoog tempo wordt het hele verhaal in anderhalf uur verteld. Helaas blijkt aan het eind overduidelijk waarom daarvoor gekozen is: antwoorden over wat er nu precies gebeurd is, blijven uit. De grote ontknoping waar voortdurend naar gehint wordt – dat Cotten een crimineel meesterbrein is dat er met de buit vandoor is gegaan – blijkt op geen enkele manier te bewijzen. Zo blijft ‘Trust No One: The Hunt for the Crypto King’ steken in indianenverhalen – intrigerend, maar onbevredigend.